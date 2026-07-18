Spekatakel in Neufraunhofen - Straubing, Langquaid und Landau jubeln

Im Aufsteigerduell trennten sich der SV Oberschneiding und die zweite Mannschaft des FC Dingolfing mit 2:2. Beide Teams feierten damit bei ihrem Bezirksliga-Debüt einen gelungenen Einstand und konnten sich zum Auftakt über den ersten Punkt freuen. – Foto: Elias Arnold

Eine Heimniederlage musste dagegen der TSV Ergoldsbach gegen den TSV Langquaid hinnehmen. Florian Brunner avancierte mit zwei Treffern zum entscheidenden Mann aufseiten der Gäste. Im Aufsteigerduell zwischen dem DJK-SV Adlkofen und dem FSV Landau behielten die Gäste mit 3:0 die Oberhand und feierten nach einjähriger Abstinenz ein erfolgreiches Bezirksliga-Comeback. Spielertrainer Samuel Pex setzte mit seinem Treffer zum 0:3-Endstand den Schlusspunkt. Torlos blieb schließlich das Duell zwischen dem SC Falkenberg und Landesliga-Absteiger FC Teisbach, der sich zum Auftakt mit einem 0:0 begnügen musste.

Das spektakulärste Duell des Nachmittags lieferten sich der SV Neufraunhofen und der TSV Neustadt. Die Hausherren gingen zweimal in Führung, ehe Neustadt die Partie innerhalb von rund 20 Minuten drehte und auf 3:2 stellte. Doch Neufraunhofen bewies in der Nachspielzeit eine beeindruckende Moral, wendete das Spiel erneut und feierte durch den Siegtreffer von Tobias Brenninger in der 97. Minute noch einen denkwürdigen 4:3-Heimerfolg.

Der erste Samstagnachmittag der neuen Bezirksliga-West-Saison hatte gleich einiges zu bieten. Der VfB Straubing setzte sich gegen den FC Ergolding verdient mit 3:1 durch. Maßgeblichen Anteil am gelungenen Auftakt hatte Torjäger Florian Folger, der sich gleich zweimal in die Torschützenliste eintrug. Eine Punkteteilung gab es dagegen zwischen dem SV Oberschneiding und der zweiten Mannschaft des FC Dingolfing. Beide Teams feierten ihr Bezirksliga-Debüt und konnten mit dem Remis zum Auftakt durchaus zufrieden sein.

Markus Heiß (Trainer FC Dingolfing II): "In der ersten Halbzeit hatte Oberschneiding leichte Vorteile. Nach der Pause sind wir spielerisch besser geworden, haben die Partie weitgehend kontrolliert und uns selbst einige gute Möglichkeiten erarbeitet. Allerdings hatten wir auch das nötige Glück, als Oberschneiding zunächst eine hundertprozentige Chance liegen ließ und wenig später nur die Latte traf. Auf der anderen Seite hatten auch wir nach dem Seitenwechsel die Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden. Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit etwas mehr vom Spiel hatten."

Thomas Gabler (sportlicher Leiter VfB Straubing): "Es war über weite Strecken eine ausgeglichene Partie, in die beide Mannschaften zunächst etwas verhalten gestartet sind. Ergolding hat dann nach einer Ecke einen Fehler von uns konsequent genutzt und ist in Führung gegangen. Kurz vor der Pause konnten wir durch unseren Torjäger Folger den verdienten Ausgleich erzielen. Nach dem Seitenwechsel waren die beiden Elfmeter und die Gelb-Rote Karte gegen die Gäste natürlich entscheidende Faktoren. In Überzahl haben wir es anschließend gut ausgespielt, die Partie gedreht und am Ende auch verdient gewonnen. Wir sind sehr erleichtert, nach mehreren Jahren endlich wieder ein Auftaktspiel gewonnen zu haben. Gleichzeitig wissen wir, dass es erst eine Partie war und bereits am Mittwoch die nächste schwierige Aufgabe auf uns wartet. Trotzdem dürfen wir uns jetzt erst einmal über diesen gelungenen Saisonstart freuen."

Christian Endler (Trainer Neufraunhofen): "Das war ein völlig verrücktes Spiel. Wir sind zweimal in Führung gegangen, lagen anschließend selbst mit 2:3 zurück und haben die Partie in der 96. Minute noch mit 4:3 für uns entschieden. Die Mannschaft hat eine unglaubliche Leidenschaft und Moral gezeigt und bis zum Schluss alles investiert, um den Sieg zu erzwingen. Spielerisch war es sicherlich nicht unsere beste Leistung. Uns hat über weite Strecken die Passqualität gefehlt, die uns in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat. Dafür waren wir bei Standards sehr gefährlich. Gleichzeitig haben wir uns die Gegentore teilweise durch einen Fehlpass im Spielaufbau und vermeidbare Situationen selbst eingebrockt. Am Ende haben die Jungs aber das typische Neufraunhofener Gesicht gezeigt. Deshalb sind wir jetzt einfach glücklich über diesen Sieg." Daniel Neubaur (Sportdirektor TSV Neustadt): "Der Ausgang ist für uns natürlich sehr ärgerlich. Wir sind zweimal in Rückstand geraten, haben die Partie aber gedreht und im ersten Bezirksligaspiel mit 3:2 geführt. Dass wir anschließend nach zwei Standardsituationen, jeweils nach einer Ecke, noch zwei Gegentore kassieren, darf uns so nicht passieren. In solchen Momenten müssen wir cleverer und konsequenter verteidigen. Ein Unentschieden wäre aus meiner Sicht gerecht gewesen. Trotzdem haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die sicherlich zu den stärkeren Teams der Liga gehört, und mussten uns keineswegs verstecken. Jetzt gilt es, aus den Fehlern zu lernen und es im Heimspiel unter der Woche besser zu machen."

Josef Bergermeier (sportlicher Leiter TV Aiglsbach): "Unterm Strich haben wir verdient verloren, weil wir nicht die Leistung auf den Platz gebracht haben, zu der wir eigentlich in der Lage sind. In der Anfangsviertelstunde waren wir gut im Spiel, haben ordentlich nach vorne gespielt und sind nach einem schön herausgespielten Angriff verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Danach waren wir defensiv aber zu weit von den Gegenspielern entfernt und haben es dem Gegner zu einfach gemacht. Nach der Pause wurde es etwas besser, trotzdem haben wir uns insgesamt zu wenige klare Torchancen erarbeitet. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 2:3 hat uns noch einmal Hoffnung gegeben, doch das 2:4 fiel erneut nach einem individuellen Fehler und war letztlich die Entscheidung. Wir müssen die Niederlage jetzt abhaken, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und bereits am Mittwoch eine deutlich bessere Leistung zeigen." Matthias Eisenschenk (Trainer Langquaid): "Über die gesamten 90 Minuten war es aus meiner Sicht ein verdienter Sieg, weil wir über weite Strecken die Spielkontrolle hatten. Weder der frühe Rückstand noch die zwischenzeitlichen Anschlusstreffer haben uns aus der Ruhe gebracht. Wir sind unserem Plan treu geblieben und haben unser Spiel konsequent durchgezogen. Es war eine intensive und insgesamt gute Bezirksliga-Partie, in der beide Mannschaften engagiert aufgetreten sind. Wir haben einige sehenswerte Treffer erzielt, unter anderem einen schönen Distanzschuss und einen Kopfball nach einer Standardsituation. Deshalb bin ich mit unserer Leistung und dem gelungenen Auftakt sehr zufrieden."