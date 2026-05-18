Spektakel beim TSC, Renningen im Torrausch, FC Mezopotamya glänzt

Kreisliga A2:

TSV Flacht – Spvgg Weil der Stadt 0:3

In Flacht zeigten sich die Gäste aus Weil der Stadt als das reifere und vor dem Tor kaltschnäuzigere Team. Die Hausherren bemühten sich zwar um Spielkontrolle, fanden jedoch kaum ein Durchkommen gegen den kompakt stehenden Abwehrverbund der Spielvereinigung. In der 17. Minute nutzte Justin Schneider eine Unachtsamkeit in der Flachter Hintermannschaft eiskalt zur Gästeführung aus. Im zweiten Durchgang schlug dann die Stunde von Salih Okan Karaman: Mit einem bärenstarken Doppelpack (68., 83.) sorgte er in der Schlussphase für klare Verhältnisse und besiegelte den 0:3-Auswärtserfolg.

KSV Renningen – TV Möglingen 3:6

Ein Neun-Tore-Spektakel bekamen die Zuschauer beim KSV Renningen geboten. In der ersten Halbzeit erlebten die Fans ein permanentes und hochemotionales Auf und Ab: Dreimal gingen die Hausherren durch die Treffer von Baris Erdogan (5.) und Mehmet Semsettin Erdogan (13., 36.) in Führung, doch Möglingen hatte durch einen Doppelpack von Felix Baque (7., 35.) und das Tor von Ismetcan Caglayan (41.) stets die passende Antwort parat, sodass es mit einem spektakulären 3:3 in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel spielten dann aber nur noch die Gäste: Mikail Bunzus (53.), Luca Daniele Marino (78.) und Sahan Sahin (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und machten den am Ende deutlichen 3:6-Erfolg für Möglingen perfekt.

SV Gebersheim – Spvgg Warmbronn 2:2

In Gebersheim entwickelte sich ein echtes Drama, das den Zuschauern bis zur letzten Sekunde alles abverlangte. Die Gäste aus Warmbronn erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der 4. Minute durch Othman Tareq Karwi in Führung. Gebersheim schüttelte den Schock nach der Pause ab und kam durch Joas Rau (53.) zum Ausgleich. Die Schlussphase wurde dann an Dramatik kaum noch überboten: Erst brachte Christian Ahlborn die Warmbronner in der 82. Minute erneut auf die Siegerstraße, doch die Heimelf bewies eine Wahnsinns-Moral. In der 90. Minute war es Leon Issler, der goldrichtig stand und den viel umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand markierte.

SKV Rutesheim (U23) II – SpVgg Renningen 0:9

Eine Demütigung musste die Reserve des SKV Rutesheim auf eigenem Platz über sich ergehen lassen. Die Gäste der SpVgg Renningen präsentierten sich in einer beängstigenden Torlaune und brannten ein reines Offensivfeuerwerk ab. Zur überragenden Figur des Tages avancierte Leon Kottucz, der die Rutesheimer Abwehr reihenweise schwindelig spielte und einen schier unglaublichen Viererpack (25., 32., 86., 90.) schnürte. Die weiteren Treffer zum historischen 0:9-Kantersieg steuerten Riccardo Ronny Bischoff (18.), Alim Kerim Göler (19.), Lucas Benjamin Perez (63.), Julius Böhler (83.) und Kaan Ekmen (84.) bei.

Drita Kosova Kornwestheim – SV Leonberg/Eltingen II 4:4

Was für ein Acht-Tore-Krimi in Kornwestheim! Nach der frühen Heimführung durch Elvis Gashi (19.) drehten die Leonberger mächtig auf und schienen das Spiel nach Toren von Raphael Mandel (27.), Florian Hofmann (45.) und einem Doppelpack von Gabrijel Kolar (58., 62.) beim Stand von 1:4 bereits komplett im Sack zu haben. Doch Drita Kosova bewies in der Schlussphase Stehaufmännchen-Qualitäten: Ein unglückliches Eigentor von Tobias Fischer (83.) hauchte den Hausherren neues Leben ein. Spetim Muzliukaj (86.) verkürzte auf 3:4. In der 99. Minute (90.+9) rettete erneut Elvis Gashi seiner Mannschaft das schier unmögliche 4:4-Unentschieden.

TSV Höfingen – TSV Heimerdingen 1910 II 2:2

In Höfingen sahen die Zuschauer eine packende und bis zur letzten Minute offene Begegnung, die maßgeblich von einem Akteur der Hausherren gerettet wurde. Die Reserve aus Heimerdingen ging im ersten Durchgang durch Linus Bayer (17.) in Führung, die Rick Schuhmacher in der 35. Minute zum 1:1-Pausenstand ausglich. Nach dem Seitenwechsel schien Heimerdingen II nach dem Treffer von Marius Hoyka (58.) bereits wie der sichere Sieger, doch Höfingen warf in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne. Der unermüdliche Einsatz wurde belohnt: In der 90. Minute war es erneut Rick Schuhmacher, der mit seinem zweiten Tagestreffer den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand besorgte.

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