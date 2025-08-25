Spektakel im Regental – Schloßberg feiert 8:1-Kantersieg

Die SG Schloßberg und die SpVgg Mitterdorf (je 15 Punkte) marschieren in der Kreisliga Ost Hand in Hand vorneweg. Das Spitzenduo löste am sechsten Spieltag seine Aufgaben ohne Patzer, wobei vor allem der 8:1-Kantersieg von Schloßberg in Untertraubenbach ins Gewicht fällt. Auf einen Zähler dran bleibt der FC Ränkam, der das Spitzenspiel in Zandt mit 4:3 für sich entschied. Ein Torspektakel gab es auch bei der SG Regental, wo sich die Hausherren der SG Waldmünchen/Geigant in einem wilden Spiel mit 3:4 beugen mussten.

Nachholspiel vom 3. Spieltag:



Fr., 22.08.2025, 18:30 Uhr 1. FC Miltach 1.FC Miltach SG Zandt / Vilzing II SG Zandt / Vilzing II 0 5 Abpfiff



Fr., 22.08.2025, 19:30 Uhr FC Untertraubenbach U`traubenb. SG Schloßberg 09 Schloßberg 1 8 Abpfiff

Der FC Untertraubenbach konnte sich am sechsten Spieltag auf heimischem Terrain vor 230 Fans nicht behaupten. Zu Gast war die SG Schloßberg, die sich zum fünften Mal in der Saison die Maximalausbeute einholte. Bereits in der fünften Minute erzielte Maximilian Klein das 1:0 für die SG, Samuel Burgfeld nahm den Elfer in der 16. Minute dankend an und Sebastian Meier erhöhte in der 27. Minute ebenfalls für die Gäste. In der 32. Minute landete Markus Dendorfer einen Anschlusstreffer für den FC, doch Rene Schulz konnte ebenfalls in der ersten Halbzeit noch eine Bude landen (43.). Ab der 62. Minute hieß es für die Hausherren zu zehnt weiter zu kämpfen, Sebastian Kurz sah die Ampelkart, Christoph Dendorfer erhöhte in der 65. Minute erneut für die Gäste, Fabian Spichtinger (72.) und Samuel Burgfeld (82.) netzten ebenfalls für die SG ein, den letzten Treffer in der Partie landete Korbinian Klein in der 89. Minute für die Gäste. Schiedsrichter: Andreas Feißer, Georg Dietlinger, Franz Bucher





Ebenfalls auswärts sicherte sich der FC Ränkam die Punkte, zu Gast bei der SG Zandt/Vilzing II vor 250 Zuschauern. David Kager versenkte bereits in der dritten Minute für den FC, Leo Schönberger glich allerdings in der elften Minute aus. Mit einem Elfer in der 16. Minute, gekonnt versenkt von Philipp Hartmann, gingen die Gäste erneut in Front. Joseph Altmann landete in der 54. Minute das dritte Tor für den FC, erst in der 77. Minute gelang Benedikt Laumer ein weiterer Anschlusstreffer für die SG, doch nur eine Minute später erhöhte Timo Schreiner (78.) erneut. Die Nachspielzeit brachte noch eine Bude für die Hausherren, durch Benedikt Laumer. Schiedsrichter: Marco Daucher, Leon Daucher, Luca Daucher







Bei der SG Michelsdorf/Cham II durften die 127 Schaulustigen zugunsten der Hausherren jubeln, die angereiste SG Schönthal-Premeischl konnte lediglich einen Treffer in der Nachspielzeit landen. Bereits in der neunten Minute brachte Matthias Eisenreich die Hausherren in Front, Eric Haubner-Guggenberger erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Lukas Haase konnte in der 90.+7. einen Anschlusstreffer landen, bevor der Abpfiff ertönte. Schiedsrichter: Rony Berger, Hubert Born, Hannah Born







Einen knappen Auswärtssieg erzielte die SG Waldmünchen/Geigant zu Gast bei der 1. SG Regental vor 125 Zuschauern. Den ersten Treffer für die Gäste erzielte Nico Bücherl in der 14. Minute, Ali Aldakhawi erhöhte in der 23. Minute, mit zwei Buden in Folge (45., 64.) erzielte Luis Philipp Lommer den Ausgleich für die Hausherren, doch Ali Aldakhawi brachte die Gäste in der 69. Minute erneut in Front. Robin Baier erhöhte in der 82. Minute auf 4:2 zugunsten der SG Waldmünchen/Geigant. Ein Elfmeter in der 84. Minute, ausgeführt von Luis Philipp Lommer führte zum 3:4 für die 1. SG Regental. Moussa Adam Mahamoud Moussa sah in der Nachspielzeit noch die Zeitstrafe (90.+1.), doch drei Minuten später war Schluss. Schiedsrichter: Atay Karabulut, Armin Strauß, Oliver Weiß







Knapp holte sich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn daheim vor 200 Besuchern den Dreier. Zu Gast war der 1. FC Miltach. Bereits in der vierten Spielminute erzielte Julian Hartl das 1:0, Andreas Weindl erhöhte in der 58. Minute für die Gastgeber. Lukas Gadac erzielte in der 63. Minute den Anschlusstreffer für die Gäste und Martin Neumeier machte in der 72. Minute durch einen Elfmeter den Ausgleich. Mit dem Treffer in der 77. Minute, erneut versenkt von Julian Hartl ging die Maximalausbeute an die Hausherren. Die Nachspielzeit brachte noch eine rote Karte für Ben Karl vom 1. FC Miltach mit sich. Schiedsrichter: Nicholas Hammer, Wolfgang Pongratz, Johannah Block







Einen klaren Heimsieg lieferte der FC Chamerau seinen 145 Fans. Der angereiste 1. FC Rötz konnte keine Chancen am sechsten Spieltag verwerten. In Front brachte Jonas Berzl die Hausherren in der vierten Minute, Stefan Stelzl erhöhte in der neunten Minute und zum 3:0 brachte es Jonas Berzl mit einem Elfmeter in der 39. Minute. Andreas Maurer versenkte in der zweiten Hälfte (58.), Guiseppe Papaccino erhöhte ebenfalls in der 73. Minute und Leon Irrgang brachte den Endstand in der 81. Minute auf 6:0 daheim. Schiedsrichter: Ludwig Held, Tim Sulik, Corbinian Butz







Mit einem Treffer konnte sich die SpVgg Mitterdorf am vergangenen Spieltag die Punkte vor 100 Zuschauern bei der SpVgg Eschlkam die Maximalausbeute sichern. Den Siegestreffer der Partie landete Tobias Lorenz in der 20. Minute. Schiedsrichter: Horst Lang, Willi Greber, Max Ebneth