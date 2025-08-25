Spektakel in Derendingen – Dettingen/Glems setzt ein Ausrufezeichen

Am 2. Spieltag der Bezirksliga Alb boten die Teams ein Wechselbad der Gefühle: Von einem denkwürdigen 4:4 in Derendingen über den souveränen Tabellenführer aus Dettingen/Glems bis zu zähen Nullnummern war alles geboten.

Ein starker Auftritt des Aufsteigers aus Upfingen: Julian Schuler eröffnete den Torreigen, doch Fabian Schmid glich nur wenige Minuten später für Ofterdingen aus. Dann folgte ein Doppelschlag der Gastgeber: Fabian Flitsch und Matteo Schneider sorgten mit ihren Treffern binnen kürzester Zeit für die Entscheidung. Mit viel Leidenschaft und Entschlossenheit sicherte sich Upfingen die ersten Punkte in der Bezirksliga.

Hier dominierten Abwehrarbeit und Geduld. Weder Genkingen noch Reutlingen konnten ihre Offensivkräfte entscheidend durchsetzen. Chancen gab es, doch die Torhüter hielten ihre Kästen sauber. Ein Punktgewinn, der beiden Mannschaften Stabilität gibt, aber auch das Gefühl hinterlässt, dass mehr möglich gewesen wäre.

Ein packendes Duell endete ohne Sieger. Mischa Endres brachte die Tübinger früh in Führung, doch Maurice Heim egalisierte nach 35 Minuten. Die Freude der Gäste währte nur kurz, Laurin Assassa schlug im direkten Gegenzug zurück. Nach der Pause war es Kai Petruv, der für Walddorf zum 2:2 traf. Ein Spiel voller Intensität, bei dem beide Seiten alles in die Waagschale warfen.

Was für ein Fußballkrimi! Der SV 03 Tübingen schien nach Toren von Leo Kemmer und einem Doppelpack von Mika Haensel schon klar auf der Siegerstraße. Doch Derendingen bäumte sich mit unbändigem Willen auf. Timo Hildenbrand brachte die Wende ein, ehe Mouhamed Arfaoui mit zwei Elfmetern in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich besorgte. Peter Albers brachte die Gäste erneut in Führung, doch Mohammed Ali Turki rettete den Derendingern in der Schlussphase das 4:4. Ein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird. ---

Ein Duell voller Geduld und späten Emotionen: Richard Schaaf traf nach einer Stunde für Zainingen und ließ die Gäste lange vom Auswärtssieg träumen. Doch Ralf Wohlbold sorgte in der 81. Minute für die Erlösung der Gomaringer und stellte den Ausgleich her. ---

Die SGM Dettingen/Glems unterstrich eindrucksvoll ihre gute Form. Fabian Schuster legte nach einer halben Stunde vor, ehe Marko Blazevic und Ali Blakaj mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause die Partie entschieden. Markus Müller setzte mit dem vierten Treffer den Schlusspunkt. Mit zwei Spielen, zwei Siegen und 6:0 Toren führt Dettingen/Glems die Liga unangefochten an – ein Statement an die Konkurrenz. ---

Eine Partie, die von Kampfgeist und Leidenschaft geprägt war. Alexander Lauxmann brachte Hirschau kurz nach der Pause in Front. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Marco Hornung traf nur zehn Minuten später zum Ausgleich. Beide Teams investierten viel, mussten sich am Ende jedoch mit einem Remis zufriedengeben.

