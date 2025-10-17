Speicher im Siegesrausch — Traditionsclub im Kommen

Vor gut drei Jahren spielten sie noch in der Bezirksliga, früher (Ende der Siebziger) sogar in der damals drittklassigen Oberliga. Nach dem personell bedingten Rückzug aus der A-Klasse landete der SV Speicher im Sommer vergangenen Jahres in der C-Klasse. Nach Platz fünf in der Vorsaison haben die Töpferstädter in dieser Saison einen Traumstart hingelegt: Neun Siege stehen nach ebenso vielen Partien zu Buche.
Auch die SG Herforst II konnte der Mannschaft von Trainer Frank Grohsmann nichts anhaben. Mit dem 7:0 feierte der Tabellenführer der C18 am Sonntag den nächsten klaren Erfolg. „In den ersten 15 Minuten war es noch schleppend, aber dann klappte es wieder“, berichtet das Vereinsurgestein, das bereits in der Saison 2013/14 als Trainer der damaligen A-Liga-Mannschaft fungierte, parallel im Tor stand und sich danach längere Zeit auf die Jugendarbeit konzentrierte.