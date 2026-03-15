Spatzen im freien Fall: SSV Ulm unterliegt FC Ingolstadt mit 1:3

Nach der Niederlage gegen den 1. FC Schweinfurt 05 stand für den SSV Ulm 1846 Fußball das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 an. Die Hoffnung auf eine Wende im Abstiegskampf gegen die von Trainerin Sabrina Wittmann geführten Gäste war groß, doch die Realität auf dem Platz sah früh anders aus. Zwar starteten die Spatzen ordentlich in die Partie, konnten ihre Gelegenheiten jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Die mangelnde Chancenverwertung sollte sich im weiteren Verlauf des Nachmittags rächen.

Früher Druck der Schanzer

Bereits in der 9. Minute zitterte die Ulmer Hintermannschaft, als Dennis Kaygin den Ball hinter die Abwehrkette chippte. Marcel Costly drang von rechts in den Strafraum ein, scheiterte aber am glänzend reagierenden Torhüter Max Schmitt. Auch ein zweiter Versuch per Fallrückzieher ging weit am Kasten vorbei. Die Ulmer antworteten prompt: In der 10. Minute schlug Luca Bazzoli eine lange Flanke auf Leon Dajaku, dessen Abschluss jedoch knapp am rechten Pfosten vorbeistrich. In der 27. Minute folgte der Rückschlag: Marcel Costly leitete das Leder ins Zentrum weiter zu Julian Kügel, der per Kopf den Führungstreffer zum 0:1 erzielte.

Bemühungen ohne Fortune vor der Pause

In der Folge versuchten die Spatzen, den Druck zu erhöhen. Leon Dajaku fasste sich in der 37. Minute ein Herz und hielt per Freistoß aus dem Mittelkreis direkt auf das Tor von Kai Eisele, blieb jedoch ohne Erfolg. Kurz vor dem Pausenpfiff musste erneut Max Schmitt eingreifen, um einen höheren Rückstand zu verhindern. Nach einer flachen Hereingabe von Linus Rosenlöcher schloss Marcel Costly zentral ab, doch der Ulmer Schlussmann hielt den Ball (43.). Mit dem knappen Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Verpasste Chancen und die Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel drängte Ulm auf den Ausgleich. In der 59. Minute legte Lucas Röser für Abu-Bekir Ömer El-Zein ab, dessen Distanzschuss jedoch von Kai Eisele gefangen wurde. Vier Minuten später nahm Abu-Bekir Ömer El-Zein eine Flanke von Jonathan Meier aus vollem Lauf volley, traf aber nur das Außennetz des Ingolstädter Tores. Die Strafe folgte in der 68. Minute durch eine Standardsituation: Nach einer Ecke der Schanzer kam Jasper Maljojoki im Ulmer Strafraum frei zum Kopfball und erhöhte auf 0:2. Die Lage wurde in der 76. Minute noch kritischer, als Jonathan Meier eine Freistoßflanke verlängerte und Marcel Costly die Kugel am langen Pfosten zum 0:3 ins Tor grätschte.

Ergebniskosmetik vom Punkt

Ein Hoffnungsschimmer blitzte in der 82. Minute auf, als nach einem Handspiel von Linus Rosenlöcher auf Strafstoß entschieden wurde. Leon Dajaku trat an und verwandelte sicher ins rechte untere Eck zum 1:3. Trainer Pavel Dotchev versuchte durch späte Wechsel noch einmal Impulse zu setzen. In der 90. Minute verlängerte Lucas Röser einen langen Ball per Kopf in den Lauf von Ensar Aksakal, doch ein weiterer Treffer gelang nicht mehr.

Düstere Aussichten im Abstiegskampf

Am Ende stand eine ernüchternde 1:3-Niederlage gegen den FC Ingolstadt 04, durch die der Abstand zum rettenden Ufer, das derzeit der 1. FC Saarbrücken markiert, auf neun Punkte angewachsen ist. Die Gesamtleistung reichte nicht aus, um gegen die durch Standards gefährlichen Gäste zu bestehen. Für den SSV Ulm wird der Weg zum Klassenerhalt bei den noch ausstehenden Partien immer beschwerlicher. Am kommenden Samstag wartet die schwere Auswärtsaufgabe im LEAG Energie Stadion beim Tabellenzweiten FC Energie Cottbus.