Spektakel beim TSC, Renningen im Torrausch, FC Mezopotamya glänzt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Flacht zeigten sich die Gäste aus Weil der Stadt als das reifere und vor dem Tor kaltschnäuzigere Team. Die Hausherren bemühten sich zwar um Spielkontrolle, fanden jedoch kaum ein Durchkommen gegen den kompakt stehenden Abwehrverbund der Spielvereinigung. In der 17. Minute nutzte Justin Schneider eine Unachtsamkeit in der Flachter Hintermannschaft eiskalt zur Gästeführung aus. Im zweiten Durchgang schlug dann die Stunde von Salih Okan Karaman: Mit einem bärenstarken Doppelpack (68., 83.) sorgte er in der Schlussphase für klare Verhältnisse und besiegelte den 0:3-Auswärtserfolg.
Ein Neun-Tore-Spektakel bekamen die Zuschauer beim KSV Renningen geboten. In der ersten Halbzeit erlebten die Fans ein permanentes und hochemotionales Auf und Ab: Dreimal gingen die Hausherren durch die Treffer von Baris Erdogan (5.) und Mehmet Semsettin Erdogan (13., 36.) in Führung, doch Möglingen hatte durch einen Doppelpack von Felix Baque (7., 35.) und das Tor von Ismetcan Caglayan (41.) stets die passende Antwort parat, sodass es mit einem spektakulären 3:3 in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel spielten dann aber nur noch die Gäste: Mikail Bunzus (53.), Luca Daniele Marino (78.) und Sahan Sahin (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und machten den am Ende deutlichen 3:6-Erfolg für Möglingen perfekt.
In Gebersheim entwickelte sich ein echtes Drama, das den Zuschauern bis zur letzten Sekunde alles abverlangte. Die Gäste aus Warmbronn erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der 4. Minute durch Othman Tareq Karwi in Führung. Gebersheim schüttelte den Schock nach der Pause ab und kam durch Joas Rau (53.) zum Ausgleich. Die Schlussphase wurde dann an Dramatik kaum noch überboten: Erst brachte Christian Ahlborn die Warmbronner in der 82. Minute erneut auf die Siegerstraße, doch die Heimelf bewies eine Wahnsinns-Moral. In der 90. Minute war es Leon Issler, der goldrichtig stand und den viel umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand markierte.
Eine Demütigung musste die Reserve des SKV Rutesheim auf eigenem Platz über sich ergehen lassen. Die Gäste der SpVgg Renningen präsentierten sich in einer beängstigenden Torlaune und brannten ein reines Offensivfeuerwerk ab. Zur überragenden Figur des Tages avancierte Leon Kottucz, der die Rutesheimer Abwehr reihenweise schwindelig spielte und einen schier unglaublichen Viererpack (25., 32., 86., 90.) schnürte. Die weiteren Treffer zum historischen 0:9-Kantersieg steuerten Riccardo Ronny Bischoff (18.), Alim Kerim Göler (19.), Lucas Benjamin Perez (63.), Julius Böhler (83.) und Kaan Ekmen (84.) bei.
Was für ein Acht-Tore-Krimi in Kornwestheim! Nach der frühen Heimführung durch Elvis Gashi (19.) drehten die Leonberger mächtig auf und schienen das Spiel nach Toren von Raphael Mandel (27.), Florian Hofmann (45.) und einem Doppelpack von Gabrijel Kolar (58., 62.) beim Stand von 1:4 bereits komplett im Sack zu haben. Doch Drita Kosova bewies in der Schlussphase Stehaufmännchen-Qualitäten: Ein unglückliches Eigentor von Tobias Fischer (83.) hauchte den Hausherren neues Leben ein. Spetim Muzliukaj (86.) verkürzte auf 3:4. In der 99. Minute (90.+9) rettete erneut Elvis Gashi seiner Mannschaft das schier unmögliche 4:4-Unentschieden.
In Höfingen sahen die Zuschauer eine packende und bis zur letzten Minute offene Begegnung, die maßgeblich von einem Akteur der Hausherren gerettet wurde. Die Reserve aus Heimerdingen ging im ersten Durchgang durch Linus Bayer (17.) in Führung, die Rick Schuhmacher in der 35. Minute zum 1:1-Pausenstand ausglich. Nach dem Seitenwechsel schien Heimerdingen II nach dem Treffer von Marius Hoyka (58.) bereits wie der sichere Sieger, doch Höfingen warf in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne. Der unermüdliche Einsatz wurde belohnt: In der 90. Minute war es erneut Rick Schuhmacher, der mit seinem zweiten Tagestreffer den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand besorgte.
