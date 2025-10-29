Spektakel im Nachholspiel – Sieben Tore und ein Befreiungsschlag

Mit einem packenden 4:3-Heimsieg gegen den Oranienburger FC Eintracht hat der SV Altlüdersdorf das heutige Nachholspiel des vorgezogenen 15. Spieltags gewonnen und den letzten Tabellenplatz verlassen. In einer torreichen Partie wechselte die Führung mehrfach, ehe die Gastgeber am Ende jubelten.

Der SV Altlüdersdorf hat im Nachholspiel gegen den Oranienburger FC Eintracht ein wahres Torfestival geboten. Die Mannschaft setzte sich nach intensiven 90 Minuten mit 4:3 durch und feierte damit den zweiten Saisonsieg.

Vor heimischem Publikum begann Altlüdersdorf druckvoll. In der 23. Minute brachte Lukas Bianchini die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch Oranienburg zeigte sich unbeeindruckt und drehte das Spiel binnen weniger Minuten: Jascha Seiche traf in der 34. Minute zum 1:1, ehe Mert Ahmedov in der 38. Minute das 1:2 erzielte.

Kurz vor der Pause meldete sich Altlüdersdorf zurück. Marcel Horchert stellte in der 43. Minute auf 2:2. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, den die Gastgeber schließlich für sich entschieden. Louis Mischor brachte Altlüdersdorf in der 67. Minute mit 3:2 in Front, und Ceif Ben-Abdallah verwandelte in der 70. Minute einen Foulelfmeter zum 4:2. Zwar verkürzte Kuba-Siala Vulu in der 81. Minute noch auf 4:3, doch Altlüdersdorf rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mit dem Erfolg verbessert sich der SV Altlüdersdorf auf sieben Punkte und gibt die Rote Laterne an Petershagen/Eggersdorf ab. Oranienburg bleibt trotz der kämpferischen Leistung bei sieben Zählern und steckt weiter tief im Tabellenkeller.