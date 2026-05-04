Spektakel in Bötzow, Leegebruch siegt in Überzahl, Petershagen mit 9:0

Ostbrandenburgliga

SV Rot-Weiß Reitwein – MTV 1860 Altlandsberg 5:0

In Reitwein waren 244 Zuschauer dabei. Es war die große „Arsalan-Mohamadi-Show“. Der Angreifer der Hausherren erwischte einen Sahnetag und zerlegte die Altlandsberger Defensive fast im Alleingang. Bereits in der 12. Minute eröffnete er den Torreigen, legte in der 25. nach und machte noch vor der Pause in der 38. Minute seinen Hattrick perfekt. Auch nach dem Seitenwechsel ließ Reitwein nicht locker. Abdullah Eksici erhöhte in der 50. Minute auf 4:0, bevor erneut Mohamadi in der 65. Minute mit seinem vierten Treffer den 5:0-Endstand besiegelte. Eine Machtdemonstration.

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – SG Hangelsberg 47 9:0

Was sich auf dem Kunstrasen in Petershagen abspielte, lässt sich kaum in Worte fassen – für die Gäste aus Hangelsberg war es ein kollektiver Albtraum. Die Brandenburger Reserve legte einen Blitzstart hin, den man so selten sieht: Nach nur sechs Minuten stand es durch Christian Kowalewski (2.), Tim Schneider (3.) und Philipp Malech (6.) bereits 3:0. Hangelsberg fand überhaupt keinen Zugriff, und so schraubten Kurt Skusa (14., Foulelfmeter), erneut Kowalewski (21.), Lukas Sontowski (23.) und wieder Malech (26.) das Ergebnis in lichte Höhen. Als Tim Schneider mit einem Doppelschlag vor der Pause (38., 42.) auf 9:0 stellte, befürchteten die 54 Zuschauer bereits ein zweistelliges Debakel. Dass es im zweiten Durchgang bei diesem Stand blieb, war wohl der einzige kleine Trost für die Gäste.

FV Erkner 1920 II – Storkower SC 0:6

In Erkner präsentierte sich der Storkower SC als extrem abgeklärter Gast. Nachdem die Anfangsphase noch ausgeglichen verlief, brach Riccardo Pathe in der 24. Minute den Bann. Storkow spielte befreit auf und erhöhte durch Pascal Hecker (34.) und Moritz Lüdtke (45.) auf eine komfortable Pausenführung. Nach dem Wechsel krönte Riccardo Pathe seine Leistung mit zwei weiteren Treffern (59., 82.) und schraubte sein persönliches Konto auf drei Tore hoch. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Jan Kretschmann in der 89. Minute zum 0:6-Auswärtssieg.

SpG Hennickendorf/Rehfelde – FC Neuenhagen 1913 3:2

In einer der spannendsten Partien des Tages vor 85 Zuschauern bewies die Spielgemeinschaft Hennickendorf/Rehfelde den längeren Atem. Die Hausherren starteten durch Tobias Lorenz (5.) perfekt, doch Neuenhagen schlug durch Thomas Schlag (21.) – der kurioserweise später für die SGM traf – zurück. Tony Frontzek brachte die SGM in der 29. Minute erneut in Front, doch Nicholas Schiffers glich kurz nach der Pause (52.) zum 2:2 aus. Das Spiel stand auf des Messers Schneide, bis Thomas Schlag in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages die Partie zugunsten der Hausherren entschied. Ein hart erkämpfter Sieg in einem echten Derby-Krimi.

VfB Steinhöfel – FC Strausberg II 2:1

Vor 55 Zuschauern in Steinhöfel entwickelte sich ein Spiel, das vor allem von der Moral der Gastgeber lebte. Die Strausberger Reserve erwischte einen Start nach Maß, als Vincent Reichmuth bereits in der 4. Minute zur Führung einnetzte. Steinhöfel brauchte eine Weile, um sich vom frühen Schock zu erholen, kam aber durch Enrico Below in der 25. Minute zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, den schließlich Lucas Oegel in der 62. Minute zugunsten des VfB entschied. Steinhöfel verteidigte den knappen Vorsprung in der Schlussphase leidenschaftlich und hielt die drei Punkte fest.

SG Müncheberg – SV 1919 Woltersdorf 2:0

In Müncheberg sahen die 85 Zuschauer eine Geduldsprobe für die Hausherren. Über eine Stunde lang hielt das Abwehrbollwerk der Woltersdorfer stand, bis Collin-Matthias Gathow in der 56. Minute endlich die Lücke fand und zum 1:0 traf. Woltersdorf warf in der Folge alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, was der SG Räume für Konter eröffnete. Es dauerte jedoch bis tief in die Nachspielzeit, ehe Tobias Reiche in der 96. Minute (90.+6) den Sack endgültig zumachte und den Heimsieg besiegelte.

SpG Tauche/Ahrensdorf – FC Union Frankfurt 0:1

Ein klassisches Kampfspiel bekamen die 75 Zuschauer in Tauche zu sehen. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, und Torchancen waren Mangelware. In einem Spiel, das eigentlich ein typisches 0:0-Unentschieden war, entschied eine einzige Szene den Nachmittag. Steve Otto bewies in der 61. Minute den richtigen Riecher und erzielte das goldene Tor für den FC Union Frankfurt. Tauche/Ahrensdorf versuchte in der Schlussphase zwar noch einmal alles, fand aber kein Durchkommen gegen die stabil stehende Frankfurter Defensive.

SG 47 Bruchmühle – BSG Pneumant Fürstenwalde 2:1

In Bruchmühle sahen die 60 Zuschauer eine Partie, die bis zur letzten Sekunde an den Nerven zehrte. Die SG startete stark und ging durch Maurice Wilhelm in der 37. Minute in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Devrig Hemberger (48.) nach und schien die Weichen auf Sieg gestellt zu haben. Doch Fürstenwalde gab sich nicht auf und drängte in der Schlussphase massiv auf den Anschluss. Dieser gelang jedoch erst in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4), als Marten Eppert einen Foulelfmeter verwandelte. Für eine Aufholjagd war es jedoch zu spät, und Bruchmühle rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

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