Spektakel in Algermissen – Concordia patzt in Deinsen

Der 6. Spieltag in der Kreisliga Hildesheim hielt einiges bereit: Tabellenführer Concordia Hildesheim musste sich beim TSV Deinsen überraschend geschlagen geben, während der SC Drispenstedt im Topspiel bei RW Ahrbergen die erste Niederlage kassierte. Sarstedt feierte einen 10:0-Sieg und am Tabellenende gab es wichtige Punkte für Föhrste.
Der PSV begann stark und ging durch Tom Mierisch (15.) in Führung, doch Sorsum drehte die Partie. Joshua Salland (1.), ein Eigentor (23.) und Blenard Bytyqi (51.) sorgten für den ersten Sorsumer Saisonsieg. Damit verlässt Teutonia mit nun sechs Punkten den Abstiegsbereich, während der PSV (7 Punkte) auf Rang 9 abrutscht.
___
Borussia II wartet weiter auf den ersten Sieg, immerhin gelang gegen Achtum ein Punktgewinn. Alpay Badir (82.) glich die Gästeführung von Calid Saeed Matto (37.) aus. Mit drei Zählern bleibt Borussia Tabellenletzter, Achtum hält sich mit neun Punkten im Mittelfeld (Platz 7).
___
Im Kellerduell meldete sich Föhrste eindrucksvoll zurück. Ricardo Hischer (25.), Ivankovic Drazen (35.), Marten Wiermann (54.) und Soeren Quitsch (83.) trafen beim klaren 4:0-Erfolg. Föhrste klettert auf Platz 14 (4 Punkte), Lühnde bleibt mit drei Zählern Vorletzter.
___
Alfeld II und Machtsum trennten sich torlos. Alfeld (10 Punkte) bleibt Sechster, Machtsum (7 Punkte) rangiert knapp dahinter auf Platz 8.
___
Ein historisches Ergebnis feierte Sarstedt gegen chancenlose Elzer. Adris Jankir (2., 54., 59.), Tom Waselowsky (26., 48.), Peman Gangir (39.), Dyar Ibrahim (63., 90.) und Dorian Müller (70., 88.) erzielten die Treffer. Mit nun neun Saisontoren führt Jankir die Torschützenliste an, Sarstedt schiebt sich mit 11 Punkten auf Platz 4. Elze bleibt mit fünf Punkten auf Rang 13 stecken.
___
In einer spektakulären Partie trennten sich beide Teams mit einem 5:5. Für Algermissen trafen Anderson Kipre (7., 40.), Sami Ali Darweesh Hamo (45.+2), Jonata Pedro (53.) und Torben Niemann (90.+3). Für Nordstemmen waren Max Christian Knöbl (5.), Jonata Pedro (26.), Jason Dean Wilde (71.), Dean Goldmann (77.) und Nadim Manasra (88.) erfolgreich. Beide Teams stehen mit 11 (Algermissen) und 6 Punkten (Nordstemmen) im Mittelfeld.
VfL-Trainer Christian Knöbl sprach von einem „total irren Spiel“: „Zehn Tore, fünf auf jeder Seite, sagt schon viel aus.“ Sein Team erwischte einen guten Start: „Manasra unterbricht den Spielaufbau, bringt dann Knöbl ins Spiel, der alleine auf den Torhüter zugeht und zur 1:0-Führung verwandelt.“ Nach wechselnden Führungen und mehreren Gegentoren nach Standards bemängelte er vor allem die Zuordnung: „Wir waren ungeordnet im Strafraum und konnten die zweiten Bälle nicht klären.“
Trotz 2:4-Rückstand zeigte Nordstemmen Moral: „Die Mannschaft gibt sich nicht auf. Jason Wilde macht den Anschlusstreffer, Goldmann den Ausgleich, und in der 89. Minute gehen wir sogar durch Manasra 5:4 in Führung.“ Der Ausgleich in der Nachspielzeit ärgerte Knöbl: „In der 93. Minute kriegen wir einen Freistoß gegen uns, der Ball fliegt in die Box, wir treten über den Ball, und Algermissen gleicht aus. Letztlich ein verrücktes Spiel.“
Dennoch überwog bei Knöbl das Positive: „Letztes Jahr hätten wir nach einem 2:4 sicher haushoch verloren. Die Mannschaft wächst, sie reift. Es war im Grunde ein starkes Spiel von Nordstemmen bei einem sehr, sehr starken Gegner.“
___
Ahrbergen feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer. Nicholas Haberstroh (57.) und Jacob Kiveta-Ndongalasiya (90.+4) drehten die Partie nach der Gästeführung durch Daniel Riffel (41.). Ahrbergen ist nun mit 12 Punkten Dritter, Drispenstedt (13) rutscht auf Platz 2 ab.
SC-Trainer Mahmud Siala zeigte sich trotz der Niederlage vor allem mit der ersten Halbzeit zufrieden: „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet. Die erste Halbzeit gehörte komplett uns als Gast. Wir hatten 70 bis 80 Prozent Ballbesitz, Ahrbergen kam zu keiner Chance, war kaum bei uns am 16er. Das Spiel ging wirklich nur in die eine Richtung.“ Der Führungstreffer hätte sogar höher ausfallen können: „Wir hätten in der ersten Halbzeit mindestens noch ein oder zwei Tore mehr machen müssen.“
Nach der Pause drehte sich die Partie jedoch. „Wir sind in die zweite Hälfte nicht gut reingekommen, die Laufbereitschaft hat gefehlt. Stattdessen haben wir mit langen Bällen hantiert, was den Ahrbergern zugutekam.“ Besonders bitter war für Siala das späte Gegentor: „Wir bekommen das 1:2 mit dem Schlusspfiff nach einem Freistoß. Jetzt heißt es, Fokus auf das nächste Spiel.“
___
Die Überraschung des Spieltages gelang dem TSV Deinsen. Elias Noam Körner (22., 77.) erzielte beide Treffer, während für Concordia nur Roberto Cid-Valdes (13.) traf. Concordia musste damit die erste Niederlage hinnehmen, bleibt aber Tabellenführer (13 Punkte). Deinsen klettert mit 7 Zählern auf Platz 10.