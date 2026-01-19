Viele Tore am Sonntag. – Foto: Felix Schlikis

Spektakel bei Quickborn, Düneberg und Vorwärts-Wacker Testspiele in Hamburg: Während der TSV Sasel knapp beim Rahlstedter SC siegt, gibt es bei den Heimspielen TuS Holstein Quickborn, Meiendorfer SV, Barsbütteler SV und Düneberger SV Spektakel.

Die Testspiel-Frequenz steigt in der Hansestadt - so lief der Sonntag im Hamburger Amateurfußball: TuS Holstein Quickborn, SC Vorwärts/Wacker Billstedt, Meiendorfer SV und Düneberger SV zeigten sich bereits in guter Frühform, ebenso Spieler wie Diego Kurt Pöttger, Tristin Frimpong und Sinotando Stefan Thurow. >>> Alle Spiele des 18. Januar 2026

TuS Holstein Quickborn setzt sich im torreichen Vergleich gegen HFC Falke durch



SC Vorwärts/Wacker Billstedt dreht spektakuläres Kräftemessen gegen TBS Pinneberg Vor allem die Anfangsphase hatte es im Holstenstadion in sich. TuS Holstein Quickborn erwischte gegen HFC Falke den besseren Start und setzte sich am Ende eines unterhaltsamen Freundschaftsspiels mit 5:3 durch. Mikel Mucaku brachte die Gastgeber bereits in der 7. Minute früh auf Kurs. Falke glich wenig später aus, doch Jawad Samir Faizy stellte in der 18. Minute die Führung wieder her. Kurz vor der Pause erhöhte Tom Meyer auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Niclas Schlafke verkürzte, ehe Fatih Sahin den alten Abstand wiederherstellte. Yannick Bräuer sorgte in der 76. Minute nochmals für Spannung, bevor ein Testspieler in der 86. Minute den 5:3-Endstand markierte.



Ein wahrer Schlagabtausch entwickelte sich zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und TBS Pinneberg. Trotz eines starken Starts der Gäste behielt Billstedt in diesem torreichen Vergleich mit 9:4 die Oberhand. Tristin Frimpong traf in der 5. und 25. Minute doppelt, zudem jubelte noch ein unbekannter Spieler - sie brachten Pinneberg zunächst mit 3:0 in Führung. Billstedt ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und drehte die Partie mit Treffern von Fernandes, Kurt und Burmester innerhalb weniger Minuten. Im Anschluss erhöhte Ates, ehe Scharkowski noch einmal verkürzte. In der Schlussphase schraubten Fernandes, Sejdija, Lama Cone und Wiedemann das Ergebnis weiter in die Höhe. Sinotando Stefan Thurow entscheidet späten Vergleich für den TSV Sasel



Lange Zeit sah es im Vergleich zwischen Rahlstedter SC und TSV Sasel nach einem Remis aus. Die Gäste gingen durch Alexander Kay in der 26. Minute in Führung, ehe Rahlstedter SC in der Schlussphase zurückschlug. Anes Hodzic-Mehic glich in der 71. Minute aus. Kurz vor dem Abpfiff war es jedoch Sinotando Stefan Thurow, der Sasel mit seinem Treffer in der 87. Minute doch noch zum Sieg schoss.

Meiendorfer SV dominiert Freundschaftsspiel gegen SV Uhlenhorst-Adler



Von Beginn an bestimmte Meiendorfer SV das Geschehen gegen SV Uhlenhorst-Adler und ließ im Freundschaftsspiel keine Zweifel am Sieger aufkommen. Ismaila Ceesay eröffnete in der 23. Minute den Torreigen. Tom Elijah Busacker traf sowohl vor als auch nach der Pause. Ein verwandelter Strafstoß von Sebastian Andre Wien sowie weitere Treffer von Leon Baulecke und Fabian Schneider rundeten den souveränen 6:0-Erfolg ab. Diego Kurt Pöttger führt Düneberger SV zu klarem Erfolg



Früh stellte Düneberger SV im Aufeinandertreffen mit VfL Breese-Langendorf die Weichen auf Sieg. Diego Kurt Pöttger eröffnete das Torfestival, Paul Knueppel legte nur wenig später nach. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss durch Lukas Grasshoff sorgte Okan Afsin mit einem Doppelschlag noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitentausch schnürte Diego Kurt Pöttger seinen Dreierpack, ehe Grasshoff mit seinem zweiten Treffer den 6:2-Endstand herstellte. Barsbütteler SV feiert souveränen Vergleichssieg gegen SV Hamwarde