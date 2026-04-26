 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Spektakel in Breidenbach und zwei Absagen in der KOL Nord

Teaser KOL NORD: +++ Der Kreisoberliga-Spieltag wird von zwei Absagen überschattet, doch auf dem Platz entwickelt sich vor allem in Breidenbach ein spannendes Kräftemessen mit dramatischen Wendungen +++

von Redaktion · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser
Der Startschuss fürs 4:4-Spektakel: Gladenbachs Paul Weber bejubelt das 1:0. Doch Türk Gücü Breidenbach gelingt später noch das große Comeback. © Jens Schmidt
Der Startschuss fürs 4:4-Spektakel: Gladenbachs Paul Weber bejubelt das 1:0. Doch Türk Gücü Breidenbach gelingt später noch das große Comeback. © Jens Schmidt

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KOL GI/MR Nord
Breidenbach
FSG Südkreis
SV Großseelh
FV Wehrda

Marburg-Biedenkopf. Der 24. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord ist von zwei kurzfristigen Absagen überschattet worden. Die Partie zwischen der FSG Südkreis und dem VfL Neustadt fand wegen eines Todesfalls im Umfeld der Weimarer nicht statt; ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Auch die Begegnung zwischen dem TSV Amöneburg und dem FV Wehrda fiel aus, weil die Gastgeber keine Mannschaft stellen konnten. Die Punkte gehen aller Voraussicht nach kampflos an Wehrda. Dort, wo gespielt wurde, zeigten die heimischen Teams drei sehr unterschiedliche Leistungen. Derweil wurde am Freitagabend der Gastgeber des Kreispokal-Endspiels ausgelost: Der VfL Biedenkopf empfängt demnach am 13. Mai (18.30 Uhr) die SG Silberg/Eisenhausen im Auestadion.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.