Spektakel am Tivoli, Katerstimmung an der Hafenstraße - der Tipp

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Die Luft wird dünner im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Sechs Mannschaften dürfen sich noch berechtigte bis leise Hoffnung auf die 2. Bundesliga machen. Der MSV Duisburg nutzt die ansteigende Form und bringt sich in eine gute Ausgangslage. Rot-Weiss Essen patzt erneut und auch der VfL Osnabrück kann den Titel noch nicht eintüten. So tippt die FuPa-Redaktion den 35. Spieltag.

Fr., 24.04.2026, 19:00 Uhr Alemannia Aachen Alemannia Aachen MSV Duisburg MSV Duisburg 19:00 live PUSH

Mit dem Duell der beiden formstärksten Mannschaften startet der Spieltag am Freitagabend auf dem ausverkauften Aachener Tivoli. Alemannia Aachen will seine Serie weiter ausbauen, der MSV Duisburg muss gewinnen, um seine Chancen im Aufstiegsrennen zu wahren.

Tipp: Es wird viel geboten, am Ende siegt der MSV mit 4:3.

Sportlich geht es zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Schweinfurt um nichts mehr. Der Schnüdel ist bereits abgestiegen, die Buwe hängen im Niemandsland der Tabelle fest. Auch auf dem Rasen ist nicht viel los. Tipp: Keinen Sieger und keine Tore - 0:0.

Im Heimspiel wird der Abstieg des FC Erzgebirge Aue besiegelt. Zum ersten Mal seit 2002 geht es für die Schacht-Kicker wieder runter in die Regionalliga. Der Gast vom SV Wehen Wiesbaden zeigt sich aber gnädig. Tipp: Wiesbaden gewinnt in Aue mit 1:0.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr VfL Osnabrück VfL Osnabrück SC Verl SC Verl 14:00 live PUSH

Es ist die letzte Chance für den SC Verl, womöglich doch noch eine Rolle im Aufstiegsrennen zu spielen. Auf der anderen Seite kann der VfL Osnabrück mit einem Sieg wohl alles klar machen und den Rathausbalkon buchen. Vom Druck bei beiden ist auf dem Rasen einiges zu sehen. Tipp: Osnabrück und Verl teilen die Punkte - 2:2.

Auch für Hansa Rostock dürfte es der letzte Pfeil im Köcher sein, will die Kogge noch ernsthaft die zweite Liga angreifen. Gegen den SSV Jahn Regensburg zählt nur ein Sieg, bestenfalls verbunden mit Patzern der Konkurrenz. Von den Fans getragen dreht Rostock auf und bleibt oben dran. Tipp: Hansa schlägt Regensburg 3:1.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 14:00 live PUSH

Der SSV Ulm will den zweiten Abstieg in Folge um jeden Preis verhindern. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer bei noch vier ausstehenden Spieltage. Nun geht es gegen den TSV 1860 München, der nach Zwischenhoch inzwischen oben abreißen lassen musste und die Spielzeit im Tabellenmittelfeld beenden wird. Die Chance für die Spatzen? Tipp: Ulms Hoffnungen leben weiter, gegen die Löwen gibt es einen 2:1-Sieg.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 14:00 PUSH

Wenn die TSG Hoffenheim II und der FC Ingolstadt am Samstag aufeinandertreffen geht es für beide um den vorzeitigen Klassenerhalt. Beide Teams haben je acht Zähler Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz, wer hier gewinnt, ist sicher auch in der kommenden Saison in der 3. Liga dabei. Tipp: Hoffenheim zeigt mehr Spielwitz und zeigt Ingolstadt beim 3:0 die Grenzen auf.

So., 26.04.2026, 13:30 Uhr Viktoria Köln Viktoria Köln FC Energie Cottbus FC Energie 13:30 live PUSH

Im Spitzenspiel hat Energie Cottbus am vergangenen Wochenende überzeugt und das Aufstiegsrennen noch einmal richtig spannend gemacht. Bei Viktoria Köln müssen die Lausitzer nun zwingend nachlegen. Die Wollitz-Elf sammelt Selbstvertrauen, tut sich aber unerwartet schwer. Tipp: Energie Cottbus gewinnt bei der Kölner Viktoria mit 2:1.