Spektakel am Stellberg – Schwalmstadt siegt souverän

An der Spitze bleibt der 1. FC Schwalmstadt das Maß der Dinge, dahinter schob sich FSG Gudensberg mit dem Heimsieg gegen SSV Sand wieder näher heran. TSV Korbach nutzte den Patzer von SG Neukirchen/Röllshausen, während es im Keller zwischen FC Homberg und FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz ein wildes Remis gab und TSV Mengsberg gegen SC Edermünde immerhin einen Punkt festhielt.

Trotz Unterzahl gewonnen

Die FSG Gudensberg setzte sich mit 4:2 gegen den SSV Sand durch und rehabilitierte sich damit für das 1:5 in Korbach. Trotz Gelb-Rot gegen Benet Berisha noch vor der Pause brachten Tom Siebert und Co. den Vorsprung über die Zeit, weil Sand seine späte Aufholjagd nicht mehr vollenden konnte. Für Gudensberg war es ein wichtiger Sieg im Kampf um die Spitzengruppe, Sand verpasste den nächsten Schritt nach oben. Später Rückschlag Gestern, 12:30 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 Wolfhagen II SG Neukirchen / Röllshausen SG Neukirchen 1 1 Abpfiff Die SG Neukirchen/Röllshausen war in Wolfhagen dicht dran am Auswärtssieg, musste sich nach dem späten Treffer von Jonathan Ruzicka (88.) aber mit einem 1:1 begnügen. Paul Ridinger hatte die Gäste erst in der Schlussphase in Führung gebracht, am Ende fehlten nur wenige Minuten zum Dreier. Für Neukirchen ist das im engen Rennen um die oberen Plätze ein ärgerlicher Dämpfer.

Diesmal knapp

Nach dem 5:1 gegen Gudensberg legte der TSV Korbach in Schrecksbach mit einem 0:1 nach. In einem deutlich engeren Spiel sorgte Elias Mayer (62.) für den entscheidenden Treffer. Korbach bleibt damit im oberen Feld voll auf Kurs, Schrecksbach steckt weiter tief im Keller fest. Favoriten getrotzt

Der TSV Mengsberg holte beim 0:0 gegen SC Edermünde einen ordentlichen Punkt im Abstiegskampf. Dabei war sogar mehr drin, doch Alpay Demir scheiterte in der 21. Minute mit einem Foulelfmeter an Edermündes Torhüter. Für die Engelhainer war es nach der Niederlage in Brunslar zumindest ein kleines Zeichen, Edermünde ließ im Rennen um die Spitzengruppe Zähler liegen. Tore kurz vor dem Pausenpfiff

Der Melsunger FV 08 nahm dem TSV Altenlotheim beim 1:1 zwei Punkte ab. Altenlotheim ging durch Torben Garthe (42.) in Führung, doch Jannik Bickel schlug noch vor der Pause zurück. Für die Gäste ist das Remis ein kleiner Dämpfer nach dem jüngsten Aufwärtstrend, Melsungen festigt dagegen seine Position im Mittelfeld. Komfortablen Vorsprung verschenkt

Was lange nach einem bitteren Nachmittag für den FC Homberg aussah, endete noch mit einem 3:3 gegen FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz. FeLoNi führte bereits 3:0, ehe Alexander Depperschmidt mit einem Doppelpack und Nico Brandt (90.) die Aufholjagd vollendeten. Homberg bewies Moral, verpasste im Kellerduell aber dennoch den erhofften Befreiungsschlag. Souverän geblieben

Der 1. FC Schwalmstadt erledigte seine Aufgabe gegen SG Brunslar/Wolfershausen mit einem 2:0 und verteidigte die Tabellenführung. Maksim Petkovic brachte den Primus vor der Pause in Front, Henry Lenz entschied die Partie spät. Schwalmstadt bleibt damit weiter das konstanteste Team der Liga, Brunslar konnte den Coup beim Spitzenreiter nicht landen. Spielabsage