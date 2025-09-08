Der sechste Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatte alles, was Fußballfans lieben: klare Ansagen der Favoriten, dramatische Schlussphasen und ein echtes Spitzenspiel. Tabellenführer Stenum marschierte mit einem 5:0 bei Obenstrohe weiter unaufhaltsam vorneweg, während Verfolger Wildeshausen gegen Aufsteiger Nordenham Federn ließ. Die große Show lieferte jedoch Tur Abdin, das in einem packenden Duell Frisia Wilhelmshaven die erste Niederlage beibrachte und sich damit in der Spitzengruppe festsetzte. Im Tabellenkeller bleibt es spannend – Wiefelstede wartet weiter auf den ersten Punkt, während Abbehausen und Jahn Delmenhorst sich in einem wilden 3:3 gegenseitig im Abstiegssumpf festhielten.

Großenkneten zeigte sich wieder in Torlaune und gewann in Heidmühle klar mit 4:1. Damit festigt der TSV Platz drei mit zwölf Punkten und bleibt dem Spitzenduo auf den Fersen. Heidmühle dagegen steckt mit nur drei Punkten weiter tief im Tabellenkeller. Vor allem defensiv offenbarte der HFC erneut große Schwächen.

Hude feierte einen wichtigen Auswärtssieg in einem turbulenten Spiel bei Oldenburgs Reserve. Durch den Dreier klettert der FC auf Rang zehn und verschafft sich etwas Luft im unteren Drittel. Oldenburg II bleibt mit acht Punkten im Mittelfeld hängen und ließ vor allem defensiv zu viele Lücken. In einer spektakulären Schlussphase machte Oldenburg zunächst spät den Ausgleich, um dann wenig später zusehen zu müssen, wie Hude in allerletzter Sekunde doch noch den Siegtreffer erzielte.

Spitzenreiter Stenum bleibt das Maß aller Dinge und deklassierte Obenstrohe auswärts mit 5:0. Mit sechs Siegen aus sechs Spielen und einem Torverhältnis von 24:3 thront der VfL einsam an der Tabellenspitze. Obenstrohe dagegen rutscht mit sieben Punkten in die Nähe der Abstiegsränge ab. Die Dominanz Stenums ist in dieser Liga bislang unerreicht.

Der FC Rastede hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst und gegen das sieglose Schlusslicht Wiefelstede drei Punkte eingefahren. Mit nun neun Zählern stehen die Rasteder im soliden Mittelfeld. Wiefelstede hingegen bleibt nach sechs Partien ohne Punkt und mit nur einem Tor abgeschlagen Tabellenletzter. Der Druck im Abstiegskampf wächst für den Aufsteiger damit von Woche zu Woche.

Die Partie wurde auf den 16.09 verlegt.

Wildeshausen musste sich gegen Aufsteiger Nordenham überraschend mit einem Remis begnügen. Dennoch bleibt der Landesliga-Absteiger mit vierzehn Punkten auf Rang zwei und damit erster Verfolger von Stenum. Nordenham holte ganz spät einen wertvollen Punkt und behauptet sich weiter im oberen Tabellendrittel (Platz sechs). Für Wildeshausen ist es bereits das zweite Unentschieden, wodurch der Rückstand auf die Spitze anwächst.

In einer torreichen Begegnung trennten sich Jahn Delmenhorst und Abbehausen leistungsgerecht 3:3. Für Jahn war es bereits das dritte Unentschieden, womit das Team bei fünf Punkten auf Rang dreizehn steht. Abbehausen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, konnte in Unterzahl aber immerhin einen Zähler im Abstiegskampf mitnehmen. Beide Teams bleiben damit im Tabellenkeller gefangen.