Spektakel auf der Sander Höhe

Was für ein Fußballabend auf der Sander Höhe: In einer turbulenten Nachholpartie des 7. Spieltages bezwang der SSV Sand den TSV Mengsberg nach spektakulärem Spielverlauf mit 5:4 (0:2) und bleibt damit auch im sechsten Heimspiel der Saison ungeschlagen. 100 Zuschauer sahen eine Begegnung, die in puncto Dramatik kaum zu überbieten war – und in der die Gastgeber nach 0:3-Rückstand eine furiose Aufholjagd starteten.
Lange Zeit deutete nichts auf ein Sander Happy End hin. Die Gäste aus Mengsberg begannen mutig, aggressiv und hochkonzentriert. Spielertrainer Kevin Kutzner eröffnete den Torreigen früh (5.), ehe Marco Schwab (29.) und Johannes Müller (57.) die Führung auf 3:0 ausbauten. Sand fand bis dahin kaum statt – fehlende Zweikampfschärfe, wenig Laufbereitschaft, kaum Struktur. Mehrfach verhinderte Torhüter Torben Nickel sogar Schlimmeres. Erst ein Eigentor von Mengsbergs Matthias Lutz (62.) weckte den SSV aus der Lethargie. Plötzlich passte alles: Laufwege, Tempo, Überzeugung. Der eingewechselte Enver Maslak (71.) verkürzte auf 2:3, und nur eine Minute später sorgte Nico Döring mit einem platzierten Schuss für den Ausgleich. Das Momentum war nun endgültig auf Sander Seite. Jason Dumler (82.) und Sefa Cetinkaya (90.) drehten die Partie endgültig, ehe Mengsbergs Kutzner in der Nachspielzeit (90.+5) nur noch Ergebniskosmetik betrieb. Zuvor hatte die Querlatte den sechsten Sander Treffer verhindert.
Während Sand mit nun 19 Punkten in Schlagdistanz zur Spitzengruppe bleibt, muss Mengsberg nach der bitteren Niederlage weiter nach unten schauen.
SSV Sand 1910 – TSV 1926 Mengsberg 5:4
SSV Sand 1910: Torben Nickel, Andre Wicke, Johannes Lautenschläger, Salko Dzaferi (62. Edmund Borgardt), Laurin Unzicker, Sefa Cetinkaya, Pierre Pascal Nyemb Bata, Eren Sahin (62. Enver Maslak), Arijan Ferati (91. Paul Seidler), Jason Dumler (90. Fabian Bruening), Nico Döring - Trainer: Dennis Enzeroth
TSV 1926 Mengsberg: Tobias Girschikofsky, Armin Semin (68. Adonis Rama), Michael Janowicz (54. Johannes Prusa), Marco Schwab, Maximilian Krähling, Kevin Kutzner, Pajtim Rama, Matthias Lutz, Alpay Demir, Johannes Müller (94. Niclas Altmann), Can Rommel - Trainer: Kevin Kutzner
Schiedsrichter: Hendrik Brand
Tore: 0:1 Kevin Kutzner (5.), 0:2 Marco Schwab (29.), 0:3 Johannes Müller (57.), 1:3 Matthias Lutz (62. Eigentor), 2:3 Enver Maslak (71.), 3:3 Nico Döring (72.), 4:3 Jason Dumler (82.), 5:3 Sefa Cetinkaya (90.), 5:4 Kevin Kutzner (90.+5)