Spektakel am Strietkamp: Kisdorf schlägt Spitzenreiter Bankert-Dreierpack krönt furiose Aufholjagd – Rapid kommt spät noch einmal heran von ck · Heute, 11:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jennifer und Jessika Caro

Der FC Fetih-Kisdorf hat für eine der größten Überraschungen der Saison gesorgt und den Tabellenführer SC Rapid Lübeck in einem torreichen Spiel mit 5:4 bezwungen. Vor 80 Zuschauern entwickelte sich am Strietkamp ein offener Schlagabtausch mit neun Treffern und zahlreichen Wendungen.

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber denkbar ungünstig: Tino Arp brachte Rapid bereits in der 1. Minute in Führung und legte nur vier Minuten später das 0:2 nach. Doch Kisdorf zeigte eine beeindruckende Reaktion. Marco Möller verkürzte in der 18. Minute, ehe lange um den Ausgleich gerungen wurde. Nach der Pause drehte der Aufsteiger das Spiel: Leon-Pascal Bankert stellte auf 2:2 (51.), Mustafa Dikdere traf zur Führung (58.). In der Folge überrollte Kisdorf den Spitzenreiter förmlich – erneut Bankert erhöhte mit einem Doppelpack (65., 76.) auf 5:2.

Rapid kämpft sich zurück – Kisdorf rettet den Sieg Doch auch damit war das Spiel noch nicht entschieden. Tino Arp verkürzte in der 81. Minute auf 5:3 und sorgte mit seinem vierten Treffer in der Nachspielzeit für das 5:4. Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne, kamen jedoch nicht mehr zum Ausgleich. Kisdorf ließ zudem weitere Chancen ungenutzt, unter anderem durch drei Aluminiumtreffer. Trainer Nico Brehm zeigte sich entsprechend zufrieden: „Tolle Moral, viel Kampf und viele Chancen auf beiden Seiten. Unsererseits noch drei Mal Alu, wir sind happy über Entwicklung seit Winter.“