 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Spektakel im Prinzenpark und bei Vahdet, Mascherode siegt knapp

Rot-Weiß kampflos

von NK · Heute, 20:01 Uhr · 0 Leser
– Foto: Friedhelm Brauner

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KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Lehndorf II
Germ. Lamme II
HSC Leu

Der 21. Spieltag der Kreisliga Braunschweig ist absolviert und im Keller ging der Lehndorfer TSV II einen nächsten Schritt zum Klassenerhalt. Außerdem sahen die Zuschauer bei Vahdet ein echtes Spektakel. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Gestern, 12:00 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
5
4
Abpfiff

Ein echtes Spektakel lieferten sich beide Teams. Wenden drehte zunächst einen frühen Rückstand und lag zwischenzeitlich mit 3:1 vorne. Vahdet kämpfte sich zurück, glich aus und ging selbst in Führung, doch Wenden stellte erneut auf 4:4. In der Schlussphase sicherte Ayaz (88.) den Gastgebern den knappen Sieg. Vahdet revanchierte sich für die 1:5-Hinspielniederlage und bleibt knapp hinter der Top-Fünf.

Gestern, 12:00 Uhr
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
0
1
Abpfiff

Mascherode entschied eine umkämpfte Partie durch einen Treffer von Weber (49.) für sich. Weddel blieb offensiv ohne Torerfolg. Mascherode gewann also auch das zweite direkte Duell der Saison und wahrt die kleine Chance auf den Aufstieg.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
1
0
Abpfiff

In einer engen Begegnung entschied ein Treffer von Thormeyer (22.) die Partie zugunsten von Kralenriede. Kralenriede verteidigte Rang drei und bleibt in der Rückrunde in mega Form. Nur eine Niederlage und sieben Siege.

Gestern, 11:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
3
3
Abpfiff

In einer torreichen Partie verspielte FT Braunschweig II eine Führung. Probst brachte die Gastgeber früh in Front (2.) und erhöhte nach der Pause auf 2:0 (48.). Doch Lehndorf schlug umgehend zurück und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten zum 2:2. Geffert (71.) brachte FT erneut nach vorne, ehe Ernst (84.) den späten Ausgleich erzielte. Die Gäste bleiben in guter Form und gehen den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt.

Gestern, 13:15 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
4
2
Abpfiff

Melverode-Heidberg dominierte die Partie früh und lag bereits zur Pause deutlich vorne. Ramos Ruiz (12./FE), Evljuskin (23.) und Ayoub (32.) sorgten für klare Verhältnisse, Jarra erhöhte direkt nach der Pause auf 4:0 (47.). Stöckheim kam in der Schlussphase noch zu zwei Treffern, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Melverode ist nun seit acht Partien unbesiegt gegen Stöckheim und sprang auf Platz sieben.

Gestern, 12:00 Uhr
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
2
0
Abpfiff

Lamme II setzte sich souverän durch. Heinl (22.) brachte die Gastgeber in Führung, Schiller (62.) sorgte im zweiten Durchgang für die Entscheidung. Lamme II bleibt in guter Form und revanchierte sich für das 0:1 im Hinspiel. Olympia bleibt auf einem Abstiegsplatz.