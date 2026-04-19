Spektakel in Dänischenhagen: MTV Dänischenhagen ringt Wiker SV mit 5:4

Was für ein Fußballnachmittag in der Verbandsliga Ost! In einem wilden Schlagabtausch setzt sich der MTV Dänischenhagen mit 5:4 gegen den Wiker SV durch – ein Spiel voller Wendungen, Tore und Emotionen.
Der Wiker SV begann furios: Matthis Bremer (8.) und Simon Haasis (12.) sorgten früh für eine komfortable 2:0-Führung. Doch die Gastgeber wirkten keineswegs geschockt. Marc Petersen (21.) und Stephan Wendt (25.) stellten schnell auf Ausgleich.
Nach dem erneuten Führungstreffer für Wiker durch Andre Wittern (28.) entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Kevin Wendt (30.) und erneut Stephan Wendt (38.) drehten die Partie noch vor der Pause auf 4:3 für den MTV.
Trainer Henning Bolz vom MTV Dänischenhagen fand nach Abpfiff treffende Worte: „Ganz wildes Spiel heute, wie man am Ergebnis schon sehen kann.“
Dabei sah er vor allem die Anfangsphase kritisch: „Wir haben so zwanzig Minuten gebraucht, um richtig ins Spiel zu finden. Da stand es leider schon 0:2. Gerade in der Verteidigung waren wir uns unsicher, wer zum Ball geht – am Ende war es keiner.“
Doch seine Mannschaft steigerte sich deutlich: „Wir sind mutiger geworden, haben höher angelaufen und sind besser ins Spiel gekommen. Dann haben wir fast über das ganze Feld eins gegen eins gespielt.“
Direkt nach Wiederanpfiff wurde es erneut turbulent: Ein Eigentor von Kevin Wendt führte zum 4:4 (47.). Bolz ordnete auch diese Szene ein: „Nach der Ecke hält man einfach den Kopf hin, will klären – der Ball ist scharf aufs Tor gezogen und dann ist er drin.“
In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel etwas kontrollierter, blieb aber offen. Chancen waren auf beiden Seiten da – bis zur entscheidenden Szene kurz vor Schluss: Moritz Schweimer traf in der 85. Minute zum umjubelten 5:4.
Auch für Bolz war klar, wie eng die Partie war: „Das Spiel hätte in alle Richtungen gehen können. Ein Unentschieden wäre wahrscheinlich das logischere Ergebnis gewesen.“ Umso größer die Freude über den Sieg: „Ich bin umso glücklicher, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben – die tun uns extrem gut.
Spiel, das alles hatte. Neun Tore, mehrere Führungswechsel und ein dramatischer Schlusspunkt – dieses Spiel war beste Werbung für den Amateurfußball. Der MTV Dänischenhagen zeigte große Moral und drehte die Partie mehrfach, während der Wiker SV trotz starkem Start am Ende leer ausging. Ein echtes Spektakel – und ein verdienter Heimsieg in einem Spiel, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Stimme zum SpielHenning Bolz (Trainer MTV Dänischenhagen)
MTV Dänischenhagen: Deblitz – Petersen, Kevin Wendt (75. Kastner), Schweimer, Benninghoff – Kloss, Rosenbaum (65. Malte Ceynowa) – Buck (70. Ladewig), Andersen (75. Pannek), Albers (90. Schulz) – Stephan Wendt.
Trainer: Henning Bolz.
Wiker SV: Anderer – Kapess, Terrey (46. Ketelsen), von Roennen, Kahnwald, Bremer, Großmann, Kaya (75. Glowatzka), Raith, Blechenberg, Haasis, Wittern.
Trainer: Dannie Osterhoff.
SR: Manuel Waehnke (TSV Bordesholm).
Ass.: Uwe Asmussen, Jendrik Paustian.
Z.: 50.
Tore: 0:1 Matthis Bremer (8.), 0:2 Simon Haasis (12.), 1:2 Marc Petersen (21.), 2:2 Stephan Wendt (25.), 2:3 Andre Wittern (28.), 3:3 Kevin Wendt (30.), 4:3 Stephan Wendt (38.), 4:4 Kevin Wendt (47., ET), 5:4 Moritz Schweimer (85.).