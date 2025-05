Spatenstich: Neuer Kunstrasenplatz in Dilkrath sucht Paten

Der neue Kunstrasenplatz wird den beinahe 50 Jahre alten Naturrasenplatz im hinteren Teil des Stadions an der Straße Am Volksbank Stadion ersetzen und somit für bessere Spiel- und Trainingsbedingungen sorgen. Die Vertreter aus der Verwaltung und der Politik, des Vereinsvorstands, des Planungsbüros und der für die Verlegung des Kunstrasens zuständigen Firma sowie der Volksbank, die konstant den Verein unterstützt und das Finanzierungskonzept ausgearbeitet hat, freuten sich über den Start der Maßnahme, die voraussichtlich Ende August oder Anfang September fertig sein soll.

95 Meter lang und 65 Meter breit wird der neue zweite Platz. Die Rasendecke wird abgetragen und in den Boden eine Entwässerung eingearbeitet. Dann wird der Platz neu aufgebaut und es wird auch eine neue LED-Beleuchtungsanlage geben. In den Kunstrasen werden 25 bis 30 Kilogramm Quarzsand mit runden Körnchen pro Quadratmeter eingearbeitet. „Bei diesem Alphasand besteht nicht die Gefahr, dass er fest wird. Man kann gut auf der Oberfläche sliden“, sagt Martin Hiller vom Planungsbüro Geo3. Die Grundlage bilden 20 Zentimeter Schotter, was 160 Sattelzügen mit insgesamt 3000 Tonnen Gewicht entspricht. 30 Millimeter Gummigranulat, gebunden als federnde Schicht liegen dann unter dem 35 Millimeter hohen Kunstrasen. Dieser soll durch 22 Stiche auf zehn Zentimetern relativ dicht sein und rund 15 Jahre halten.

Finanzierung über zehn Jahre