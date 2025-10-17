 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Hat den SV Speicher wieder auf Kurs gebracht: Frank Grohsmann.
Hat den SV Speicher wieder auf Kurs gebracht: Frank Grohsmann. – Foto: FuPa/Verein

Speicher im Siegesrausch — Traditionsclub im Kommen

C 18: Trainer Frank Grohsmann und sein Team spielen bislang eine souveräne Saison, mussten den jüngsten Erfolg aber teuer bezahlen.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C St. 18
Speicher
Frank Grohsmann
Frank Grohsmann

Vor gut drei Jahren spielten sie noch in der Bezirksliga, früher (Ende der Siebziger) sogar in der damals drittklassigen Oberliga. Nach dem personell bedingten Rückzug aus der A-Klasse landete der SV Speicher im Sommer vergangenen Jahres in der C-Klasse. Nach Platz fünf in der Vorsaison haben die Töpferstädter in dieser Saison einen Traumstart hingelegt: Neun Siege stehen nach ebenso vielen Partien zu Buche.

Auch die SG Herforst II konnte der Mannschaft von Trainer Frank Grohsmann nichts anhaben. Mit dem 7:0 feierte der Tabellenführer der C18 am Sonntag den nächsten klaren Erfolg. „In den ersten 15 Minuten war es noch schleppend, aber dann klappte es wieder“, berichtet das Vereinsurgestein, das bereits in der Saison 2013/14 als Trainer der damaligen A-Liga-Mannschaft fungierte, parallel im Tor stand und sich danach längere Zeit auf die Jugendarbeit konzentrierte.

Hier geht's zum kompletten Artikel

Aufrufe: 017.10.2025, 12:23 Uhr
Andreas Arens Autor