Spektakel in Bötzow, Leegebruch siegt in Überzahl, Petershagen mit 9:0

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
In Bötzow sahen die 57 Zuschauer ein Offensiv-Feuerwerk, das vor allem durch eine furiose Anfangsphase der Hausherren geprägt war. Leon Lautz eröffnete bereits in der 6. Minute zum 1:0, bevor Niklas Schulz (40.) und ein bärenstarker Jannik Morten mit einem Doppelpack (45., 50.) auf scheinbar uneinholbare 4:0 stellten. Doch Zepernick bewies Moral: Dustin Elgt (65.) und Danny Frenzel (82.) brachten die Gäste noch einmal auf 4:2 heran. Als es noch einmal spannend zu werden drohte, markierte Benjamin Alessandro Konrad in der 88. Minute das erlösende 5:2. Der Treffer von Sepp Kluge in der Nachspielzeit (90.+1) zum 5:3 war letztlich nur noch Ergebniskosmetik in einer unterhaltsamen Partie.
Vor 63 Zuschauern präsentierte sich Bergfelde als die abgeklärtere Mannschaft, musste aber zunächst einen Rückschlag wegstecken. Nachdem Marcel Weihrauch die Heimelf in der 26. Minute in Führung gebracht hatte, glich Nico Jechow kurz nach dem Seitenwechsel (51.) zum 1:1 aus. Die Freude der Grüneberger währte jedoch nicht lange, da Steven Schultz nur acht Minuten später (59.) die erneute Führung zum 2:1 erzielte. In der Schlussphase spielten die Grün-Weißen ihre konditionellen Vorteile aus: Tim Michel-Tiedtke (74.) und Willi Lerche (84.) schraubten das Ergebnis auf den 4:1-Endstand hoch.
In Kremmen entwickelte sich ein klassisches Kampfspiel, das vor allem von der Spannung lebte. Die Falkenthaler Füchse schockten die Hausherren zum psychologisch denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, als Max Schläwicke in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) die 0:1-Führung markierte. Kremmen rannte im zweiten Durchgang wütend gegen das Abwehrbollwerk der Gäste an, biss sich aber lange Zeit die Zähne aus. Erst in der 88. Minute erlöste Sascha Hergst die Heimfans mit dem viel umjubelten Ausgleich zum 1:1. Ein Unentschieden, das für die Füchse aufgrund des späten Zeitpunkts besonders bitter schmeckt.
Eine Machtdemonstration bekamen die Fans bei der Spielgemeinschaft Lichterfelde/Finow zu sehen. Die Hausherren spielten sich gegen die dritte Garde aus Ahrensfelde in einen regelrechten Rausch. Besonders Nick Lange war nicht zu bremsen und steuerte zwei Treffer zum Heimsieg bei. Die weiteren Tore durch Frank Niemann, Florian Naumann, Dwayn Kaßner und Ben Preissel machten das halbe Dutzend voll. Ahrensfelde fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die druckvolle Offensive der Heimelf und war mit den sechs Gegentreffern am Ende sogar noch gut bedient.
In Löwenberg wurde den Zuschauern einiges geboten. Die Weichen wurden kurz vor und direkt nach der Pause gestellt: Lukas Salzwedel traf in der 45. Minute zur Führung, bevor Fin Neye in der 47. Minute sofort auf 2:0 erhöhte. Ein unglückliches Eigentor von Maurice Lövin (58.) sorgte für die Vorentscheidung. Nachdem David Glaub in der 78. Minute auf 4:0 gestellt hatte, bekamen die Gäste noch die Chance zum Ehrentreffer, doch Ron Kruggel verschoss in der 85. Minute einen Elfmeter. Ein gebrauchter Tag für Basdorf, während Löwenberg einen souveränen Heimsieg feierte.
Was für ein Drama an der Britzer Fortuna! Zunächst schien alles nach Plan zu laufen, als Paul Halgato-Jung die Hausherren in der 15. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Doch dann folgten die folgenschweren Szenen: Noch in der ersten Halbzeit kassierte Britz gleich zwei Platzverweise und musste die restliche Spielzeit mit zwei Mann weniger bestreiten. Leegebruch nutzte die numerische Überlegenheit eiskalt aus. Dustin Nickel (29., 48.) und Sven Herok (44., 59.) drehten die Partie mit jeweils zwei Treffern fast im Alleingang, bevor Cayden Bach (78.) den 1:5-Endstand besiegelte. Für die neun Britzer war gegen die spielstarken Leegebrucher am Ende nichts mehr auszurichten.
Vor 55 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell auf Augenhöhe. Die Oranienburger Reserve ging durch Kai Bremer (28.) in Führung, doch Glienicke antwortete postwendend durch Marek Schroller (29.). Nach dem Seitenwechsel brachte Francis Bigas die Gäste in der 51. Minute erneut in Front. Glienicke bewies jedoch einen langen Atem und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Die Belohnung folgte in der 86. Minute, als Ilyas Abdurrahman Salzmann den Ball zum 2:2-Endstand über die Linie drückte und seiner Mannschaft so noch einen hart erkämpften Punkt sicherte.
