Spektakel im Pokal: Comeback-Sieg in der 95. und 97. Minute

Ein denkwürdiges Spiel. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der LOTTO-Pokal Hamburg hat seine erste große Wahnsinnsgeschichte dieser Saison. BFSV Atlantik 97 und Oststeinbeker SV lieferten sich in der 1. Runde ein 4:5, das gleich mehrere Wendungen bereithielt. Atlantik führte früh, Oststeinbek kam zurück, Atlantik ging erneut in Führung - und in der Nachspielzeit kippte die Partie doch noch komplett.

Für Atlantik ist dieses Aus brutal. Die Mannschaft des Trainerduos Roman Ganz und Oleksandr Kyrychenko führte zweimal, schoss vier Tore und stand dennoch mit leeren Händen da. Für Oststeinbek ist es dagegen ein Pokalabend, der hängen bleibt: zweimal zurückgekommen, in der Nachspielzeit gedreht, Runde zwei erreicht.

In der 90.+5 Minute schlug Lima zu und glich zum 4:4 aus. Für viele Teams wäre das schon der große Rettungsmoment gewesen. Oststeinbek aber wollte mehr. In der 90.+7 Minute traf Fijolek zum 5:4 und machte die komplette Drehung perfekt.

Artur Hoppe brachte die Gastgeber in der 63. Minute mit 4:3 in Führung. Danach sah lange vieles danach aus, als könne Atlantik den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Doch der Pokal hatte an diesem Abend noch eine letzte Wendung übrig - auch weil die Gastgeber in der Schlussphase eine Ampelkarte kassierten und die Schlussmomente in Unterzahl verbrachten.

Nach dem Seitenwechsel war Oststeinbek endgültig wieder da. Marvin Bruns erzielte in der 49. Minute das 3:3. Die Partie war wieder offen, das Momentum schien zu kippen - doch Atlantik hatte noch eine Antwort.

Zu diesem Zeitpunkt sah Atlantik auf Kurs aus. Doch Oststeinbek kam noch vor der Pause zurück ins Spiel. Brahimi traf in der 39. Minute zum 3:2 und hielt den OSV damit am Leben.

Dabei hatte für Atlantik zunächst vieles perfekt begonnen. Michael Kuhn verwandelte bereits in der dritten Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Zwar antwortete Ayoub Brahimi nur drei Minuten später mit dem 1:1, doch Atlantik blieb am Drücker. Arthur Schander brachte die Gastgeber in der 13. Minute erneut in Führung und legte in der 37. Minute sogar das 3:1 nach.

Der entscheidende Abschnitt begann erst tief in der Nachspielzeit. Jorge Ernesto Brunet Lima traf in der 90.+5 Minute zum 4:4, nur zwei Minuten später erzielte Leon Fijolek per Schuss das 5:4 für den Oststeinbeker SV. Aus einem fast verlorenen Pokalabend wurde für die Mannschaft von Farid Shir noch ein dramatischer Einzug in die nächste Runde.

Der FC Eintracht Norderstedt hat sich in der 1. Runde des LOTTO-Pokals Hamburg mit großer Mühe in die nächste Runde gezittert. Beim Landesligisten FC Alsterbrüder setzte sich der Regionalligist erst mit 7:5 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hatte es 3:3 gestanden - und das vor 400 Zuschauern nach einem dramatischen Pokalabend.

Für die Mannschaft von Özden Kocadal war es eine Pflichtaufgabe, die fast komplett aus dem Ruder gelaufen wäre. Alsterbrüder zeigte einen starken Auftritt, kam zweimal zurück und erzwang tief in der Nachspielzeit das Elfmeterschießen. Konrad Vinzenz Janta wurde dabei zur prägenden Figur des Außenseiters.

Janta antwortet auf Zimmer

Zunächst schien Norderstedt die Partie in die erwartete Richtung zu bringen. Melvin Zimmer traf in der 23. Minute zum 1:0 für den Favoriten. Doch Alsterbrüder ließ sich davon nicht beeindrucken. Janta glich in der 32. Minute zum 1:1 aus und gab dem Landesligisten damit spürbar Rückenwind.

Nach der Pause ging Norderstedt erneut in Führung. Josh Lesley Görtzen erzielte in der 61. Minute das 2:1. Doch auch dieser Treffer brachte keine Ruhe. Alexander Leonard Hartmann sorgte in der 84. Minute für das 2:2 - und plötzlich war der Regionalligist wieder komplett gefordert.

Späte Führung reicht Norderstedt nicht

Kurz vor Schluss sah es dann doch nach dem Favoritensieg aus. Jorge Camacho de Valdoleiros traf in der 89. Minute zum 3:2 für Norderstedt. In dieser Phase hätte die Eintracht das Spiel nur noch über die Zeit bringen müssen.

Doch Alsterbrüder bekam noch eine letzte Chance. In der dritten Minute der Nachspielzeit verwandelte Janta einen Foulelfmeter zum 3:3. Es war der Moment, der den Pokalabend endgültig besonders machte: Der Landesligist zwang den Regionalligisten ins Elfmeterschießen.

