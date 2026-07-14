Spektakel in den Etzwiesen: TSG Backnang schlägt Weilimdorf 6:3

Ein Offensivwirbel der Extraklasse in der Etzwiese

Der Oberligist TSG Backnang legte von Beginn an ein beeindruckendes Tempo vor und dominierte das Geschehen auf dem Rasen nach Belieben. Schon in der elften Spielminute eröffnete Fabijan Domic den Torreigen per Handelfmeter, den er souverän unten rechts im Tor unterbrachte. Vorausgegangen war eine Flanke von Lukas Glaser, die abgeblockt wurde, woraufhin Max Stumm nachsetzte und ein Weilimdorfer den Ball regelwidrig mit der Hand berührte.

Nur eine Minute später drehte sich ein gefährlicher Schuss von Charalambos Parharidis nur haarscharf am oberen Toreck vorbei. In der 15. Minute durfte der TSG-Anhang erneut jubeln: Nach einer Ecke verlängerte Domic per Kopf, und obwohl ein Verteidiger auf der Linie rettete, war Tim Pöhler zur Stelle, um den Ball aus wenigen Metern zum 2:0 einzuköpfen.

Der Landesligist TSV Weilimdorf geriet völlig ins Schwimmen. Ein Fehler des Gästekeeper Rombach leitete das 3:0 ein, als er den Ball vor dem Strafraum direkt in die Füße von Cayan Demirköprü spielte, der aus 20 Metern tiefenentspannt ins verwaiste Tor einschob. Nur eine Minute später zappelte der Ball erneut im Netz, als Domic eine Flanke von Demirköprü von der linken Seite per Grätsche zum 4:0 über die Linie drückte.

Die gnadenlose Dominanz vor dem Pausenpfiff

Die Torhungrigkeit der Backnanger war damit noch lange nicht gestillt. Nach 29 Minuten drang Glaser erneut über die linke Seite in den Strafraum ein und konnte nur durch ein Foul gebremst werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Domic flach im rechten Eck zum 5:0-Zwischenstand, obwohl Rombach die Ecke geahnt hatte. In der 37. Minute schraubte Stumm das Ergebnis nach Vorarbeit von Pöhler sogar auf 6:0 hoch. Die Gästeabwehr schaute dabei nur zu, wie Stumm erst an Rombach hängen blieb, dann aber problemlos im Nachsetzen einschieben konnte.

Für Weilimdorf, das seinen ersten Test mit einem 4:1-Erfolg gegen Öhringen gemeistert hatte und mit den ehemaligen Backnangern Maxi Kuchler und Luka Milenkovic antrat, glückte Riccardo Scarcelli in der 40. Minute durch einen unhaltbaren direkten Freistoß aus 18 Metern in den rechten Winkel immerhin der Ehrentreffer zum 6:1. Backnang ließ sich jedoch nicht beirren, und Luca Battista setzte kurz vor dem Pausenpfiff noch einen sehenswerten Fernschuss aus 20 Metern an die Latte, nachdem er bereits in der 14. Minute per Direktabnahme nach einem Freistoß am stark parierenden Rombach gescheitert war.

Späte Gegentreffer trüben das furiose Bild

Im zweiten Spielabschnitt schaltete Backnang spürbar einen Gang zurück, erarbeitete sich jedoch weiterhin hochkarätige Möglichkeiten. Nach einer Ecke köpfte Nick Hellmann knapp über die Querlatte. Auch Marlon Suckut hatte Pech im Abschluss, scheiterte knapp mit einem abgefälschten Schuss nach Zuspiel von Parharidis und verpasste wenig später nach einer Hereingabe von links die nächste Ecke.

Auf der Torhüterseite zeigten sich sowohl Maurice Brauns als auch Yusuf Tirso gefordert: Brauns parierte in der ersten Halbzeit einen frühen Schuss der Gäste, während sich später auch Tirso im Backnanger Tor auszeichnen durfte, als Tamer-Harun Fara für Weilimdorf eine Großchance verbuchte. In der Schlussphase ließ die Konzentration jedoch nach. Quazim Tolaj verkürzte in der 90. Minute auf 6:2. In der Nachspielzeit lief schließlich Terry Offei der Backnanger Abwehr davon und traf eiskalt zum 6:3-Endstand.