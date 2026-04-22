 2026-04-20T12:45:22.080Z

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Spektakel am Tivoli, Katerstimmung an der Hafenstraße - der Tipp

Der MSV Duisburg wird der große Gewinner des Spieltags in der 3. Liga sein, Vorentscheidung im Abstiegskampf.

von Marcel Eichholz · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO/peppfoto und Funke Foto

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3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Die Luft wird dünner im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Sechs Mannschaften dürfen sich noch berechtigte bis leise Hoffnung auf die 2. Bundesliga machen. Der MSV Duisburg nutzt die ansteigende Form und bringt sich in eine gute Ausgangslage. Rot-Weiss Essen patzt erneut und auch der VfL Osnabrück kann den Titel noch nicht eintüten. So tippt die FuPa-Redaktion den 35. Spieltag.

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Fr., 24.04.2026, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

Mit dem Duell der beiden formstärksten Mannschaften startet der Spieltag am Freitagabend auf dem ausverkauften Aachener Tivoli. Alemannia Aachen will seine Serie weiter ausbauen, der MSV Duisburg muss gewinnen, um seine Chancen im Aufstiegsrennen zu wahren.

Tipp: Es wird viel geboten, am Ende siegt der MSV mit 4:3.

Sa., 25.04.2026, 16:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
16:30live

Sportlich geht es zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Schweinfurt um nichts mehr. Der Schnüdel ist bereits abgestiegen, die Buwe hängen im Niemandsland der Tabelle fest. Auch auf dem Rasen ist nicht viel los.

Tipp: Keinen Sieger und keine Tore - 0:0.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00

Im Heimspiel wird der Abstieg des FC Erzgebirge Aue besiegelt. Zum ersten Mal seit 2002 geht es für die Schacht-Kicker wieder runter in die Regionalliga. Der Gast vom SV Wehen Wiesbaden zeigt sich aber gnädig.

Tipp: Wiesbaden gewinnt in Aue mit 1:0.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
SC Verl
SC VerlSC Verl
14:00live

Es ist die letzte Chance für den SC Verl, womöglich doch noch eine Rolle im Aufstiegsrennen zu spielen. Auf der anderen Seite kann der VfL Osnabrück mit einem Sieg wohl alles klar machen und den Rathausbalkon buchen. Vom Druck bei beiden ist auf dem Rasen einiges zu sehen.

Tipp: Osnabrück und Verl teilen die Punkte - 2:2.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
14:00live

Auch für Hansa Rostock dürfte es der letzte Pfeil im Köcher sein, will die Kogge noch ernsthaft die zweite Liga angreifen. Gegen den SSV Jahn Regensburg zählt nur ein Sieg, bestenfalls verbunden mit Patzern der Konkurrenz. Von den Fans getragen dreht Rostock auf und bleibt oben dran.

Tipp: Hansa schlägt Regensburg 3:1.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00live

Der SSV Ulm will den zweiten Abstieg in Folge um jeden Preis verhindern. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer bei noch vier ausstehenden Spieltage. Nun geht es gegen den TSV 1860 München, der nach Zwischenhoch inzwischen oben abreißen lassen musste und die Spielzeit im Tabellenmittelfeld beenden wird. Die Chance für die Spatzen?

Tipp: Ulms Hoffnungen leben weiter, gegen die Löwen gibt es einen 2:1-Sieg.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
14:00

Wenn die TSG Hoffenheim II und der FC Ingolstadt am Samstag aufeinandertreffen geht es für beide um den vorzeitigen Klassenerhalt. Beide Teams haben je acht Zähler Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz, wer hier gewinnt, ist sicher auch in der kommenden Saison in der 3. Liga dabei.

Tipp: Hoffenheim zeigt mehr Spielwitz und zeigt Ingolstadt beim 3:0 die Grenzen auf.

So., 26.04.2026, 13:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

Im Spitzenspiel hat Energie Cottbus am vergangenen Wochenende überzeugt und das Aufstiegsrennen noch einmal richtig spannend gemacht. Bei Viktoria Köln müssen die Lausitzer nun zwingend nachlegen. Die Wollitz-Elf sammelt Selbstvertrauen, tut sich aber unerwartet schwer.

Tipp: Energie Cottbus gewinnt bei der Kölner Viktoria mit 2:1.

So., 26.04.2026, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
16:30live

In Cottbus gab es einen Dämpfer für Rot-Weiss Essen. Gelingt es dem Trainerteam, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen oder folgt gegen den 1. FC Saarbrücken der nächste Nackenschlag? Ein Dreier wäre wichtig - für beide.

Tipp: Saarbrücken macht den Klassenerhalt klar, Essen hadert mich sich selbst und dem Schiri - 1:0 FSC.

So., 26.04.2026, 19:30 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
19:30live

Theoretisch kann der TSV Havelse noch den Klassenerhalt schaffen, praktisch wird dieses Unternehmen nach der Partie gegen den VfB Stuttgart II aber ein Ding der Unmöglichkeit.

Tipp: Stuttgart schlägt Havelse mit 4:0.

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