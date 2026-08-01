Spektakel in der Kreisliga

Der erste Spieltag der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - hatte gleich einige spannende Begegnungen zu bieten.
Im Duell zwischen dem TuS Glane und dem Gegner aus Welkener brachte Mahtis Redder die Gastgeber nach einer halben Stunde mit einem von ihm selbst herausgeholten Foulelfmeter in Führung. Nach rund einer Stunde glich Jannik Welkener ebenfalls per Strafstoß zum 1:1 aus. In der Schlussphase erspielten sich beide Mannschaften noch gute Möglichkeiten auf den Siegtreffer, am Ende blieb es jedoch bei einem insgesamt gerechten Unentschieden.
Ein echtes Ausrufezeichen setzte Aufsteiger TV Neuenkirchen im Duell der Liganeulinge gegen den SV Harderberg. Beim überzeugenden 4:0-Erfolg glänzte Fynn Bertelsmann mit einem Dreierpack, während Tom Bertelsmann den vierten Treffer beisteuerte. Der TVN präsentierte sich spielstark und ließ dem Gegner kaum Chancen.
Für reichlich Spannung sorgte auch die Partie zwischen dem SV Bad Rothenfelde und seinen Gästen. Nach einem frühen 0:2-Rückstand kämpften sich die Gastgeber eindrucksvoll zurück. Tim Wernemann leitete mit zwei Treffern die Wende ein, ehe Bad Rothenfelde sogar auf 3:2 stellte. Doch kurz vor dem Schlusspfiff traf Justus Engelmeyer noch zum verdienten 3:3-Endstand und besiegelte ein rassiges, abwechslungsreiches Kreisliga-Spiel. Viktoria Gesmold II siegte beim Debüt des neuen Trainers Lukas Kleine-Kalme mit 3:1 bei SF Schledehausen und legte einen Saisonauftakt nach Maß hin.
Die Trainerstimmen zu den Spielen:
SF Schledehausen – Viktoria Gesmold II 1:3
„Wir sind gut organisiert ins Spiel gekommen und haben uns in der ersten Halbzeit Feldvorteile erspielt. Folgerichtig machen wir dann das 1:0, waren bei Standardsituationen im Anschluss aber nicht konsequent genug und bekamen den Ausgleich. Anschließend blieben wir unserem Stil treu und konnten uns kurz vor der Halbzeit noch mit dem 2:1 belohnen. Nach der Pause blieben wir direkt dran und machten das 3:1, das wir mit einer guten Organisation und einigen gefährlichen Vorstößen nach vorne noch hätten ausbauen können. Bekommt Schledehausen den möglichen Elfmeter, läuft das Spiel vielleicht etwas anders. Insgesamt ist es aber ein verdienter Sieg“, lautet das Statement von Lukas Kleine-Kalmer nach seinem gelungenen Debüt als Trainer von Viktoria Gesmold II.
"Glückwunsch an die Viktoria. Wir konnten zu keinem Zeitpunkt das Spiel auf unsere Seite ziehen und verlieren damit völlig zu Recht," lautet das Fazit von Trainer Jens Tillmann-Gorny (SF Schledehausen).
TuS Glane – TSV Riemsloh 1:1 (1:0)
„Am Ende ist es ein gerechtes Ergebnis in einem schwachen Kreisliga-Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir um Spielkontrolle bemüht, doch leider fehlten uns die nötige Qualität im Passspiel und die Laufbereitschaft. In der zweiten Halbzeit waren wir etwas besser im Spiel und vor allem mutiger. Beide Mannschaften haben auf Sieg gespielt. Am Ende hätten sowohl wir als auch Glane den Lucky Punch setzen können. Wichtig war für uns, nicht mit einer Niederlage in die Saison zu starten“, sagte Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh).
„Bei beiden Teams war im Spiel nach vorne noch deutlich Luft nach oben. Die Tore fielen beide per Strafstoß. Grundsätzlich waren bei beiden Mannschaften das Bemühen und der Wille sichtbar. Wir hätten unsererseits oft genauer spielen können, um die vorhandenen Räume besser zu nutzen. Mit einem Lattenschuss und einem knappen Kopfball in der Nachspielzeit wäre sogar noch der Sieg möglich gewesen. Das 1:1 geht aber grundsätzlich in Ordnung“, meinte Coach Frank Rethmann (TuS Glane).
TV Neuenkirchen – SV Harderberg 4:0 (2:0)
„Ein guter Start in die Saison ist immer wichtig. Die Jungs haben unseren Matchplan über weite Strecken sehr gut umgesetzt. Auf dieser Leistung können wir aufbauen, auch wenn es natürlich noch Dinge gibt, an denen wir arbeiten werden. Insgesamt bin ich mit dem Auftakt sehr zufrieden“, meinte Trainer Maximillian Tönsing nach dem Spiel.
SV Bad Rothenfelde II – BSV Holzhausen 3:3 (1:2)
„Das war heute von beiden Seiten ein enorm intensives Spiel. Ein riesiges Chapeau an meine Mannschaft: Nach einem 0:2-Rückstand so zurückzukommen und die Partie im Grunde noch komplett zu drehen, zeigt eine überragende Moral. Holzhausen war vor dem Tor zwar deutlich effizienter als wir, aber unterm Strich war das ein wirklich guter Auftritt von uns. Am Ende nehmen wir einen Punkt mit, mit dem wir absolut zufrieden sein können“, lautet das Statement von Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II).