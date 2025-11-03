 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Göktan Maru traf am Sonntag gleich drei Mal.
Göktan Maru traf am Sonntag gleich drei Mal. – Foto: Christoph Tiroux

Spektakel im Zehn-gegen-Zehn: Maru wird zum späten Hertha-Helden

Bezirksliga, Staffel 2: Die Partie zwischen dem FC Hertha Rheidt und TuRa Germania Oberdrees war ein echtes Spektakel - rote Karten auf beiden Seiten inklusive.

Es war die Woche der Trainer-Rücktritte: Dietmar Rombach beim SC Uckerath und Leonard Barth bei der SV Deutz 05 II nahmen vor dem zehnten Spieltag ihren Hut. Sowohl Uckerath als auch Deutz bleiben indes weiter in der Krise: Der SCU verlor mit 1:4 gegen Tabellenführer TuS Oberpleis, für die SV-Reserve gab beim SC Volmershoven-Heidgen mit dem 0:3 nichts zu holen.

Maru trifft dreifach

Gestern, 14:30 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
3
3
Abpfiff

Deutlich weniger Krisenstimmung herrscht beim FC Hertha Rheidt und TuRa Germania Oberdrees. Die beiden Verfolger lieferten sich am Sonntag ein spektakuläres Duell - inklusive spätem Hertha-Ausgleich im zehn gegen zehn. Daniel Blum und Coskun Celik hatten den Tabellenzweiten auswärts früh mit 2:0 in Front gebracht. Göktan Maru antwortete in der 23. Minute mit dem 1:2. Nachdem TuRa-Keeper Dennis Ratzke in der 39. Minute wegen einer Notbremse glatt rot gesehen hatte, wurde es in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs nochmal wild. Blum erhöhte in Unterzahl auf 3:1, bevor Maru in der siebten Minute der Nachspielzeit wieder auf 2:3 verkürzte. In der zweiten Halbzeit ging es mit einigen Chancen munter weiter, das Tor ließ aber auf sich warten. Die Schlussphase war dafür umso explosiver. Zuerst sah Rheidts Lars Krahe in der 87. Minute die rote Karte, dann traf Blum nur den Pfosten, bevor Maru in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Dreierpack schnürte und ausglich.

Niederkassel bleibt oben dran

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
4
0
Abpfiff

Der 1. FC Niederkassel arbeitet sich derweil weiter Richtung Spitze. Im Heimspiel ließ der Tabellendritte dem MSV Bonn keine Chance. Schon nach zehn Minuten hatten Anel Tabakovic und Kevin Schulten die Gastgeber mit 2:0 nach vorne geschossen - der spätere Halbzeitstand. In der 73. Minute erhöhte der spielende Co-Trainer Fatih Tuysuz auf 3:0. Tabakovic besorgte in der 88. Minute den 4:0-Endstand. Mit nun 18 Punkten bleibt der 1. FC auf vier Zähler an Tabellenführer Oberpleis dran, der allerdings noch ein Spiel weniger gespielt hat. Der MSV ist mit acht Punkten knapp über dem Strich.

Die weiteren Spiele des 10. Spieltags

Gestern, 14:45 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
1
5
Abpfiff

SV Leuscheid – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:5
SV Leuscheid: Lukas Ückerseifer, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Jonas Loggen (79. Jan Sander Geue), Alexander Stanik, Daniel Borgardt, Colin Ebert, Luis Fuchs (79. Lars Schräder), Benedikt Thiel, Max Engelberth, Lukas Brozeit (72. Sebastian Koch) - Trainer: Slobodan Kresovic
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Antonio Bozic (75. Sami Berhausen), Mouhanad Aldakak (86. Julius Flachsbarth), Nils Rütten (80. Dario Martinovic), Taras Holyk, Daniel Schaal, Yevhen Didych (73. Yassir Bentassil), Vladyslav Onishchenko, Omed Saeed - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Schiedsrichter: Markus Gehl - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Oliver Ehrenstein (5.), 1:1 Yevhen Didych (21.), 1:2 Yevhen Didych (32.), 1:3 Omed Saeed (47.), 1:4 Nils Rütten (57.), 1:5 Julius Flachsbarth (90.)

______________________

Gestern, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
3
0
Abpfiff

SC Volmershoven-Heidgen – Sportvereinigung Deutz 05 II 3:0
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer, Lars Grage, Ismail Khaled (81. Luca David Clasen), Ibrahim Bokhabza, Sebastian Flachmeier, Jona Christopher Schöngen (64. Laurin Hothum), Michael Braun, Bilal Abik (82. Lucas Daniel Wölk) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Johannes Langhans, Aboul Alassani (72. David Migbando), Maximilian Oberschelp, Moritz Mierisch, Mahdi Ziyar, Alessio-Silvan Carta (66. Bennett Jonah Rathmann), Tim Wilking (77. Shahryar Ahmadi), Arya Sandoghdar (56. Manuel Frings), Francesco Costarella - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Bilal Abik (15.), 2:0 Bilal Abik (19.), 3:0 Michael Braun (65.)

______________________

Gestern, 14:45 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
0
0
Abpfiff

Wahlscheider SV – SV Rot-Weiß Merl 0:0
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Moritz Schweinert, Timo Hohn, Marius Mylenbusch, Juri Landgraf, Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb (46. Marcus Rößler), Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach (78. Marius Pischel), Max Klink (73. Yannis Köhler), Peter Fischer (63. Maximilian Feldner) - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Christopher Preloznik, Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick (46. Abdelilah Bazda), Moritz Michalarias, Gian-Luca Todaro, Tim Kukelka (80. Sory Diallo), Sammy Simmo, Henry Levin Rübo (61. Muhammet Kazan), Antonio Halfen (46. Lionel Lumina), Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Zuschauer: 127
Tore: keine Tore

______________________

Gestern, 14:45 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
2
1
Abpfiff

TuS Buisdorf – SV Niederbachem 2:1
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Luca Hübgen, Noah Ptassek (66. Maik Noppe), Sebastian Alt (66. Finn Töller), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Julius Hübgen (90. Yuuki Fukui), Hauke Grundhoff (57. Gentjan Gashi), Luca Brors, Yusuf Salih Kilicaslan (87. Noah Jeromin), Max Müller - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
SV Niederbachem: Lars Sommerhof, Attila Schlipf, Mahdi Dhouib, Hüseyin-Bedran Gül, Wootaek Choi, Jan Schmickler, Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic, Tae-jin Kim, Lukas Miebach, Ali AKbar Mortazawi - Trainer: Sven Sattler
Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Lukas Miebach (15.), 1:1 Luca Brors (32.), 2:1 Finn Töller (76.)
Gelb-Rot: Tae-jin Kim (42./SV Niederbachem/Ball wegschießen)

______________________

Gestern, 14:45 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
1
4
Abpfiff
+Video

______________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

