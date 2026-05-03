Spektakel in der Pacomarena – später Nackenschlag für CSC

– Foto: Sascha Wolff

Der 30. Spieltag hat die nordhessische Lage in der Hessenliga noch einmal verschoben. Der SV Weidenhausen gewann gegen Waldgirmes ein wildes Kellerduell und behält damit zumindest die theoretische Chance auf den Relegationsrang. CSC 03 Kassel holte beim Tabellenzweiten FC Eddersheim ein Unentsschieden und bleibt auf Rang 15, während KSV Baunatal gegen den FC Gießen in der dicht gedrängten Verfolgergruppe zurückfiel.

Für Baunatal war es ein Spiel mit einer Chance – am Ende steht jedoch eine Heimniederlage. Ali Hüseyin Gün brachte Gießen früh in Führung, Mike Feigenspan antwortete zwar mit dem 1:1, doch nach der Pause zogen die Gäste durch Samir Gegg und Mirco Geisler davon. Weil es ein direktes Duell um die Plätze hinter der Spitze war, schmerzt die Niederlage doppelt: Der KSV bleibt zwar im oberen Feld, hat im Rennen um die beste Verfolgerposition aber Boden verloren. Die Tabelle weist Baunatal nun mit 48 Punkten auf Rang sieben aus, Gießen liegt mit 51 Zählern vor den Nordhessen.

Durchgedreht und spät zugeschlagen

Weidenhausen hat in einem verrückten Heimspiel ein weiteres Lebenszeichen gesendet. Nach Toren von Tonic Binneberg, Henrik Peter und Jan Gerbig führten die Adler schon 3:1, ließen Waldgirmes aber noch einmal auf 3:3 herankommen. Dann kam Henrik Renke: Der Joker traf in der 89. Minute zur erneuten Führung und setzte in der Nachspielzeit noch das 5:3 obendrauf. Für den Tabellen-17. ist dieser Sieg enorm wichtig, weil CSC 03 Kassel als direkter Konkurrent auf Rang 15 in Reichweite bleibt. Der Rückstand beträgt allerdings weiterhin elf Punkte bei noch vier Spielen weshalb der Klassenerhalt nur noch theoretisch möglich ist. Druck standgehalten