Spektakel im Spitzenspiel

Am vergangenen Sonntag standen sich in der U15 Bayernliga Ost Tabellenführer TSV 1860 Rosenheim und Verfolger ASV Cham gegenüber. Auf dem Kunstrasenplatz im Kappenberger Sportzentrum in Cham entwickelte sich ein richtig attraktives Duell, in dem die ASV-Junioren nach einer Aufholjagd am Sieg rochen. In der letzten Minute schlugen die Gäste allerdings noch einmal zurück und verteidigten die Spitzenposition. „Unser Ziel war klar, wollten etwas Zählbares einfahren. Nach zehn Minuten war das Spiel dann eigentlich schon gelaufen“, blickt ASV-Coach Pongratz auf die verkorkste Anfangsphase zurück. Rosenheim gelang bereits mit dem ersten Eckball der 1:0 Führungstreffer. Aufgrund fehlender Zuordnung und nicht mitgegangener Laufwege des ASV konnte Eckart (4.) ungehindert einschieben. Kurze Zeit später war die Chamer Defensive wiederum nicht im Bilde, verteidigte einfach nicht konsequent genug. Der TSV brach über außen durch und die gute Hereingabe landete bei Stein (7.), der den Vorsprung des Tabellenersten ausbaute. Trotz des Dämpfers zu Beginn kämpften sich die jungen Talente des ASV Cham zurück in die Partie und wurde mit zunehmender Spieldauer im ersten Durchgang immer dominanter. Folgerichtig gelang das 1:2. Nach einer schönen Kombination über zwei, drei Stationen erhielt Schuhbauer (23.) die Kugel, der anschließend im Strafraum seinen Gegenspieler verlud und dann überlegt zum verdienten Anschlusstreffer einschob. Cham hielt den Druck bis zur Pause hoch, der Ausgleich blieb allerdings verwehrt. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabinen. Noch war alles drin für den ASV. Mit einer motivierenden Halbzeitansprache im Gepäck kehrte die Heimmannschaft auf den Rasen zurück und knüpfte sofort an die gute Leistung wie vor dem Seitenwechsel an. Die erste Großchance wurde prompt genutzt und das Ergebnis egalisiert. Wittenzellner passte nach starker Einzelaktion auf dem Flügel ins Zentrum, wo sich Schuhbauer (40.) hervorragend positioniert hatte und den Ball zum 2:2 Ausgleich über die Linie drückte. Das Momentum lag nun deutlich auf Seiten der Chamer. Münch verpasste am langen Pfosten die Führung. Zuvor waren erneut Wittenzellner und Schuhbauer mit ihren jeweiligen Zuspielen involviert. In der 63. Minute war Mauerer mit einem direkten Freistoß aus 35 Metern erfolgreich und brachte damit das Kappenberger Sportzentrum zum Kochen. Rosenheim fand so gut wie keine Antwort mehr. Mit der vorletzten Aktion des Spiels schlugen die Gäste jedoch noch einmal zurück. Cham pennte bei einer kurz ausgeführten Ecke und die lange Hereingabe senkte sich zum Leidwesen des ASV ins Tor. Zwar erspielte sich Cham direkt nach Wiederanpfiff selbst noch einmal einen Eckball, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. So blieb es am Ende beim 3:3 im Bayernliga-Topspiel. „Die Enttäuschung ist gerade mit Blick auf den Spielverlauf groß und wir haben uns letztlich selbst um den verdienten Lohn gebracht. Zwei der drei Gegentreffer waren absolut vermeidbar. Rosenheim kann mit dem Punkt deutlich besser leben als wir. Dennoch ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die aufopferungsvoll gekämpft und einen großartigen Fußball geboten hat“, so das Fazit des ASV-Trainers Pongratz.