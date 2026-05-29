Spektakel im letzten Heimspiel – Emslage unterliegt Langen

Der Start verlief aus Sicht der Gastgeber durchaus vielversprechend. In der 12. Minute brachte Jan Lakeberg den VfL mit 1:0 in Führung und sorgte zunächst für einen gelungenen Auftakt im letzten Heimauftritt des Jahres. Langen antwortete jedoch schnell und drehte die Begegnung binnen kurzer Zeit. Besonders der frühe Ausgleich per Strafstoß war aus Emslager Sicht unglücklich, da die Situation im Vorfeld vermeidbar schien.

Mit einem 1:2-Rückstand ging der VfL in die Halbzeitpause, ohne dabei den Anschluss vollständig verloren zu haben. „Wir waren mit unserer Leistung jetzt nicht gänzlich unzufrieden, aber wir waren dann doch irgendwo nicht ganz hellwach, ein bisschen zu weit weg, nicht präsent genug“, ordnete Peters die erste Hälfte ein. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit bot sich zudem die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch eine gute Kopfballchance blieb ungenutzt.

„Die erste Situation durch den Elfmeter, der im besten Fall eben gar nicht erst passiert, wo wir konsequent dahin gehen müssen, dann ist die Situation wahrscheinlich schon beendet“, erklärte Emslage-Trainer Oliver Peters im Rückblick. Kurz darauf nutzten die Gäste eine gut ausgespielte Umschaltsituation zur Führung. „Sehr gut gespielt von Langen, hoch angelaufen im Mittelfeld, dann tiefer Lauf und den Raum dahinter sehr gut genutzt von Markus Raming-Freesen“, so Peters weiter, der insbesondere das gute Umschaltspiel der Gäste hervorhob.

Im direkten Gegenzug erhöhte Langen auf 1:3 – ein wichtiger Moment im Spielverlauf. In der Folge entwickelte sich eine Phase, in der die Gäste ihre Offensivqualität konsequent ausspielten, während Emslage trotz großem Einsatz zunehmend hinterherlief. „Da ging es dann auch Schlag auf Schlag“, beschrieb Peters diese Spielphase, in der Langen auch nach Standardsituationen erfolgreich war. Dabei fehlte dem VfL im eigenen Strafraum mehrfach die letzte Konsequenz im Klären der Situation.

Trotz des deutlichen Rückstands zeigte Emslage weiterhin Moral und blieb offensiv bemüht. In der 80. Minute verkürzte Timo Lüken auf 3:5 und brachte noch einmal kurzzeitig Spannung in die Partie. „Dann ist da natürlich eine Phase, wo man es nochmal versucht“, so Peters. In dieser Phase boten sich dem VfL sogar zwei sehr gute Möglichkeiten, den Anschluss weiter herzustellen, doch diese blieben ungenutzt. „Dann kommen wir nochmal auf eine Tor ran, dann ist mit Sicherheit noch einiges möglich““, erklärte der Trainer.

In der Nachspielzeit erzielten die Gäste dann allerdings noch zwei weitere Treffer und stellten schließlich den 3:7-Endstand her. Trotz des Ergebnisses zeigte sich Trainer Peters mit Teilen des Auftritts seiner Mannschaft nicht unzufrieden, insbesondere mit der Offensivphase nach dem 3:5. Insgesamt sei es ein Spiel gewesen, in dem Emslage phasenweise gut mithalten konnte, letztlich aber die Effizienz der Gäste den Unterschied machte. „Der Sieg für Langen geht definitiv in Ordnung. Wir hätten es enger gestalten können“, lautete sein Fazit.

Vor der Partie hatte der VfL zudem zwei verdiente Persönlichkeiten verabschiedet: Spieler Leonard Beneke sowie Betreuer Volker Wallbaum, der den Verein über viele Jahre hinweg in verschiedenen Funktionen begleitet hatte. Damit war das letzte Heimspiel nicht nur sportlich, sondern auch emotional besonders geprägt.

Für den VfL Emslage endet damit eine intensive Bezirksliga-Saison, in der trotz des feststehenden Abstiegs bis zuletzt mit Einsatz und Leidenschaft gespielt wurde. Am letzten Spieltag folgt nun noch der finale Auftritt in der Fremde – der Abschluss eines Kapitels, das den Verein nachhaltig geprägt hat.