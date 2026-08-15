Spektakel im Jerichower-Land-Derby, Fehlstart für den Vizemeister

– Foto: Karl Heinz Schmuck

Das Aufsteiger-Derby im Jerichower Land wird ein Spektakel. Der Vizemeister legt einen Fehlstart in die neue Saison hin. Und der FSV Saxonia Tangermünde feiert im Altmark-Duell vor stolzer Kulisse den späten Siegtreffer. Das war der zweite Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord.

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Freitag

In letzter Minute hat der FSV Saxonia Tangermünde das Altmark-Derby gegen den SSV Havelwinkel Warnau am Freitagabend doch noch für sich entschieden. Nach 2:0-Führung durch Silas Lehmann (12.) sowie Philipp Werner (50.) und Ausgleich per Doppelpack von Tom Hilgenfeld (69., 78.) ließ Maurice Pascale Schmidt die Hausherren vor 490 zahlenden Zuschauern in der Schlussminute noch jubeln.

Nach dem überzeugenden 4:0-Auftaktsieg über Saxonia Tangermünde war Union Schönebeck mit Rückenwind in den Harz gereist. Dort sorgte der SV Stahl Thale allerdings für eine Überraschung: Dank Toren von Glebs Zavjalovs (33.) und Michel Albrecht (80.) behielt die Stahl-Elf die drei Punkte am Freitag mit einem 2:1-Erfolg daheim. Samstag

Der Osterburger FC hat die ersten Punkte in der neuen Saison eingefahren. Nach dem verlorenen Auftakt in Warnau (2:5) hat sich die Mannschaft von René Fleck am Sonnabend trotz Rückstands mit 4:1 gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg durchgesetzt. Die Ilsenburger bleiben dagegen punktlos.

Nach dem Auftaktsieg gegen Thale (4:2) hat der SV Eintracht Osterwieck auch in der zweiten Partie nach der Landesliga-Rückkehr gepunktet. Mit einem 2:2-Unentschieden kehrte der Aufsteiger vom Gastspiel beim SV 09 Staßfurt heim. Kurios: Beide Seiten verschossen dabei einen Elfmeter - Osterwiecks Tim Stingl traf aber immerhin im Nachsetzen.

Die 1:7-Auftaktniederlage beim Burger BC hat der SV Arminia Magdeburg gut weggesteckt: Mit 3:0 siegten die Arminen am Sonnabend im Heimspiel gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spektakel im Derby: Mit einem 4:3-Erfolg bei der TSG Grün-Weiß Möser hat der Burger BC auch das zweite Saisonspiel in der LOTTO-Landesliga Nord gewonnen. Dabei führten die Gastgeber nach einer guten Stunde noch mit 3:2. Doch der ehemalige Zweitliga-Angreifer Christian Beck entschied die Partie vor knapp 300 Zuschauern mit einem Doppelpack noch zugunsten des Titelfavoriten.