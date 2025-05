Spektakel in Bruckhausen, TGD Essen im Abstiegs-Kracher unter Druck

Bereits am Freitagabend ist der 31. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 in das anstehende Wochenende gestartet. In einer umkämpften Begegnung, in der Aufsteiger TSV Bruckhausen bereits früh in Unterzahl geriet, teilten sich der Abstiegskandidat und Kontrahent SV Genc Osman Duisburg schlussendlich die Punkte. Am Samstag kommt es dann zum Abstiegs-Kracher zwischen den Tabellennachbarn 1. FC Styrum und Verfolger TGD Essen-West. Sollten die Essener in dieser Begegnung leer ausgehen, tritt auch der TGD, neben den bereits feststehenden Absteigern FC Taxi Duisburg und FSV Duisburg, den Gang in die Kreisliga an. Titelanwärter SC Werden-Heidhausen und Konkurrent DJK Sportfreunde Katernberg wollen derweil in ihren Duellen gegen den Vogelheimer SV beziehungsweise den VfB Frohnhausen ihren Favoritenrollen gerecht werden.