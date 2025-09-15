Spektakel an der Richard-Müller-Straße – Niederlage mit Folgen

Klei/Hun/Doh hat den Negativtrend gestoppt und beim 5:0 in Eiterfeld ein Ausrufezeichen gesetzt. Tim Demus per Kopf, Rinor Murati mit einem akrobatischen Treffer sowie Jonas Oppermann nach dem Seitenwechsel stellten die Weichen früh. Lennart Rose und Louis Blumenstein erhöhten in der Schlussphase. Mit nun zehn Punkten klettert die Elf von Tim-Philipp Brandner ins Mittelfeld.

Eine Niederlage zu viel