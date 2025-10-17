Speicher im Siegesrausch — Traditionsclub im Kommen

Vor gut drei Jahren spielten sie noch in der Bezirksliga, früher (Ende der Siebziger) sogar in der damals drittklassigen Oberliga. Nach dem personell bedingten Rückzug aus der A-Klasse landete der SV Speicher im Sommer vergangenen Jahres in der C-Klasse. Nach Platz fünf in der Vorsaison haben die Töpferstädter in dieser Saison einen Traumstart hingelegt: Neun Siege stehen nach ebenso vielen Partien zu Buche.