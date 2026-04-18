Spektakel beim SC Victoria gegen HT 16, TuRa Harksheide schlägt HEBC

Vicky gleicht aus. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

________________

Wichtiger Sieg für Harksheide

Für TuRa Harksheide war dieses Heimspiel von erheblicher Bedeutung - und die Mannschaft nutzte die Chance. Mit dem 2:1 gegen HEBC Hamburg verbessert sich Harksheide auf 36 Punkte und vergrößert den Abstand auf die gefährdete Zone. Gleichzeitig rückt der Sieger näher an das breite Mittelfeld heran, in dem zwischen Rang neun und Rang 14 weiterhin vieles eng beieinanderliegt.

Die Gastgeber gingen durch Mohamed Khalil in der 13. Minute in Führung. Der Treffer gab Harksheide eine gute Ausgangslage, doch der HEBC Hamburg fand noch im ersten Durchgang die passende Antwort: Moses Magens glich in der 23. Minute zum 1:1 aus. Damit blieb die Partie lange offen, ehe Falk Satoshi Schmidt in der 62. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Für Harksheide ist dieser Sieg auch deshalb wertvoll, weil die Mannschaft nun bei 30 absolvierten Spielen auf 36 Punkte kommt und sich etwas Luft verschafft. Der HEBC bleibt dagegen bei 38 Zählern stehen. Damit verpassten die Hamburger die Gelegenheit, sich im engen Mittelfeld weiter nach vorne zu schieben und den Abstand zu Teams wie FC Süderelbe oder dem oberen Mittelfeld zu verkürzen. Harksheide wiederum kann mit dem Erfolg deutlich entspannter auf die Schlussphase der Saison blicken, auch wenn die Tordifferenz von minus 33 zeigt, dass die Lage trotz des Sieges nicht komplett beruhigt ist. ________________ Last-Minute-Ausgleich von Vicky

Das deutlich spektakulärere Spiel des Abends fand in Hamburg statt. SC Victoria und HT 16 trennten sich 4:4 - nach einer Partie, in der sich die Führungen mehrfach verschoben und beide Mannschaften Phasen klarer Dominanz hatten. Victoria erwischte den besseren Einstieg und ging durch Moritz Erichsen in der 18. Minute in Führung. Doch die Antwort von HT 16 folgte umgehend: Emirkaan Güzel traf nur zwei Minuten später zum 1:1. Nachdem Pepe Nick Bensch Victoria erneut nach vorne gebracht hatte (35.), war es wieder Güzel, der kurz vor der Pause zum 2:2 ausglich (43.). Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass dieses Spiel weit über den Rahmen eines normalen Oberliga-Abends hinausgehen würde. Direkt nach dem Seitenwechsel drehte HT 16 die Partie sogar komplett. Deran Toksöz traf in der 47. Minute zum 3:2, Merdan Kaya legte vier Minuten später das 4:2 nach. Victoria stand damit plötzlich vor einer Heimniederlage, die im Kampf um Rang drei ein klarer Rückschlag gewesen wäre. Doch der Tabellenvierte stemmte sich dagegen. Brian Jungjohann verkürzte in der 63. Minute auf 3:4 und hielt die Gastgeber damit im Spiel. Als HT 16 schon auf einen großen Auswärtssieg zusteuerte, schlug Victoria in der Nachspielzeit noch einmal zu: Franz Golo Lechel erzielte in der 90.+1 Minute das 4:4. Für SC Victoria bedeutet der Punkt, dass die Mannschaft mit nun 56 Zählern weiter Rang vier hält. Der Rückstand auf TuS Dassendorf beträgt fünf Punkte, die Tordifferenz wurde durch die vier Gegentreffer allerdings belastet. Für HT 16 ist das Remis einerseits ein Achtungserfolg beim Tabellenvierten, andererseits dürfte der späte Ausgleich schmerzen, weil der Sieg schon sehr nah war. Mit 45 Punkten bleibt der Aufsteiger auf Rang sieben und damit klar vor Teams wie FC Teutonia 05 Ottensen und TSV Sasel im gesicherten Bereich. ________________ Liveticker: USC Paloma - SV Halstenbek-Rellingen Morgen, 10:45 Uhr USC Paloma USC Paloma SV Halstenbek-Rellingen Halstenbek-R 10:45 PUSH ________________ Liveticker: FC Türkiye Wilhelmsburg - FC Süderelbe Morgen, 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg FC Türkiye FC Süderelbe Süderelbe 13:00 PUSH ________________ Liveticker: ETSV Hamburg - Nikola Tesla

Morgen, 14:00 Uhr ETSV Hamburg ETSV Hamburg FK Nikola Tesla Nikola Tesla 14:00 PUSH

________________ Liveticker: TSV Buchholz - Teutonia 05 Ottensen

Morgen, 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 Buchholz 08 FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 14:00 PUSH

________________ Liveticker: Niendorfer TSV - Eimsbütteler TV

________________ Liveticker: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SV Curslack-Neuengamme

________________ Liveticker: TSV Sasel - TuS Dassendorf

Morgen, 16:00 Uhr TSV Sasel TSV Sasel TuS Dassendorf Dassendorf 16:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - Niendorfer TSV

Fr., 24.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - SC Victoria

Sa., 25.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TuRa Harksheide

Sa., 25.04.26 13:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Türkiye Wilhelmsburg

Sa., 25.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - TSV Sasel

So., 26.04.26 10:45 Uhr USC Paloma - ETSV Hamburg

So., 26.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FK Nikola Tesla

So., 26.04.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TSV Buchholz 08



33. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Victoria - FC Süderelbe

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SV Curslack-Neuengamme

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Teutonia 05 Ottensen

So., 10.05.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - ETSV Hamburg

So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SV Halstenbek-Rellingen

So., 10.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - USC Paloma

So., 10.05.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuS Dassendorf

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Eimsbütteler TV

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Sasel - HT 16

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: