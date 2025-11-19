 2025-11-18T09:22:12.436Z

Foto: Anna Zeller

Spektakel im Tabellenkeller: Glienicke und Concordia teilen die Punkte

Landesliga Nord: Die Übersicht über das Nachholspiel

LL Nord Brandenburg
SV Viktoria
Fortuna Babg
Zehdenick
SG Bornim

Im letzten Spiel des 15. Spieltags der Landesliga Nord schenkten sich der BSC Fortuna Glienicke und der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 heute Abend nichts. In einer hochdramatischen Partie mit mehreren Führungswechseln trennten sich beide Mannschaften 3:3 – ein Ergebnis, das den Kampf um den Klassenerhalt weiter anheizt.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber. In der 32. Minute brachte Lucas Groth den BSC Fortuna Glienicke mit seinem Treffer zur 1:0-Führung in Front. Glienicke hatte damit das Momentum auf seiner Seite und ging mit diesem Vorsprung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie binnen weniger Minuten zugunsten der Gäste. Zunächst glich Niklas Fritsche in der 56. Minute mit seinem Treffer zum 1:1 aus. Nur drei Minuten später drehte Eric Bohlemann in der 59. Minute mit dem Tor zum 2:1 für den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf das Spiel komplett.

Doch Glienicke zeigte Moral. In der 78. Minute übernahm Justin Hippe Verantwortung und verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich. Als alles auf eine Punkteteilung hinauszulaufen schien, überschlugen sich in der Schlussphase die Ereignisse. Zunächst brachte Christos Koka den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 3:2 vermeintlich auf die Siegerstraße. Direkt im Gegenzug schlug Glienicke jedoch zurück: Maxime Lemaire erzielte in der 90. Minute den Treffer zum 3:3 und rettete den Gastgebern in allerletzter Sekunde einen Punkt.

Am Ende steht ein Ergebnis, das beiden Mannschaften nur bedingt weiterhilft. Der BSC Fortuna Glienicke belegt mit nun neun Punkten Tabellenplatz zwölf und hält Concordia knapp auf Distanz. Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf steht mit acht Zählern direkt dahinter auf Rang dreizehn. Beide Vereine bleiben damit tief im Abstiegskampf verankert, konnten aber zumindest vermeiden, im direkten Duell leer auszugehen.

19.11.2025, 22:00 Uhr
redAutor