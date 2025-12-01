Der ASV Weisendorf (in blau) setzte sich knapp mit 1:0 gegen den TSV Nürnberg-Buch durch. – Foto: Wolfgang Zink

Spektakel an der Spitze - Bewegung im Tabellenkeller Gutenstetten und Forchheim liefern ein 5:5-Spektakel +++ Weißenburg siegt +++ Mögeldorf überrascht

Die Spiele des 22. Spieltags der Landesliga Nordost boten nochmal einiges: spektakuläre Offensivschlachten, taktische Duelle, späte Ausgleichstreffer und wichtige Punkte im Kampf um Klassenerhalt wie Aufstiegsambitionen. Während Gutenstetten und Forchheim ein wahres Torfestival lieferten, setzten Weißenburg und Mögeldorf mit starken Heimauftritten wichtige Akzente. Auch im Tabellenkeller herrschte Hochspannung – mehrere Partien entschieden sich erst in der Schlussphase. Ein Spieltag, der die Liga erneut enger zusammengerückt hat.

Ein spektakuläres Torfestival endete in Gutenstetten ohne Sieger. Die Gäste aus Forchheim gingen zunächst durch Rzonsa in Führung (20.), doch binnen zwei Minuten drehten Lunz (21.) und Pauly (22.) die Partie. Rückel erhöhte wenig später auf 3:1 (33.), ehe Lunz per zweitem Treffer zum 4:1 traf (44.). Trotz Gelb-Rot für Gröger (50.) steckte der Jahn nicht auf: Rzonsa verkürzte (55.), Held traf per Foulelfmeter (73.), bevor Rückel mit seinem zweiten Tor auf 5:3 stellte (75.). In der Schlussphase sorgten Hutzler (81.) und erneut Rzonsa (83.) für den 5:5-Endstand. In der Nachspielzeit sah Hutzler zudem Gelb-Rot wegen eines taktischen Fouls (92.).

Mögeldorf feierte einen wichtigen Heimsieg gegen Schwabach. Zwar brachte Herger die Gäste früh in Führung (18.), doch Ditandy glich vor der Pause aus (41.). Nach Wiederbeginn sorgte Gecim mit seinem Treffer (61.) für den späteren 2:1-Endstand. Mögeldorf verpasste eine mögliche Vorentscheidung, als Behnisch in der 80. Minute per Foulelfmeter an Torwart Dennerlein scheiterte.

Weißenburg drehte zuhause ein frühes 0:1 in einen verdienten Dreier. Kutzelmann brachte die Gäste nach zehn Minuten in Front, doch Morgenroth stellte mit Treffern kurz vor (45.) und nach der Pause (56.) auf 2:1. Schissler sorgte schließlich für die Entscheidung (73.). Burgebrach verpasste in der 82. Minute den Anschluss, als Kutzelmann einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte und an Laub scheiterte.

Unterreichenbach trotzte dem Tabellenzweiten nach intensiver Partie einen Punkt ab. Münchberg spielte ab der 13. Minute in Unterzahl, nachdem Winter Rot sah. Dennoch blieb das Spiel offen. Distler brachte die Gastgeber spät in Führung (83.), doch Ott rettete Münchberg in der Nachspielzeit das Remis (90.+1).