Ceesay wird im Elfmeterschießen wichtig

Dort behielt Norderstedt am Ende die Nerven. Lukas Felix Krüger, Fabian Grau, Manuel Brendel und Görtzen trafen für die Eintracht. Auf der anderen Seite verwandelten Mika Jan Gesewsky und Tim Algner für Alsterbrüder.

Entscheidend wurde aber auch Dave Ceesay. Der Norderstedter Torwart parierte im Elfmeterschießen die Versuche von Mert Erdal und Abdul Samet Ankaoglu. Zuvor war Ezra Kwajo Ampofo auf Norderstedter Seite an Alsterbrüder-Keeper Daniel Göbel gescheitert.

Am Ende steht die Eintracht in Runde zwei. Doch der Abend gehört auch Alsterbrüder. Der Landesligist lieferte einen Pokalfight, der den Regionalligisten bis zum letzten Schuss forderte.

ETV mit Kantersieg

Der erste Auftritt im LOTTO-Pokal Hamburg wurde für den Eimsbütteler TV zu einer klaren Angelegenheit. Der Regionalligist gewann in der 1. Runde bei BLS Hamburg 01 mit 13:0 und ließ dem Kreisligisten keine realistische Chance auf eine Pokal-Überraschung. Aus dem klassischen David-gegen-Goliath-Duell wurde früh ein Abend, an dem der Klassenunterschied deutlich sichtbar wurde. Die Mannschaft von Can Timo Schultz brauchte nur elf Minuten bis zum ersten Treffer. Max-Adrian Donel Mbodje eröffnete den Torreigen und legte vier Minuten später direkt das 2:0 nach. Spätestens nach dem Treffer von Zülfü Kahn Demirbag zum 3:0 in der 19. Minute war klar, wohin dieses Pokalspiel laufen würde. ETV entscheidet die Partie früh Noch vor der Pause erhöhte der ETV weiter. Romeo Blekic traf in der 31. Minute zum 4:0, Nick Johann Hoffmann legte nur eine Minute später das 5:0 nach. Demirbag sorgte in der 35. Minute für das 6:0, ehe Karim Ay kurz vor der Pause das 7:0 erzielte. Damit war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Für BLS Hamburg 01 und Trainer Niklas Wilde ging es nach dem Seitenwechsel vor allem darum, den Abend sauber zu Ende zu bringen. Der ETV blieb dagegen konsequent und nutzte den Pokalauftakt, um offensive Abläufe und Selbstvertrauen mitzunehmen. Hense mit Viererpack nach der Pause Nach dem Seitenwechsel rückte vor allem Toralf Hense in den Mittelpunkt. Er erzielte in der 49. und 56. Minute die Treffer zum 8:0 und 9:0. Demirbag machte in der 58. Minute sein drittes Tor, Mbodje zog in der 68. Minute ebenfalls mit seinem dritten Treffer nach. Den Schlusspunkt setzte wieder Hense. Mit seinen Treffern in der 75. und 82. Minute schraubte er das Ergebnis auf 13:0 und beendete die Partie mit einem Viererpack. Mbodje und Demirbag trafen jeweils dreimal, dazu kamen die Tore von Blekic, Hoffmann und Ay. Für den ETV war es ein Pflichtsieg in maximal deutlicher Form. Der Regionalligist erfüllte die Favoritenrolle seriös, ließ früh keine Spannung aufkommen und steht souverän in der nächsten Runde. _____ Oberliga Hamburg: Tesla und Victoria starten mit vier Punkten

Der FK Nikola Tesla hat seinen gelungenen Start in die Oberliga Hamburg fortgesetzt. Am 2. Spieltag erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Erdogan Pini gegen den SC Victoria ein 1:1 und steht damit ebenso wie der Gegner nach zwei Partien bei vier Punkten. Nikola Tesla erwischte den besseren Start und ging in der 18. Minute in Führung. Damian Lee Justin Ilic erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Der Vorsprung hatte allerdings nur zwölf Minuten Bestand. Brian Jungjohann gelang in der 30. Minute der Ausgleich für Victoria. Weitere Treffer fielen nicht mehr. Damit teilten sich beide Mannschaften die Punkte und blieben auch in ihrem zweiten Saisonspiel ungeschlagen. Für Nikola Tesla ist das Remis gegen einen ambitionierten Gegner ein weiteres positives Signal nach dem erfolgreichen Auftakt. Beide Mannschaften bleiben ungeschlagen Tesla bestätigt mit vier Punkten aus den ersten beiden Begegnungen seinen starken Saisonstart. Die Mannschaft zeigt damit früh, dass sie sich in der neuen Spielzeit nicht verstecken muss. Auch Victoria kann mit der bisherigen Ausbeute zufrieden sein, verpasste durch das Unentschieden allerdings die Möglichkeit, sich mit der maximalen Punktzahl in der Spitzengruppe festzusetzen.

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