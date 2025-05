Spektakel im Abstiegskampf: FC Verden 04 sorgt für beste Unterhaltung

Der FC Verden 04 im Heimspiel gegen den BSV Schwarz-Weiß Rehden legte einen perfekten Start hin, hatte nach zehn Minuten bereits zwei Treffer erzielt. Dennoch konnte er am Ende froh sein, nach turbulenten 90 Minuten einen Punkt zu ergattern.

Nach dem 3:1-Triumph in Delmenhorst knüpften die Hausherren vor über 400 Zusehern an den starken und effektiven Auftritt an. Die ersten beiden Chancen verwerteten sie durch Dennis Hoins und Jan-Ole Müller zur 2:0-Führung nach zehn Minuten. Rehden zeigte sich von den Gegentoren unbeeindruckt und antwortete schnell durch Shkrep Stublla - 2:1 (12.). Die spielstarken Gäste waren anschließend feldüberlegen. Der Ausgleich gelang Noah Wallenßus noch vor der Pause.