𝗦𝗽𝗮̈𝘁𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗲𝗯𝗮𝗰𝗸! 🔥

Was für ein Abschluss der Hinrunde! 💥 Gestern haben wir gegen den SV Musbach gespielt – und einmal mehr gezeigt, dass man uns nie abschreiben darf. Nach einem 0:1-Rückstand drehen wir in den letzten Minuten auf und holen uns den verdienten Dreier! 🙌 Die erste Halbzeit lief aus unserer Sicht noch nicht so, wie wir es wollten: Uns fehlte die letzte Konzentration, viele kleine Fehler, kein echter Zugriff und Musbach wurde mit langen Bällen immer wieder gefährlich. Nach einem weit geschlagenen Freistoß gerieten wir in der 29. Minute mit 0:1 in Rückstand.

Aber wie so oft in den letzten Wochen kam aus der Kabine ein ganz anderes Gesicht! 🔄🔥

Wir wurden griffiger, lauffreudiger, spielten klarer und nutzten den Platz viel besser aus. Musbach kam in Durchgang zwei kaum noch zu Entlastung, während wir Chance um Chance herausspielten.

In der 74. Minute zappelte der Ball endlich im Netz: Jojo Bauer drückt ihn nach einer starken Offensivaktion zum Ausgleich über die Linie – hochverdient! 💪

Und weil wir uns damit nicht zufriedengaben, setzten wir in den letzten 20 Minuten voll auf Sieg. In der 88. Minute dann der Moment des Tages:

Lena Andric bleibt cool, schließt trocken ab und dreht das Spiel! 2:1! 🔥🔥🔥

Am Ende steht ein hart erkämpfter, aber völlig verdienter Heimsieg und der vorläufige 3. Tabellenplatz. 🥉



Sechs Spiele ungeschlagen – das fühlt sich richtig gut an! 💙

Jetzt heißt es: Fokus auf nächste Woche! Letztes Spiel vor der Winterpause – wir wollen das Jahr natürlich mit einem Maximum beenden. 💪❄️⚽️



#nurderfcd #Verbandsliga #kampfgeist



