Spektakel im Kreispokal: Burger BC muss bei Kreisoberligist nachsitzen Steinhaus-Pokal +++ In beiden Halbfinals fällt die Entscheidung nicht in den regulären 90 Minuten von Kevin Gehring · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Klocke

Für Unterhaltung war im Halbfinale des Steinhaus-Pokals im Jerichower Land am Ostermontag reichlich gesorgt. Beide Partien mussten in die Verlängerung - darunter auch das Gastspiel des hochfavorisierten Burger BC beim Kreisoberligisten VfL Gehrden.

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In der laufenden Saison der Landesklasse 1 hat der Burger BC jedes Spiel gewonnen. Mit großem Vorsprung auf den ersten Verfolger ist der Landesliga-Aufstieg nur noch eine Frage der Zeit. Und mit Ex-FCM-Angreifer Christian Beck steht der erste prominente Neuzugang des Sommers bereits fest. Am Ostermontag hätte die fabelhafte Saison des BBC allerdings beinahe einen kleinen Fleck erhalten. Beim Tabellenfünften der Kreisoberliga musste der Landesklasse-Primus im Kreispokal-Halbfinale nachsitzen. Erst nach der Verlängerung stand das Weiterkommen mit einem 7:5-Erfolg fest.

Dabei lief für die Elf von Tim Kolzenburg zunächst eigentlich alles nach Plan. Nach einem Eigentor (12.) sowie Treffern von Luca Schulz (33.) und Paul Wegner (51.) lag der BBC bereits souverän mit 3:0 auf Finalkurs. Auch das erste VfL-Tor durch Cornelius Baumgart (54.) beantwortete Adam Grisgraber (69.) noch. Dann jedoch startete eine bemerkenswerte Schlussphase. Jan Tiepelmann (73.) und zwei weitere Male Baumgart (75., 88.) brachten die Partie noch überraschend in die Verlängerung. In dieser sicherte sich der Favorit dann doch das Weiterkommen. Marc-André Jürgen (98., 109.) und Paul Wegner (107.) führten den doppelten Titelverteidiger erneut ins Finale. Wenngleich Baumgart - der in der Kreisoberliga bereits bei 40 Scorern steht - noch ein weiteres Mal für Gehrden nachlegen konnte (112.). Am Ende kam der BBC mit dem Schreck davon, wenngleich er in 120 Minuten so viele Gegentreffer schluckte wie bisher in der gesamten Landesklasse-Saison.