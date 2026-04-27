Spektakel im Prinzenpark und bei Vahdet, Mascherode siegt knapp

– Foto: Friedhelm Brauner

Der 21. Spieltag der Kreisliga Braunschweig ist absolviert und im Keller ging der Lehndorfer TSV II einen nächsten Schritt zum Klassenerhalt. Außerdem sahen die Zuschauer bei Vahdet ein echtes Spektakel. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Ein echtes Spektakel lieferten sich beide Teams. Wenden drehte zunächst einen frühen Rückstand und lag zwischenzeitlich mit 3:1 vorne. Vahdet kämpfte sich zurück, glich aus und ging selbst in Führung, doch Wenden stellte erneut auf 4:4. In der Schlussphase sicherte Ayaz (88.) den Gastgebern den knappen Sieg. Vahdet revanchierte sich für die 1:5-Hinspielniederlage und bleibt knapp hinter der Top-Fünf.

Mascherode entschied eine umkämpfte Partie durch einen Treffer von Weber (49.) für sich. Weddel blieb offensiv ohne Torerfolg. Mascherode gewann also auch das zweite direkte Duell der Saison und wahrt die kleine Chance auf den Aufstieg.

In einer engen Begegnung entschied ein Treffer von Thormeyer (22.) die Partie zugunsten von Kralenriede. Kralenriede verteidigte Rang drei und bleibt in der Rückrunde in mega Form. Nur eine Niederlage und sieben Siege.

In einer torreichen Partie verspielte FT Braunschweig II eine Führung. Probst brachte die Gastgeber früh in Front (2.) und erhöhte nach der Pause auf 2:0 (48.). Doch Lehndorf schlug umgehend zurück und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten zum 2:2. Geffert (71.) brachte FT erneut nach vorne, ehe Ernst (84.) den späten Ausgleich erzielte. Die Gäste bleiben in guter Form und gehen den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt.

Melverode-Heidberg dominierte die Partie früh und lag bereits zur Pause deutlich vorne. Ramos Ruiz (12./FE), Evljuskin (23.) und Ayoub (32.) sorgten für klare Verhältnisse, Jarra erhöhte direkt nach der Pause auf 4:0 (47.). Stöckheim kam in der Schlussphase noch zu zwei Treffern, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Melverode ist nun seit acht Partien unbesiegt gegen Stöckheim und sprang auf Platz sieben.