Speiser Doppelpack und Ex-Löwe mit roter Karte: FCI weiter torlos

Den Treffer des Tages markierte der nur wenige Minuten zuvor eingewechselte Achim Speiser nach einer knappen Viertelstunde. Der FCI ging mit einem Rückstand in die Pause und schwächte sich kurz nach dem Wiederanpfiff selbst. Keine zehn Minuten waren in Durchgang zwei gespielt, als Ex-Löwe Jeremie Zehetbauer nach einem Tritt mit glatt Rot vom Feld flog. In Unterzahl kassierte Ismaning in Minute 87 noch Treffer Nummer zwei von Achim Speiser.

Durch den Heimsieg hält der TSV Kottern den Anschluss an die Spitzenplätze, hat nur noch drei Punkte Rückstand auf Rang zwei. Der FC Ismaning bleibt auf Rang 12 und liegt nur drei Punkte vor Sonthofen auf Relegationsplatz 14.