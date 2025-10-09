Spektakel auf der Sander Höhe

Was für ein Fußballabend auf der Sander Höhe: In einer turbulenten Nachholpartie des 7. Spieltages bezwang der SSV Sand den TSV Mengsberg nach spektakulärem Spielverlauf mit 5:4 (0:2) und bleibt damit auch im sechsten Heimspiel der Saison ungeschlagen. 100 Zuschauer sahen eine Begegnung, die in puncto Dramatik kaum zu überbieten war – und in der die Gastgeber nach 0:3-Rückstand eine furiose Aufholjagd starteten.

Lange Zeit deutete nichts auf ein Sander Happy End hin. Die Gäste aus Mengsberg begannen mutig, aggressiv und hochkonzentriert. Spielertrainer Kevin Kutzner eröffnete den Torreigen früh (5.), ehe Marco Schwab (29.) und Johannes Müller (57.) die Führung auf 3:0 ausbauten. Sand fand bis dahin kaum statt – fehlende Zweikampfschärfe, wenig Laufbereitschaft, kaum Struktur. Mehrfach verhinderte Torhüter Torben Nickel sogar Schlimmeres. Erst ein Eigentor von Mengsbergs Matthias Lutz (62.) weckte den SSV aus der Lethargie. Plötzlich passte alles: Laufwege, Tempo, Überzeugung. Der eingewechselte Enver Maslak (71.) verkürzte auf 2:3, und nur eine Minute später sorgte Nico Döring mit einem platzierten Schuss für den Ausgleich. Das Momentum war nun endgültig auf Sander Seite. Jason Dumler (82.) und Sefa Cetinkaya (90.) drehten die Partie endgültig, ehe Mengsbergs Kutzner in der Nachspielzeit (90.+5) nur noch Ergebniskosmetik betrieb. Zuvor hatte die Querlatte den sechsten Sander Treffer verhindert.