Speicher geht gestärkt ins Derby A-Liga: Töpferstädter sind wieder in der Spur und fahren nun selbstbewusst nach Herforst.

Die Angst ging um in der Töpferstadt: Nach dem personellen Aderlass in der Sommerpause, als es nach dem Abstieg aus der Bezirksliga gleich fünf offensivstarke Akteure weggezogen hatte, drohte das Team von Trainer Martin Wagener, dauerhaft in unteren Tabellengefilden festzustecken. War der Start mit vier Punkten aus drei Partien in der A-Klasse noch gelungen, setzte es anschließend gleich sechs Niederlagen in Folge. Inzwischen hat sich der SV Speicher aber wieder gefangen, sammelte sieben Zähler aus den jüngsten drei Begegnungen und kam noch dazu Anfang Oktober im Kreispokal bei Ligakonkurrent SG Kylltal-Birresborn (2:0) weiter.