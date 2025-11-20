– Foto: Imago Images

"Spatzen" in der Eilenriede – ein Duell mit hoher Fallhöhe Gegen den SSV Ulm 1846 Fußball will der TSV Havelse endlich den ersten Saisonsieg einfahren.

Nach der Länderspielpause geht es für den TSV Havelse in die entscheidende Phase vor Weihnachten. Noch fünf Spiele stehen für die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi auf dem Programm. Den Auftakt macht das Heimspiel am Samstag gegen den SSV Ulm 1846 Fußball. Anstoß ist um 14:00 Uhr im Eilenriedestadion in Hannover.

Der SSV Ulm 1846 Fußball durchlebt aktuell eine schwierige Phase in der 3. Liga. Nach 14 Spieltagen rangieren die Spatzen mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von 19:33 auf dem 18. Tabellenplatz. Nach der fünften Niederlage in Folge – einem 0:3 gegen den F.C. Hansa Rostock – trennte sich der Verein am 8. November von Trainer Moritz Glasbrenner. Inzwischen steht mit Pavel Dotchev ein erfahrener Mann an der Seitenlinie, der zuletzt FC Erzgebirge Aue trainierte. In der Fremde blieben die Leistungen bislang überschaubar: Vier Punkte sammelte Ulm auf gegnerischem Platz, der bislang einzige Auswärtssieg datiert vom 13. September beim TSV Alemannia Aachen. Dennoch zeigte das Team im Saisonverlauf phasenweise sein Potenzial – etwa beim 5:1-Heimerfolg über 1. FC Schweinfurt 05. Das Duell mit Havelse ist eine Premiere: Beide Vereine treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander.

Die Süddeutschen, bekannt als „die Spatzen“, blickten in den vergangenen Jahren auf eine wechselhafte Entwicklung. Unter Thomas Wöhrle stieg Ulm 2023 in die 3. Liga auf und schaffte ein Jahr später den Durchmarsch in die 2. Bundesliga – bevor der direkte Wiederabstieg folgte. Nun gilt es, unter Dotchev wieder Stabilität zu finden. TSV-Verteidiger Timo Friedrich blickt dem Duell mit Entschlossenheit entgegen: „Wir sind uns der Wichtigkeit des Spiels bewusst. Mit Ulm erwartet uns ein Gegner, der letzte Saison noch zweite Liga gespielt hat, dennoch aktuell gegen seine eigenen Erwartungen spielt. Wir haben in der Länderspielpause gut gearbeitet und uns mit dem Sieg im Testspiel Selbstvertrauen geholt. Die Gier auf den ersten Sieg ist riesig – das spürt man in der gesamten Mannschaft.“