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Eine Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Bietigheim zu sehen. Die Hausherren brannten in der ersten Halbzeit ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab und ließen den Gästen aus Kleinglattbach nicht den Hauch einer Chance. Emre Demirtas eröffnete in der 20. Minute den Torreigen, ehe Caner Kaya (30.) schnell auf 2:0 erhöhte. Noch vor dem Pausenpfiff sorgte Ozan Kalkan (40.) für die endgültige Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang schaltete Mezopotamya verständlicherweise einen Gang zurück, doch der unermüdliche Ozan Kalkan krönte seine Leistung in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:0-Endstand.
Vor 107 Zuschauern entwickelte sich in Horrheim ein packender Schlagabtausch. Die Gäste aus Kirchheim erwischten den besseren Start und gingen durch Thilo Grötzinger (39.) in Führung. Die Antwort der Heimelf folgte jedoch prompt: Emil Arnold (42.) erzielte noch vor dem Wechsel den psychologisch wichtigen Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Hannes Widmann: Mit einem bärenstarken Doppelpack (57., 72.) drehte er die Partie zugunsten des SV Horrheim auf 3:1. Kirchheim machte es durch den zweiten Treffer von Thilo Grötzinger (82.) kurz vor Schluss noch einmal spannend, doch Sascha Berger machte nur 120 Sekunden später (84.) mit dem 4:2 endgültig den Deckel drauf.
In Großglattbach bekamen die Fans ein enges Spiel zu sehen, in dem am Ende ein einziger erfolgreicher Offensivmoment über die Punktevergabe entschied. Die Gäste aus Bissingen präsentierten sich in der Anfangsphase hellwach: Anton Blank traf in der 15. Minute zur 0:1-Gästeführung aus. In der Folge entwickelte sich eine intensive Abwehrschlacht. Großglattbach rannte im weiteren Spielverlauf unermüdlich an, biss sich an der kompakt stehenden und fehlerfreien Bissinger Defensive jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.
Was für ein ereignisreiches Duell vor 120 Zuschauern in Ensingen! Die Hausherren legten durch Maik Tauchmann (2.) einen Blitzstart hin. Nach einer halben Stunde folgte der herbe Rückschlag für die Gäste, als Yannick Rähmer (33.) vorzeitig mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Ensingen nutzte die Überzahl noch vor der Pause durch Nicholas Coledan (44.) zum 2:0 aus.
Direkt nach dem Seitenwechsel schraubte Laurin Metzger (49.) das Ergebnis auf 3:0 hoch. Enzweihingen bewies trotz Unterzahl enorme Moral und verkürzte durch Ahmet Köle (74.). Es entwickelte sich eine wilde Schlussphase: Erst stellte erneut Coledan (76.) den alten Abstand wieder her, dann verkürzte Ahmet Köle per Foulelfmeter (79.) auf 4:2. Den Schlusspunkt unter dieses Spektakel setzte der überragende Nicholas Coledan in der 80. Minute, der mit seinem dritten Tagestreffer den 5:2-Heimsieg und seinen Dreierpack perfekt machte.
75 Zuschauer sahen in Illingen ein Geduldsspiel, das erst im zweiten Durchgang innerhalb weniger Augenblicke entschieden wurde. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Abwehrreihen weitestgehend, sodass es torlos in die Kabinen ging. Direkt nach dem Wiederanpfiff erwischten die Gäste den SV Illingen jedoch eiskalt. Ein blitzschneller Doppelschlag durch Ismail Molla (52.) und Noah Maier (54.) stellte die Weichen innerhalb von nur 120 Sekunden komplett auf Auswärtssieg. Illingen fand in der Folge keine spielerischen Mittel mehr, um den Bönnigheimer Abwehrriegel zu knacken.
Dieses Spiel ging komplett als die große „Marcel-Götfert-Show“ in die Geschichte des Spieltags ein. Die Gäste gingen früh durch Finn Schopper (13.) in Führung, ehe Marcel Göttfert in der 52. und 60. Minute auf 0:3 erhöhte. Riexingen bewies jedoch eine Wahnsinns-Moral und blies zur Aufholjagd: Finley Buchenroth (73.) verkürzte, und als ein unglückliches Eigentor von Tyler Bärschneider (79.) das 2:3 bescherte, brannte die Hütte lichterloh. In der dramatischen Schlussminute zerstörte der unaufhaltsame Marcel Göttfert jedoch alle Hoffnungen der Heimelf: Mit einem eiskalten Doppelpack in der 90. Minute schraubte er sein persönliches Torekonto auf vier Treffer hoch und besiegelte den 2:5-Auswärtserfolg.
In Markgröningen entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung, die am Ende mit einer Punkteteilung endete. Die Gäste von Hellas Bietigheim erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 8. Minute durch einen von Evangelos Liontos verwandelten Foulelfmeter in Führung. Markgröningen zeigte sich unbeeindruckt und kam durch David Brandstetter (35.) noch vor der Pause zum Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt das gleiche Bild: Erst brachte Arsim Susuri (62.) die Gäste erneut in Front, doch die Heimelf bewies Moral und sicherte sich durch den Treffer von Brian Richard (76.) das 2:2-Unentschieden.
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