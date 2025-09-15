Spektakel an der Richard-Müller-Straße – Niederlage mit Folgen

Der 9. Spieltag der Verbandsliga Nord bot alles, was den Amateurfußball ausmacht: Während SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in Eiterfeld den Frust der vergangenen Wochen mit einem 5:0 von der Seele schoss, jubelte SG Calden/Meimbressen nach einem wilden 6:5 in Fulda über den ersten Auswärtssieg. FSV Wolfhagen bestätigte seine Auswärtsstärke, Lichtenauer FV siegte minimalistisch – und in Flieden führte die Niederlage von SC Willingen zur Trennung vom Trainerteam.
Frust von der Seele geschossen
Klei/Hun/Doh hat den Negativtrend gestoppt und beim 5:0 in Eiterfeld ein Ausrufezeichen gesetzt. Tim Demus per Kopf, Rinor Murati mit einem akrobatischen Treffer sowie Jonas Oppermann nach dem Seitenwechsel stellten die Weichen früh. Lennart Rose und Louis Blumenstein erhöhten in der Schlussphase. Mit nun zehn Punkten klettert die Elf von Tim-Philipp Brandner ins Mittelfeld.
Eine Niederlage zu viel
Willingen musste in Flieden die sechste Saisonniederlage hinnehmen und bleibt mit vier Punkten Tabellen-16. Nach dem 0:1 durch Nico Zeller reichte den Gastgebern eine abgeklärte Vorstellung, ehe Louis Larbig nach einem Fehler im Aufbau auf 2:0 stellte. Trotz einer couragierten Leistung konnte Willingen zu selten gefährlich werden. Nach dem Spiel trennte sich der Verein von Trainer Sebastian Kesper und dem Spielertrainerduo Vogel/Bott.
Punkt in Unterzahl
Vellmar verpasste den erhofften Befreiungsschlag und musste sich mit einem 2:2 in Eichenzell begnügen. Lukas Geisler glich den frühen Rückstand zwar schnell aus, doch Jonas Nitz brachte die Hausherren erneut in Führung. Erst in Unterzahl gelang Rolf Sattorov der späte Ausgleich. Mit neun Punkten bleibt der OSC auf Rang zwölf.
Wölfe souverän
Wolfhagen bleibt auswärts makellos und siegte beim Schlusslicht Johannesberg souverän mit 5:0. Malte Suntrup brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, nach dem Seitenwechsel trafen Michels, Salzmann, Deiß und Brinkmann. Der FSV festigte mit 18 Punkten den dritten Tabellenplatz. Johannesberg bleibt Letzter mit nur zwei Zählern.
Wilder Schlagabtausch
Ein denkwürdiges Spiel erlebten die Zuschauer in Fulda, wo Aufsteiger Calden/Meimbressen einen 3:5-Rückstand noch in einen 6:5-Erfolg drehte. Überragender Mann war Louis Siebert mit vier Treffern, ehe Weis und Busch in der Schlussphase das Spiel komplett kippten. Damit feierte Calden den ersten Auswärtssieg und steht mit zehn Punkten im gesicherten Mittelfeld.
Serie gerissen
Waberns kleine Erfolgsserie endete beim Hessenliga-Absteiger Steinbach mit einer 1:2-Niederlage. Patrick Herpe glich per Freistoß zunächst aus, doch Jean Carlo Yáñez traf kurz darauf sehenswert zum Endstand. Mit 14 Punkten bleibt der TSV Siebter, Steinbach kletterte auf Rang acht.
Minimalaufwand für drei Punkte
Lichtenau entführte drei Punkte aus Hofbieber und setzte sich in der oberen Tabellenhälfte fest. Youssef Nasr erzielte nach 23 Minuten den Treffer des Tages. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim knappen Erfolg, der Lichtenau mit 15 Punkten auf Platz sechs bringt. Hofbieber dagegen steckt mit fünf Punkten tief im Tabellenkeller.
Früher Platzverweis
Dörnberg hielt beim Spitzenreiter eine Halbzeit lang gut mit, verlor nach der frühen Roten Karte gegen Florian Bergmann aber an Stabilität. Lukas Ehlert traf nach der Pause per Elfmeter, Spase Arsov und Marcel Mosch sorgten für klare Verhältnisse. Der FSV bleibt nach der Niederlage mit neun Punkten auf Platz 13. Bad Soden führt die Tabelle mit 21 Zählern an.