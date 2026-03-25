Spatzen-Sieg beim FC Ingolstadt: SSV Ulm schöpft neue Hoffnung

Vor 60 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine einseitige Partie, in der die von Sabrina Wittmann trainierten Schanzer den reiferen Eindruck hinterließen. Die Ulmer Defensive geriet früh unter Druck, als Ognjen Drakulic in der 9. Minute einen starken Angriff startete. Nur zwei Minuten später schlug der FC Ingolstadt 04 zu: Mattis Hoppe verwertete ein Zuspiel von Ognjen Drakulic zur frühen Führung. Die Spatzen taten sich offensiv schwer; Streli Mamba verfehlte in der 21. Minute aus spitzem Winkel, während Ensar Aksakal in der 34. Minute am gegnerischen Torhüter David Klein scheiterte. Auch Max Julian Brandt blieb mit einem Distanzschuss kurz vor der Pause glücklos.

Zur zweiten Halbzeit reagierte das Trainerteam des SSV Ulm 1846 Fußball mit einem fünffachen Wechsel. Mit Marvin Seybold, der die Kapitänsbinde übernahm, Aleksandar Kahvic, Elias Löder, Lukas Mazagg und Abu-Bekir Ömer El-Zein kam neue Energie auf den Platz. Zudem stellte Ulm auf eine Viererkette um, in der Ben Westermeier als Rechtsverteidiger agierte. Trotz einer Großchance für den Ingolstädter Yann Sturm in der 51. Minute übernahmen die Spatzen nun die Spielkontrolle und setzten den Gegner mit hohem Pressing unter Druck.

Leidenschaft führt zum verdienten Siegtreffer

Die Belohnung für den gesteigerten Offensivdrang folgte nach einer Stunde. Nachdem Abu-Bekir Ömer El-Zein an David Klein gescheitert war, setzte Streli Mamba entschlossen nach und grätschte den Ball zum 1:1-Ausgleich über die Linie. Nur vier Minuten später brannte es erneut im Ingolstädter Fünfmeterraum. In einem unübersichtlichen Gestocher nach einem Freistoß bewies Ensar Aksakal die größte Entschlossenheit und drückte das Leder zum 1:2-Siegtreffer in die Maschen. In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Evan Brown mit technischer Leichtigkeit für Entlastung, sodass der knappe Vorsprung trotz einsetzenden Regens souverän über die Zeit gebracht wurde.

Der beschwerliche Weg zum Wunder Klassenerhalt

Trotz der positiven Resonanz aus dem Testspiel bleibt die tabellarische Situation für den SSV Ulm 1846 Fußball prekär. Nach 30 absolvierten Spieltagen rangiert der Verein mit lediglich 25 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz, was den direkten Abstieg bedeuten würde. Der Rückstand auf das rettende Ufer, das derzeit vom 1. FC Saarbrücken auf Rang 16 mit 33 Punkten besetzt wird, beträgt acht Zähler. Die Bilanz der letzten Wochen in der Liga ist ernüchternd, doch der Sieg gegen die Schanzer hat gezeigt, dass das Team die nötige Moral besitzt, um sich gegen drohende Niederlagen zu stemmen.

Die Herkulesaufgabe gegen den Tabellendritten

Die Konzentration gilt nun den Sonntag, 5. April 2026. Um 13:30 Uhr empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball im heimischen Donaustadion den SC Verl. Die Gäste aus Westfalen spielen eine herausragende Saison und belegen mit 54 Punkten den dritten Tabellenplatz. Während die Konkurrenz an der Spitze um den Aufstieg kämpft, geht es für Ulm in diesem Duell um die nackte Existenz. Der Erfolg gegen Ingolstadt dient als Blaupause: Nur mit hoher Intensität und einer geschlossenen Mannschaftsleistung wird es möglich sein, gegen die favorisierten Verler zu punkten.

Vorbereitung auf das alles entscheidende Saisonfinale

Die Länderspielpause wurde intensiv genutzt, um taktische Defizite aufzuarbeiten und Spielern wichtige Einsatzzeiten zu geben. Auch wenn die Tabelle eine deutliche Sprache spricht, ist der Glaube an das „Wunder Klassenerhalt“ in Ulm noch nicht erloschen. Die Partie gegen den SC Verl markiert den Auftakt in die finale Phase der Saison, in der jeder Punkt über Verbleib oder Abstieg entscheiden kann. Das Team hat im Testspiel bewiesen, dass es Rückschläge wegstecken kann – eine Eigenschaft, die am 5. April im Donaustadion mehr denn je gefordert sein wird.