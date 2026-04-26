Spektakel in Breidenbach und zwei Absagen in der KOL Nord

Marburg-Biedenkopf. Der 24. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord ist von zwei kurzfristigen Absagen überschattet worden. Die Partie zwischen der FSG Südkreis und dem VfL Neustadt fand wegen eines Todesfalls im Umfeld der Weimarer nicht statt; ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Auch die Begegnung zwischen dem TSV Amöneburg und dem FV Wehrda fiel aus, weil die Gastgeber keine Mannschaft stellen konnten. Die Punkte gehen aller Voraussicht nach kampflos an Wehrda. Dort, wo gespielt wurde, zeigten die heimischen Teams drei sehr unterschiedliche Leistungen. Derweil wurde am Freitagabend der Gastgeber des Kreispokal-Endspiels ausgelost: Der VfL Biedenkopf empfängt demnach am 13. Mai (18.30 Uhr) die SG Silberg/Eisenhausen im Auestadion.