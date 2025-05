Spektakel am Obertunk

Sa., 10.05.2025, 15:00 Uhr SV 09 Arnstadt Arnstadt SV SCHOTT Jena SCHOTT Jena 6 4 Abpfiff Die Nullneuner erlangten mit drei Sechsern die Hoheit im Mittelfeld, liefen hoch an und gingen mit ihrem ersten Angriff in Führung. Nach Zuspiel Seimls, traf Patrick Hädrich platziert aus der Distanz (5.). Die Antwort der Jenenser folgte postwendend. Einen umstrittenen Foulelfmeter verwandelte Damian sicher (10.). Unbeeindruckt davon zogen die Hausherren weiter ihr Spiel auf. Als Lvov im Strafraum gelegt wurde, ließ sich Messing die Chance vom Punkt nicht entgehen (16.). Die große Möglichkeit das Ergebnis auszubauen vergab Scheuring, der mutterseelenallein auf das Jenaer Tor zustrebte, aber den Ball über den Kasten schoß (31.). Danach kamen die Gäste in Folge zweier Eckbälle etwas überraschend zum Ausgleich und Führungstreffer. Zunächst drückte Bock, feistehend den Ball über die Torlinie (34.), dann nutzte Klauser eine Unsicherheit Knolls aus kurzer Entfernung (41.). In der Nachspielzeit konnte Messing nach Foul an Varnhagen im Strafraum per Foulelfmeter den wichtigen Gleichstand erzielen (45.). Die Nullneuner erlangten mit drei Sechsern die Hoheit im Mittelfeld, liefen hoch an und gingen mit ihrem ersten Angriff in Führung. Nach Zuspiel Seimls, traf Patrick Hädrich platziert aus der Distanz (5.). Die Antwort der Jenenser folgte postwendend. Einen umstrittenen Foulelfmeter verwandelte Damian sicher (10.). Unbeeindruckt davon zogen die Hausherren weiter ihr Spiel auf. Als Lvov im Strafraum gelegt wurde, ließ sich Messing die Chance vom Punkt nicht entgehen (16.). Die große Möglichkeit das Ergebnis auszubauen vergab Scheuring, der mutterseelenallein auf das Jenaer Tor zustrebte, aber den Ball über den Kasten schoß (31.). Danach kamen die Gäste in Folge zweier Eckbälle etwas überraschend zum Ausgleich und Führungstreffer. Zunächst drückte Bock, feistehend den Ball über die Torlinie (34.), dann nutzte Klauser eine Unsicherheit Knolls aus kurzer Entfernung (41.). In der Nachspielzeit konnte Messing nach Foul an Varnhagen im Strafraum per Foulelfmeter den wichtigen Gleichstand erzielen (45.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs zog die Heimelf in diesem verrückten Spiel in Front. Patrick Hädrich vollendete eine Kopfballdublette mit Varnhagen in Folge eines Eckballs (48.). Im weiteren Verlauf agierten die Jenaer entschlossen und drängten die Hausherren in deren Hälfte. So verzog Klauser in aussichtsreicher Position (53.). Dann traf letzterer aber doch zentral postiert zum Ausgleich (73.). Fortan übernahm Arnstadt die Spielkontrolle und ging durch Scheuring, der Oeftgers Zuspiel aus Nahdistanz einschob erneut in Führung (75.). Den Deckel drauf machte dann Hädrich, welcher nach Vorarbeit Molme III, überlegt vollendete (89.) und dabei seinen 18. Saisontreffer in einem denkwürdigen Spiel markierte.