Specht übernimmt Horrenberg Landesliga Rhein-Neckar +++ Die SG Horrenberg hat einen neuen Trainer gefunden

Auf diesem Wege geht auch nochmal ein Dankeschön an unseren ehemaligen Trainer Sascha Zrnic für seine Arbeit bei der SGH, der nach dem großen Umbruch in der Sommerpause und vielen verletzungsbedingten Ausfällen keine einfache Situation vorfand.

Mit dem 64-Jährigen verpflichtet die SGH einen erfahrenen Trainer, der in der Vergangenheit mit mehreren Vereinen bereits Erfolge feiern konnte, u.a. beim FC Bammental, dem SC Mönchzell, der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal oder der SG Mauer. Mit seiner Erfahrung soll er helfen das Ziel Klassenerhalt in der Landesliga Rhein-Neckar zu erreichen. Die SG Horrenberg freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Klaus Specht und wünscht ihm viel Erfolg bei seiner Tätigkeit.

Ein Dank geht an dieser Stelle auch an Robin Wenzel und Ingo Mehl, die bis zur Winterpause das Traineramt interimsmäßig übernommen hatten, die SGH wieder zurück in die Spur brachten

und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze verkürzen konnten. Robin Wenzel wird an der Seite von Klaus Specht weiterhin als Co-Trainer fungieren.