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In Reitwein waren 244 Zuschauer dabei. Es war die große „Arsalan-Mohamadi-Show“. Der Angreifer der Hausherren erwischte einen Sahnetag und zerlegte die Altlandsberger Defensive fast im Alleingang. Bereits in der 12. Minute eröffnete er den Torreigen, legte in der 25. nach und machte noch vor der Pause in der 38. Minute seinen Hattrick perfekt. Auch nach dem Seitenwechsel ließ Reitwein nicht locker. Abdullah Eksici erhöhte in der 50. Minute auf 4:0, bevor erneut Mohamadi in der 65. Minute mit seinem vierten Treffer den 5:0-Endstand besiegelte. Eine Machtdemonstration.
Was sich auf dem Kunstrasen in Petershagen abspielte, lässt sich kaum in Worte fassen – für die Gäste aus Hangelsberg war es ein kollektiver Albtraum. Die Brandenburger Reserve legte einen Blitzstart hin, den man so selten sieht: Nach nur sechs Minuten stand es durch Christian Kowalewski (2.), Tim Schneider (3.) und Philipp Malech (6.) bereits 3:0. Hangelsberg fand überhaupt keinen Zugriff, und so schraubten Kurt Skusa (14., Foulelfmeter), erneut Kowalewski (21.), Lukas Sontowski (23.) und wieder Malech (26.) das Ergebnis in lichte Höhen. Als Tim Schneider mit einem Doppelschlag vor der Pause (38., 42.) auf 9:0 stellte, befürchteten die 54 Zuschauer bereits ein zweistelliges Debakel. Dass es im zweiten Durchgang bei diesem Stand blieb, war wohl der einzige kleine Trost für die Gäste.
In Erkner präsentierte sich der Storkower SC als extrem abgeklärter Gast. Nachdem die Anfangsphase noch ausgeglichen verlief, brach Riccardo Pathe in der 24. Minute den Bann. Storkow spielte befreit auf und erhöhte durch Pascal Hecker (34.) und Moritz Lüdtke (45.) auf eine komfortable Pausenführung. Nach dem Wechsel krönte Riccardo Pathe seine Leistung mit zwei weiteren Treffern (59., 82.) und schraubte sein persönliches Konto auf drei Tore hoch. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Jan Kretschmann in der 89. Minute zum 0:6-Auswärtssieg.
In einer der spannendsten Partien des Tages vor 85 Zuschauern bewies die Spielgemeinschaft Hennickendorf/Rehfelde den längeren Atem. Die Hausherren starteten durch Tobias Lorenz (5.) perfekt, doch Neuenhagen schlug durch Thomas Schlag (21.) – der kurioserweise später für die SGM traf – zurück. Tony Frontzek brachte die SGM in der 29. Minute erneut in Front, doch Nicholas Schiffers glich kurz nach der Pause (52.) zum 2:2 aus. Das Spiel stand auf des Messers Schneide, bis Thomas Schlag in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages die Partie zugunsten der Hausherren entschied. Ein hart erkämpfter Sieg in einem echten Derby-Krimi.
Vor 55 Zuschauern in Steinhöfel entwickelte sich ein Spiel, das vor allem von der Moral der Gastgeber lebte. Die Strausberger Reserve erwischte einen Start nach Maß, als Vincent Reichmuth bereits in der 4. Minute zur Führung einnetzte. Steinhöfel brauchte eine Weile, um sich vom frühen Schock zu erholen, kam aber durch Enrico Below in der 25. Minute zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, den schließlich Lucas Oegel in der 62. Minute zugunsten des VfB entschied. Steinhöfel verteidigte den knappen Vorsprung in der Schlussphase leidenschaftlich und hielt die drei Punkte fest.
In Müncheberg sahen die 85 Zuschauer eine Geduldsprobe für die Hausherren. Über eine Stunde lang hielt das Abwehrbollwerk der Woltersdorfer stand, bis Collin-Matthias Gathow in der 56. Minute endlich die Lücke fand und zum 1:0 traf. Woltersdorf warf in der Folge alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, was der SG Räume für Konter eröffnete. Es dauerte jedoch bis tief in die Nachspielzeit, ehe Tobias Reiche in der 96. Minute (90.+6) den Sack endgültig zumachte und den Heimsieg besiegelte.
Ein klassisches Kampfspiel bekamen die 75 Zuschauer in Tauche zu sehen. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, und Torchancen waren Mangelware. In einem Spiel, das eigentlich ein typisches 0:0-Unentschieden war, entschied eine einzige Szene den Nachmittag. Steve Otto bewies in der 61. Minute den richtigen Riecher und erzielte das goldene Tor für den FC Union Frankfurt. Tauche/Ahrensdorf versuchte in der Schlussphase zwar noch einmal alles, fand aber kein Durchkommen gegen die stabil stehende Frankfurter Defensive.
In Bruchmühle sahen die 60 Zuschauer eine Partie, die bis zur letzten Sekunde an den Nerven zehrte. Die SG startete stark und ging durch Maurice Wilhelm in der 37. Minute in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Devrig Hemberger (48.) nach und schien die Weichen auf Sieg gestellt zu haben. Doch Fürstenwalde gab sich nicht auf und drängte in der Schlussphase massiv auf den Anschluss. Dieser gelang jedoch erst in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4), als Marten Eppert einen Foulelfmeter verwandelte. Für eine Aufholjagd war es jedoch zu spät, und Bruchmühle rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.
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