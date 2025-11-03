Spektakel im Zehn-gegen-Zehn: Maru wird zum späten Hertha-Helden

Es war die Woche der Trainer-Rücktritte: Dietmar Rombach beim SC Uckerath und Leonard Barth bei der SV Deutz 05 II nahmen vor dem zehnten Spieltag ihren Hut. Sowohl Uckerath als auch Deutz bleiben indes weiter in der Krise: Der SCU verlor mit 1:4 gegen Tabellenführer TuS Oberpleis, für die SV-Reserve gab beim SC Volmershoven-Heidgen mit dem 0:3 nichts zu holen.
SV Leuscheid – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:5
SV Leuscheid: Lukas Ückerseifer, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Jonas Loggen (79. Jan Sander Geue), Alexander Stanik, Daniel Borgardt, Colin Ebert, Luis Fuchs (79. Lars Schräder), Benedikt Thiel, Max Engelberth, Lukas Brozeit (72. Sebastian Koch) - Trainer: Slobodan Kresovic
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Antonio Bozic (75. Sami Berhausen), Mouhanad Aldakak (86. Julius Flachsbarth), Nils Rütten (80. Dario Martinovic), Taras Holyk, Daniel Schaal, Yevhen Didych (73. Yassir Bentassil), Vladyslav Onishchenko, Omed Saeed - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Schiedsrichter: Markus Gehl - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Oliver Ehrenstein (5.), 1:1 Yevhen Didych (21.), 1:2 Yevhen Didych (32.), 1:3 Omed Saeed (47.), 1:4 Nils Rütten (57.), 1:5 Julius Flachsbarth (90.)
______________________
SC Volmershoven-Heidgen – Sportvereinigung Deutz 05 II 3:0
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer, Lars Grage, Ismail Khaled (81. Luca David Clasen), Ibrahim Bokhabza, Sebastian Flachmeier, Jona Christopher Schöngen (64. Laurin Hothum), Michael Braun, Bilal Abik (82. Lucas Daniel Wölk) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Johannes Langhans, Aboul Alassani (72. David Migbando), Maximilian Oberschelp, Moritz Mierisch, Mahdi Ziyar, Alessio-Silvan Carta (66. Bennett Jonah Rathmann), Tim Wilking (77. Shahryar Ahmadi), Arya Sandoghdar (56. Manuel Frings), Francesco Costarella - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Bilal Abik (15.), 2:0 Bilal Abik (19.), 3:0 Michael Braun (65.)
______________________
Wahlscheider SV – SV Rot-Weiß Merl 0:0
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Moritz Schweinert, Timo Hohn, Marius Mylenbusch, Juri Landgraf, Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb (46. Marcus Rößler), Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach (78. Marius Pischel), Max Klink (73. Yannis Köhler), Peter Fischer (63. Maximilian Feldner) - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Christopher Preloznik, Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick (46. Abdelilah Bazda), Moritz Michalarias, Gian-Luca Todaro, Tim Kukelka (80. Sory Diallo), Sammy Simmo, Henry Levin Rübo (61. Muhammet Kazan), Antonio Halfen (46. Lionel Lumina), Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Zuschauer: 127
Tore: keine Tore
______________________
TuS Buisdorf – SV Niederbachem 2:1
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Luca Hübgen, Noah Ptassek (66. Maik Noppe), Sebastian Alt (66. Finn Töller), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Julius Hübgen (90. Yuuki Fukui), Hauke Grundhoff (57. Gentjan Gashi), Luca Brors, Yusuf Salih Kilicaslan (87. Noah Jeromin), Max Müller - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
SV Niederbachem: Lars Sommerhof, Attila Schlipf, Mahdi Dhouib, Hüseyin-Bedran Gül, Wootaek Choi, Jan Schmickler, Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic, Tae-jin Kim, Lukas Miebach, Ali AKbar Mortazawi - Trainer: Sven Sattler
Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Lukas Miebach (15.), 1:1 Luca Brors (32.), 2:1 Finn Töller (76.)
Gelb-Rot: Tae-jin Kim (42./SV Niederbachem/Ball wegschießen)
______________________
______________________