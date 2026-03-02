Spektakel auf schwierigem Geläuf: Schwefingen dreht spät das Spiel

„Wir haben eigentlich schon direkt die Kontrolle“, ordnete Vehring den Beginn ein. Seine Mannschaft war tonangebend, bestimmte das Spiel – und wurde dennoch kalt erwischt. „Aus der ersten Situation gibt es ein Konter, den sie mit einer guten Flanke und auch einem guten Kopfball abschließen. War natürlich sehr bitter, das kann aber passieren.“

Dabei hatte Schwefingen durchaus Antworten. Nach dem frühen Rückstand kam das Team gut in die Partie, erzielte den Ausgleich und drängte auf die Führung. „Wir machen das 1:1, können das 2:1 machen, sind klar am Drücker, haben trotz des katastrophalen Platzes Räume.“

Neuenhaus kam dreimal gefährlich vor das Tor – und traf dreimal. „Weil die dreimal irgendwie in die Halbsituation kommen, flanken und alle drei Kopfbälle oder Schüsse sind drin“, wunderte sich der Schwefinger Coach später. Zur Pause stand es 3:1 für die Gastgeber. Ein Spielstand, der aus seiner Sicht kaum erklärbar war: „Da fragt man sich, wie kann man, also bei allem Respekt, 3:1 im Rückstand sein.“

Der Untergrund wurde zum ständigen Begleiter dieses Nachmittags. „Es war ein unglaublich schlechter Platz, muss man leider sagen“, betonte Vehring. Fehler, verspringende Bälle – all das sei unter diesen Bedingungen normal gewesen. „Dass man da Fehler macht, dass die Bälle verspringen, ganz normal und völlig in Ordnung.“

Doch aus einer „toten Situation“ geriet das Spiel erneut in die falsche Richtung, Neuenhaus stellte auf 2:1, kurz darauf folgte nach einem individuellen Fehler das 3:1. „Die nicht passieren dürfen“, wie Vehring einräumte. Schwefingen wirkte hektisch – und musste mit dem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause.

„Hier ist ganz, ganz viel drin“

In der Kabine blieb Vehring ruhig. Seine Botschaft war klar: „Hier ist einfach ganz, ganz viel drin. Und selbst wenn man spät das Tor macht, kann man hier noch was holen und auch immer noch gewinnen.“

Was folgte, war eine zweite Halbzeit im Ausnahmezustand. Schwefingen warf alles nach vorne, suchte permanent den Weg zum Tor. Es gab strittige Szenen – ein zunächst gegebener Elfmeter wurde zurückgenommen, weitere Situationen hätten aus Sicht der Gäste ebenfalls Strafstoß bedeuten können. „Felix Neumann hat das 1 gegen 1, bleibt stehen, fällt nicht, wo er klar getroffen wird – da können wir auch schon einen Elfmeter bekommen.“

Doch Schwefingen ließ sich nicht beirren.

Drei Tore in drei Minuten

Als das 3:2 fiel, war die Partie endgültig offen. „Wir wollten sofort weiter aufs 3:3 gehen“, schilderte Vehring. Und genau das geschah – erst in der 89. Minute der Ausgleich, dann in der 90. Minute der Siegtreffer. Eine Schlussphase, die selbst für erfahrene Beobachter kaum zu greifen war.

„Auch nach dem 3:3 war direkt klar, wir spielen jetzt hier auf Sieg in den letzten Minuten und wussten, das fällt auch quasi im Minutentakt“, sagte der Coach rückblickend.

Genugtuung nach bitterem Vorjahr

Der Erfolg hatte für Schwefingen eine besondere Note. „Bei der Vorgeschichte insgesamt, auch mit dem letzten Jahr, tut das gut“, erklärte Vehring. Schon vor der Saison habe er seiner Mannschaft gesagt: „Wir gewinnen dieses Jahr definitiv in Neuenhaus.“ Die Erinnerungen an die bittere Erfahrung aus der Vorsaison seien noch präsent gewesen.

Umso größer die Genugtuung, diesen Vorsatz nun umgesetzt zu haben – trotz einer schwierigen Vorbereitung. „Haben die Jungs sich einfach verdient, trotz der katastrophalen Vorbereitung.“

Drei Punkte und ein Ausrufezeichen

Sportlich war es kein Leckerbissen, das wusste auch der Schwefinger Trainer: „Rein sportlich, spielerisch ist das natürlich kein ansehnliches Spiel, aber das muss man auch nicht überbewerten, weil der Platz einfach auch wenig zulässt.“

Am Ende zählte ohnehin nur das Ergebnis. Drei Punkte, Tabellenplatz vier – und ein gelungener Start nach der Winterpause. „Dann kann man schnell mit drei Punkten auch in die Liga kommen, das so ein bisschen vergessen machen und jetzt nach und nach seinen Rhythmus finden.“

Mit neuem Selbstvertrauen reist Schwefingen nun weiter. In Neuenhaus jedenfalls haben sie Wort gehalten – und einen der spektakulärsten Siege dieser Saison gefeiert.