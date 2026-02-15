Spatzen im Sinkflug: SSV Ulm 1846 Fußball unterliegt Aachen mit 1:3

Verpasste Gelegenheiten in der Anfangsphase

Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev startete mit viel Elan in die Partie, fest entschlossen, die knappe Niederlage gegen den SV Waldhof Mannheim aus der Vorwoche vergessen zu machen. Bereits in der 3. Minute bot sich die erste Großchance, als Abu-Bekir Ömer El-Zein nach einer Ecke am langen Pfosten direkt abzog, das Leder jedoch über das Tor setzte.

Auf der Gegenseite setzte Joel Da Silva Kiala mit einem Fernschuss ein erstes Ausrufezeichen für die Gäste (6.). Die Ulmer blieben jedoch gefährlicher: Dennis Dressel fasste sich in der 11. Minute aus großer Entfernung ein Herz, doch sein Schuss strich um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Die Emotionen im Stadion kochten erneut hoch, als eine Flanke von Dennis Chessa in der 20. Minute erst knapp am Kopf von Marcel Seegert vorbeisegelte und dann nur hauchdünn neben dem linken Pfosten ins Aus ging.

Der kalte Schlag aus der Distanz

Mitten in die Ulmer Drangphase hinein folgte der Schock. Lars Gindorf zog in der 23. Minute an der Strafraumkante ab und traf mit einem präzisen Fernschuss zum 0:1. Es war das erste Tor des Spiels und ein Wirkungstreffer für die Hausherren. Von diesem Moment an dominierten die Schwarz-Gelben das Spielgeschehen.

Die Ulmer Defensive geriet zunehmend unter Druck, und kurz vor der Pause hätte Gindorf beinahe erhöht, doch sein Schuss nach einer Ecke ging knapp über den Kasten (38.). Mit einem knappen Rückstand ging es in die Kabinen.

Aachener Effizienz bricht den Ulmer Widerstand

Zur zweiten Halbzeit brachte Dotchev Lucas Röser für Dressel, um die Offensive zu beleben. Ein Abschluss von Leon Dajaku in der 53. Minute geriet jedoch zu zentral und stellte den Aachener Schlussmann Fotios Pseftis vor keine Probleme. Kurz darauf setzte Lukas Scepanik einen Freistoß zentral über das Ulmer Tor (57.).

In der 58. Minute folgte das nächste Tor für die Gäste: Mehdi Loune erhielt im Strafraum den Ball und zirkelte die Kugel unhaltbar ins Kreuzeck. Schmitt war zwar noch am Ball, konnte das 0:2 jedoch nicht verhindern. Ulm wechselte dreifach, brachte Lukas Mazagg, Elias Löder und Streli Mamba für Seegert, Chessa und El-Zein, doch Aachen blieb eiskalt. In der 75. Minute flankte Gianluca Gaudino einen Freistoß perfekt auf Faton Ademi, der per Kopf zum 0:3 vollendete.

Spätes Aufbäumen und der bittere Endstand

Trotz des deutlichen Rückstands und der drohenden Niederlage gaben sich die Spatzen nicht auf. Ein Fernschuss von Max Julian Brandt wurde in der 83. Minute zur Ecke abgeblockt. Die folgende Ecke flog bis zu Löder durch, der den Ball flach zum 1:3 in die Ecke legte. Am Ende stand eine bittere 1:3-Niederlage für den SSV Ulm zu Buche, der nun am kommenden Samstag im Donaustadion gegen den 1. FC Saarbrücken unter Zugzwang steht.