Spektakel in der Kreisliga Aufsteiger TV Neuenkirchen setzt Ausrufezeichen - TUS Glane und TSV Riemsloh teilen sich die Punkte – Bad Rothenfelde II verspielt Wende-Sieg in Schlussphase von Michael Eggert · Heute, 00:06 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der erste Spieltag der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - hatte gleich einige spannende Begegnungen zu bieten.

Im Duell zwischen dem TuS Glane und dem Gegner aus Welkener brachte Mahtis Redder die Gastgeber nach einer halben Stunde mit einem von ihm selbst herausgeholten Foulelfmeter in Führung. Nach rund einer Stunde glich Jannik Welkener ebenfalls per Strafstoß zum 1:1 aus. In der Schlussphase erspielten sich beide Mannschaften noch gute Möglichkeiten auf den Siegtreffer, am Ende blieb es jedoch bei einem insgesamt gerechten Unentschieden. Ein echtes Ausrufezeichen setzte Aufsteiger TV Neuenkirchen im Duell der Liganeulinge gegen den SV Harderberg. Beim überzeugenden 4:0-Erfolg glänzte Fynn Bertelsmann mit einem Dreierpack, während Tom Bertelsmann den vierten Treffer beisteuerte. Der TVN präsentierte sich spielstark und ließ dem Gegner kaum Chancen.

Dreipack zum Auftakt für TV Neuenkirchen - Fynn Bertelsmann – Foto: Fupa

Für reichlich Spannung sorgte auch die Partie zwischen dem SV Bad Rothenfelde und seinen Gästen. Nach einem frühen 0:2-Rückstand kämpften sich die Gastgeber eindrucksvoll zurück. Tim Wernemann leitete mit zwei Treffern die Wende ein, ehe Bad Rothenfelde sogar auf 3:2 stellte. Doch kurz vor dem Schlusspfiff traf Justus Engelmeyer noch zum verdienten 3:3-Endstand und besiegelte ein rassiges, abwechslungsreiches Kreisliga-Spiel. Viktoria Gesmold II siegte beim Debüt des neuen Trainers Lukas Kleine-Kalme mit 3:1 bei SF Schledehausen und legte einen Saisonauftakt nach Maß hin. Die Trainerstimmen zu den Spielen:

SF Schledehausen – Viktoria Gesmold II 1:3 „Wir sind gut organisiert ins Spiel gekommen und haben uns in der ersten Halbzeit Feldvorteile erspielt. Folgerichtig machen wir dann das 1:0, waren bei Standardsituationen im Anschluss aber nicht konsequent genug und bekamen den Ausgleich. Anschließend blieben wir unserem Stil treu und konnten uns kurz vor der Halbzeit noch mit dem 2:1 belohnen. Nach der Pause blieben wir direkt dran und machten das 3:1, das wir mit einer guten Organisation und einigen gefährlichen Vorstößen nach vorne noch hätten ausbauen können. Bekommt Schledehausen den möglichen Elfmeter, läuft das Spiel vielleicht etwas anders. Insgesamt ist es aber ein verdienter Sieg“, lautet das Statement von Lukas Kleine-Kalmer nach seinem gelungenen Debüt als Trainer von Viktoria Gesmold II.

Lukas Kleine-Kalmer siegt beim Debüt bei Viktoria Gesmold II – Foto: Fupa