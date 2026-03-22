Spektakel in der BZL RHH: Zehn Tore in Wörrstadt, neun in Mombach

Ein Joker, der sticht: Auch Malik Deyhan Görmez traf für TuS Wörrstadt im Spiel gegen Fontana Finthen und Torwart Dennis Meister. Links im Bild: Ricardo Böhringer. Foto: Mirco Metzler/pakalski-press

„Wir konnten an unsere starke zweite Halbzeit von letzter Woche anknüpfen und waren von Beginn an griffig“, freute sich Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. „Wir sind viele Wege gelaufen und haben Finthen gut unter Druck gesetzt. Was uns gut getan hat, war, dass wir uns direkt belohnen konnten und unsere Chancen genutzt haben.“ Die Fontana habe kurz nach der Halbzeit noch einmal gedrückt und gedrängt – in diese Phase sei auch das 4:1 gefallen. „Aber auch hier konnten wir direkt antworten, Finthen bestrafen – und das 5:1 nachlegen“, sagte Novo. „Entscheidend war am Ende, dass wir von Anfang an mehr wollten.“ Ein Sonderlob heimsten Achter Robert Dragun mit seinen zwei Toren sowie Linksverteidiger Marco Schulmerich ein. Schulmerich verwandelte nicht nur eine Ecke direkt, sondern bereitete auch einen weiteren Treffer vor. Der Spielfilm: 1:0 Robert Dragun (16.), 2:0 Julian Jung (26.), 3:0 Robert Dragun (31.), 4:0 Marco Schulmerich (45.), 4:1 Duc Hai Thai (47.), 5:1 Emanuel Dragun (50., Foulelfmeter), 6:1 Malik Görmez (68.), 7:1 Julian Simon (73.), 7:2 Tim Charisse (89.), 7:3 Mohammad Navid Khazzie (90.). Zuschauer: 50.

Wir führen nach 35 Minuten 2:0 gegen zehn Mann“, sagte SVG-Trainer Marian Saar. „Gau-Odernheim schießt aus dem Spiel heraus gefühlt nicht einmal aufs Tor – und wir schenken die drei Punkte nach zwei Bogenlampen her. Uns steht eine schwere Woche bevor, um uns für Finthen bereit zu machen – für uns heißt es jetzt: ´Hello Abstiegskampf!´“ Gau-Odernheims Coach Tobias Ruf sagt: „Die ersten 30 Minuten haben wir leider überhaupt nicht ins Spiel gefunden und verdient 0:2 zurückgelegen. Zu allem Überfluss haben wir noch eine sehr fragwürdige Gelb-Rote Karte erhalten, so dass wir 60 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Mit dem Anschlusstreffer waren wir wie wachgerüttelt, haben bis zur Halbzeit den Gegner hinten reingedrückt.“ Für die Darbietung nach der Pause machte Ruf seinen Jungs „ein Riesenkompliment. Wir haben alles reingeworfen und selbst nach noch einer erneuten Ampelkarte den Gegner nur dreimal gefährlicher vor unser Tor kommen lassen“. Für diesen leidenschaftlichen Kampf gebühre seinem Team großer Respekt. Tore: 1:0, 2:0 Jan Weinbach (29., 34.), 2:1 Eigentor Fabio Diehl (41.), 2:2 Christian Felde (45.+4, 38-Meter-Freistoß). Gelb-Rot: Jannis Theis (TSV) wegen wiederholten Foulspiels (32.). Paul Krassmann (TSV) wegen Foulspiels (87.), Rouven Schiedhelm (SVG) wegen wiederholten Foulspiels (90.+2). Zuschauer: 100.

„Die ersten 45 Minuten waren wir überhaupt nicht auf der Höhe in einem chancenarmen Spiel“, analysierte Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow. „In der zweiten Halbzeit hatten wir deutlich mehr Spielkontrolle und sind zu Toren gekommen. Auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war.“ Denn die Saulheimer leisteten sich den Luxus und verballerten gleich zwei Elfer. Alkan Yildiz (37.) und Georgi Bichinashvili (59.) scheiterten jeweils an FSV-Keeper Tobias Hoffmann. Tore: 0:1 Georgi Bichinashvili (75.), 0:2 Sven Ludt (80.). Zuschauer: 100.

„Trotz vieler Ausfälle haben wir das Spiel auf einem sehr schlechten Platz so gut wie möglich kontrolliert“, sagte Hakan Akcay, Sportlicher Leiter von Barbaros. Tore: 0:1 Enis Duru (30.), 0:2 Ömer Er (43.). Zuschauer 100.

„Das Spiel war zwischenzeitlich ziemlich wild, was den Hausherren besser zu Gesicht stand als uns“, urteilte SVH-Coach Sascha Löcher. „Nach unserer Führung hatte ich die Hoffnung, dass wir es besser kontrollieren können.“ Doch durch zwei berechtigte Elfer („Bei denen wir uns alles andere als clever angestellt haben“) habe die Hassia die Partie gedreht. Der SVH blieb jedoch zielstrebig. Nach der 5:2-Führung hätten seine Jungs „beschlossen, dass das Spiel für sie beendet ist – was mir überhaupt nicht gefallen hat“, so Löcher und sprach von einem „Pflichtsieg, bei dem wir uns offensiv wie defensiv nicht mit Ruhm bekleckert haben“. Tore: 0:1 Eigentor Julian Dobert (13.), 1:1, 2:1 Eray Öztürk (20./Handelfer, 26./Foulelfer), 2:2 Jonas Fleischer (34.), 2:3, 2:4, 2:5 Domenico Gagliardi (36., 45., 73.), 3:5 Öztürk (81.).





