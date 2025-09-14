Spektakel in Algermissen – Concordia patzt in Deinsen

Der PSV begann stark und ging durch Tom Mierisch (15.) in Führung, doch Sorsum drehte die Partie. Joshua Salland (1.), ein Eigentor (23.) und Blenard Bytyqi (51.) sorgten für den ersten Sorsumer Saisonsieg. Damit verlässt Teutonia mit nun sechs Punkten den Abstiegsbereich, während der PSV (7 Punkte) auf Rang 9 abrutscht.

Borussia II wartet weiter auf den ersten Sieg, immerhin gelang gegen Achtum ein Punktgewinn. Alpay Badir (82.) glich die Gästeführung von Calid Saeed Matto (37.) aus. Mit drei Zählern bleibt Borussia Tabellenletzter, Achtum hält sich mit neun Punkten im Mittelfeld (Platz 7).

Im Kellerduell meldete sich Föhrste eindrucksvoll zurück. Ricardo Hischer (25.), Ivankovic Drazen (35.), Marten Wiermann (54.) und Soeren Quitsch (83.) trafen beim klaren 4:0-Erfolg. Föhrste klettert auf Platz 14 (4 Punkte), Lühnde bleibt mit drei Zählern Vorletzter.

Ein historisches Ergebnis feierte Sarstedt gegen chancenlose Elzer. Adris Jankir (2., 54., 59.), Tom Waselowsky (26., 48.), Peman Gangir (39.), Dyar Ibrahim (63., 90.) und Dorian Müller (70., 88.) erzielten die Treffer. Mit nun neun Saisontoren führt Jankir die Torschützenliste an, Sarstedt schiebt sich mit 11 Punkten auf Platz 4. Elze bleibt mit fünf Punkten auf Rang 13 stecken.

FSV Algermissen – VfL Nordstemmen 5:5

In einer spektakulären Partie trennten sich beide Teams mit einem 5:5. Für Algermissen trafen Anderson Kipre (7., 40.), Sami Ali Darweesh Hamo (45.+2), Jonata Pedro (53.) und Torben Niemann (90.+3). Für Nordstemmen waren Max Christian Knöbl (5.), Jonata Pedro (26.), Jason Dean Wilde (71.), Dean Goldmann (77.) und Nadim Manasra (88.) erfolgreich. Beide Teams stehen mit 11 (Algermissen) und 6 Punkten (Nordstemmen) im Mittelfeld.

VfL-Trainer Christian Knöbl sprach von einem „total irren Spiel“: „Zehn Tore, fünf auf jeder Seite, sagt schon viel aus.“ Sein Team erwischte einen guten Start: „Manasra unterbricht den Spielaufbau, bringt dann Knöbl ins Spiel, der alleine auf den Torhüter zugeht und zur 1:0-Führung verwandelt.“ Nach wechselnden Führungen und mehreren Gegentoren nach Standards bemängelte er vor allem die Zuordnung: „Wir waren ungeordnet im Strafraum und konnten die zweiten Bälle nicht klären.“

Trotz 2:4-Rückstand zeigte Nordstemmen Moral: „Die Mannschaft gibt sich nicht auf. Jason Wilde macht den Anschlusstreffer, Goldmann den Ausgleich, und in der 89. Minute gehen wir sogar durch Manasra 5:4 in Führung.“ Der Ausgleich in der Nachspielzeit ärgerte Knöbl: „In der 93. Minute kriegen wir einen Freistoß gegen uns, der Ball fliegt in die Box, wir treten über den Ball, und Algermissen gleicht aus. Letztlich ein verrücktes Spiel.“

Dennoch überwog bei Knöbl das Positive: „Letztes Jahr hätten wir nach einem 2:4 sicher haushoch verloren. Die Mannschaft wächst, sie reift. Es war im Grunde ein starkes Spiel von Nordstemmen bei einem sehr, sehr starken Gegner.“