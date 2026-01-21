– Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Spatenstich: VfL Osnabrück startet Bau des neuen Campus Modernes Funktionsgebäude soll Profis, Geschäftsstelle und Nachwuchs künftig vereinen Verlinkte Inhalte 3. Liga VfL Osnabrück

Mit dem offiziellen Spatenstich am Schinkelberg hat der VfL Osnabrück am Dienstag den Startschuss für eines der größten Bauprojekte seiner Vereinsgeschichte gegeben. Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Stadtgesellschaft verfolgten in bodenständiger Atmosphäre den symbolischen Auftakt für den neuen VfL-Campus, der die infrastrukturelle Zukunft des Vereins maßgeblich prägen soll.

Zentrale Heimat für Profis und Verwaltung Auf einer Fläche von rund 2.050 Quadratmetern entsteht ein modernes Funktionsgebäude, in dem künftig die Profimannschaft und die Geschäftsstelle des Vereins unter einem Dach arbeiten werden. Ziel ist es, sportliche Abläufe, Organisation und Kommunikation stärker zu bündeln und effizienter zu gestalten. Die Fertigstellung des Campus ist für Ende 2026 geplant, der Einzug soll im Januar 2027 erfolgen. Damit setzt der VfL einen wichtigen Baustein seiner langfristigen Entwicklungsstrategie um.

Mehr Raum für den Nachwuchs Vom Umzug der Lizenzmannschaft profitieren auch die Nachwuchsteams des Vereins. Durch die frei werdenden Flächen am bisherigen Standort erhält das Nachwuchsleistungszentrum zusätzliche Trainingsmöglichkeiten sowie verbesserte räumliche Bedingungen. Der Verein stärkt damit gezielt die Ausbildung junger Talente und schafft bessere Voraussetzungen für nachhaltigen sportlichen Erfolg. Gleichzeitig schafft der Auszug der Geschäftsstelle aus dem Stadionumfeld eine wichtige Voraussetzung für die geplante Sanierung der Bremer Brücke. Erst durch die Verlagerung zentraler Verwaltungsbereiche wird es möglich, die Modernisierungsmaßnahmen am traditionsreichen Stadion umfassend umzusetzen.