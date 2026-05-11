Spektakel im Tabellenkeller: "Spiel wäre entschieden gewesen"

– Foto: André Nückel

Im Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel trennen sich der SV Arminia Vechelde und der TSV Wipshausen 3:3. Während die Gäste lange wie der sichere Sieger wirken, verhindert Vechelde erst in der Schlussminute die Niederlage.

Wipshausen verteidigte kompakt, setzte konsequent auf Umschaltmomente und blieb auch nach dem Führungstor stabil. Kurz vor der Pause erhöhte Schönbeck auf 2:0 (41.). Zur Halbzeit schien die Partie klar in Richtung der Gäste zu laufen.

Der TSV Wipshausen, als Tabellen-13. mit 25 Punkten angereist, erwischte einen optimalen Start. Bereits in der 3. Minute brachte Böttcher die Gäste mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Vechelde, als Tabellenelfter mit 28 Punkten in die Partie gegangen, fand zunächst kaum Zugriff.

Direkt nach Wiederanpfiff verkürzte Oppermann für Vechelde auf 1:2 (46.) und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Doch Wipshausen reagierte zunächst abgeklärt und stellte durch Filbrandt in der 70. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Vechelde antwortete erneut: Reim traf in der 77. Minute zum 2:3. In dieser Phase kippte das Spiel zunehmend, da Wipshausen mehrere Konterchancen ungenutzt ließ. Trainer Andreas Laurer sprach später von „zwei hundertprozentigen Torchancen“, die zum 4:2 hätten führen müssen.

Später Ausgleich sichert Vechelde einen Punkt

Als Wipshausen die Partie bereits verwaltet schien, gelang Vechelde in der 90. Minute noch der Ausgleich zum 3:3 durch Beyer. Damit verhinderte der Gastgeber eine Heimniederlage, während den Gästen ein sicher geglaubter Auswärtssieg entglitt.

In der Tabelle bleibt Vechelde mit nun 29 Punkten auf Rang elf, Wipshausen folgt mit 26 Zählern weiterhin auf Platz 13. Beide Teams bewegen sich damit weiterhin in unmittelbarer Nähe zur unteren Tabellenzone.

Trainer Andreas Laurer zeigte sich nach dem Abpfiff zwiegespalten. Man habe „ein gutes Spiel gemacht“ und die Vorgaben zunächst umgesetzt: „gut in der Defensive gestanden und einige Konter gesetzt“.

Besonders bitter sei der Verlauf nach dem 3:2 gewesen: „Nach dem Anschlusstreffer hatten wir zwei hundertprozentige Torchancen. Bei einem 4:2 wäre das Spiel entschieden gewesen.“ Stattdessen habe man „in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer hinnehmen müssen“.