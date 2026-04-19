Spektakel in Dänischenhagen: MTV Dänischenhagen ringt Wiker SV mit 5:4

Der Wiker SV begann furios: Matthis Bremer (8.) und Simon Haasis (12.) sorgten früh für eine komfortable 2:0-Führung. Doch die Gastgeber wirkten keineswegs geschockt. Marc Petersen (21.) und Stephan Wendt (25.) stellten schnell auf Ausgleich.

Nach dem erneuten Führungstreffer für Wiker durch Andre Wittern (28.) entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Kevin Wendt (30.) und erneut Stephan Wendt (38.) drehten die Partie noch vor der Pause auf 4:3 für den MTV.

„Ganz wildes Spiel“ – Bolz analysiert den Krimi

Trainer Henning Bolz vom MTV Dänischenhagen fand nach Abpfiff treffende Worte: „Ganz wildes Spiel heute, wie man am Ergebnis schon sehen kann.“

Dabei sah er vor allem die Anfangsphase kritisch: „Wir haben so zwanzig Minuten gebraucht, um richtig ins Spiel zu finden. Da stand es leider schon 0:2. Gerade in der Verteidigung waren wir uns unsicher, wer zum Ball geht – am Ende war es keiner.“

Doch seine Mannschaft steigerte sich deutlich: „Wir sind mutiger geworden, haben höher angelaufen und sind besser ins Spiel gekommen. Dann haben wir fast über das ganze Feld eins gegen eins gespielt.“

Kuriose Szenen und späte Entscheidung

Direkt nach Wiederanpfiff wurde es erneut turbulent: Ein Eigentor von Kevin Wendt führte zum 4:4 (47.). Bolz ordnete auch diese Szene ein: „Nach der Ecke hält man einfach den Kopf hin, will klären – der Ball ist scharf aufs Tor gezogen und dann ist er drin.“