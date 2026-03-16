Spektakel in Eichholz: Dornbreite holt Punkt nach wildem Spiel

– Foto: Kenny Fuhrmann

Der FC Dornbreite Lübeck hat sich beim Eichholzer SV in einem spektakulären Spiel einen Punkt gesichert. Nach mehreren Führungswechseln trennten sich beide Mannschaften mit 4:4.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Eichholz zunächst die Kontrolle. Yasin Varol brachte die Hausherren in der 48. Minute wieder in Führung und erhöhte nur acht Minuten später auf 3:1 (56.).

Die Gastgeber gingen früh durch Vico Jones Dombrowski in Führung (8.). Dornbreite antwortete schnell: Gianluca Jay Messina glich in der 18. Minute aus. Mit diesem Zwischenstand ging es in eine ausgeglichene Halbzeitpause.

Dornbreite reagierte erneut stark. Messina verkürzte auf 2:3 (67.), ehe Pleurat Bajgora den Ausgleich erzielte (75.). In der Schlussphase schien die Partie sogar komplett zu kippen: Der eingewechselte Tyler Stadler traf in der 83. Minute zur 4:3-Führung für Dornbreite. Doch nur eine Minute später stellte Jannis Herzog den 4:4-Endstand her (84.).

Strehlau lobt Moral der Mannschaft

Trainer Sascha Strehlau sah eine intensive Partie mit einem gerechten Ausgang: „Die erste Hälfte war ausgeglichen und das Unentschieden geht in Ordnung. Zweite Hälfte hat Eichholz zu Beginn mehr vom Spiel und geht verdient in Führung. Danach zeigen wir erneut eine tolle Moral und gehen sogar 4:3 in Führung. Am Ende geht das 4:4 in Ordnung. Mich freut es für die Jungs, die alles reingehauen haben.“

Dornbreite bleibt im Mittelfeld

Mit dem Punktgewinn steht Dornbreite nun bei 31 Punkten aus 20 Spielen und belegt Rang sechs der Tabelle. An der Spitze liegen weiterhin SC Rapid Lübeck und VfB Lübeck II, die beide 47 Punkte aufweisen.

Für Dornbreite bleibt nach dem torreichen Spiel vor allem die Erkenntnis, dass die Mannschaft erneut große Moral bewiesen hat und auch gegen ein Spitzenteam der Liga bestehen konnte.

Eichholzer SV – FC Dornbreite Lübeck 4:4

Eichholzer SV: Torben Schuckar, Alex Hammerschmidt, Lukas Alexander Görlitz, Ibrahim Sweiti (95. Leonard Boner), Yasin Varol, Hannes Bruhn, Jannis Herzog, David Bany, Vincent Janelt (79. Niklas Hamer), Vico Jones Dombrowski (71. Ramazan Acer), Jan Luca Holst - Trainer: Denny Skwierczynski - Trainer: Rene Sternberg

FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will, Simon Leu, Fynn Auschra, Marcel Nagel, Gianluca Jay Messina, Marc Hinze (77. Furkan Kalfa), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (57. Pleurat Bajgora), Ben Komla Afelete Galley (75. Tyler Stadler), Jano Göllner, Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley - Trainer: Kevin Wölk

Schiedsrichter: Falk Schmidt

Tore: 1:0 Vico Jones Dombrowski (8.), 1:1 Gianluca Jay Messina (18.), 2:1 Yasin Varol (48.), 3:1 Yasin Varol (56.), 3:2 Gianluca Jay Messina (67.), 3:3 Pleurat Bajgora (75.), 3:4 Tyler Stadler (83.), 4:4 Jannis Herzog (84.)