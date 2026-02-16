Spektakel im Schnee – Fürstenried dreht 0:3 und gewinnt 7:5 gegen MTV

Torreiches Spiel in Fürstenried – Foto: Julian Holzner

Doch die Reaktion fiel beeindruckend aus. Innerhalb von zehn Minuten drehte Fürstenried die Partie. Zweimal Bujar Emini und zweimal Emre Tunc sorgten für vier Treffer und stellten das Spiel komplett auf den Kopf. Nach intensiven 30 Minuten ging es mit einer 4:3-Führung in die Pause.

Der Start gehörte klar dem MTV München. Bereits nach 17 Minuten lag der FC Fürstenried mit 0:3 zurück. Die Mannschaft war in dieser Phase nicht im Spiel, kam in viele Aktionen einen Schritt zu spät und fand keinen Zugriff.

Mitte der zweiten Hälfte erhöhte Fürstenried auf 6:3 und schien die Partie entschieden zu haben. Doch MTV München zeigte Moral und kam noch einmal auf 6:5 heran. Die Schlussphase wurde erneut intensiv, ehe Erkut Satilmis mit dem Treffer zum 7:5 endgültig den Deckel draufmachte.

Wer dachte, beide Teams hätten ihr Offensivpulver bereits verschossen, wurde eines Besseren belehrt. Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit hohem Tempo, vielen Kombinationen und mutigem Offensivspiel auf beiden Seiten. Es war ein Spiel, das weniger von Defensivfehlern als vielmehr von offensiver Qualität geprägt war.

Ein Testspiel, das vor allem offensiv überzeugte und den Zuschauern einiges bot. Gleichzeitig wurde deutlich, dass beide Mannschaften defensiv noch an Details arbeiten müssen.

Ausblick

Am 22.02. um 15:00 Uhr bestreitet der FC Fürstenried sein letztes Testspiel der Vorbereitung gegen den Landesligisten SV Aubing, bevor es in der Liga in die entscheidende Phase im Aufstiegsrennen geht.

Trainer Tufan Lacin zum Spiel

„Zunächst muss ich mich bei MTV München bedanken. Wir wollten beide unbedingt spielen und haben gemeinsam den Platz freigemacht. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt den gegenseitigen Respekt.“

„So schlecht wie in den ersten 17 Minuten sind wir selten in ein Spiel gekommen. Gegen so eine gute Mannschaft 0:3 hinten zu liegen, ist natürlich hart. Aber durch die Energie von Emre Tunc und Erkut Satilmis sind wir schnell zurückgekommen. Mit Qualität und einer wichtigen Umstellung haben wir das Spiel gedreht.“

„In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Kontrolle. Wir haben es verpasst, früher alles klarzumachen und haben den Gegner durch kleine Fehler wieder herangebracht. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen.“

„Wir wissen, dass wir noch am Feinschliff arbeiten müssen. Die Reaktion der Jungs war aber überragend. Wenn es in der Liga wieder ernst wird, werden wir noch fokussierter sein.“

„In den letzten drei Spielen haben wir 22 Tore erzielt. Das zeigt, wie gut wir offensiv arbeiten.“

„Bujar Emini blüht aktuell richtig auf. Er hat als junger Spieler Zeit gebraucht, aber wenn er unsere Vorgaben umsetzt, wird er ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Systems. Dass er trifft, freut uns – das brauchen wir auch in den Punktspielen.“

„Wir freuen uns auf das Spiel gegen Aubing. Sie gehören aktuell zu den spielstärksten Mannschaften in München. Das wird nochmal ein echter Test.“