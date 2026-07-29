Spatenstich für neuen Kunstrasenplatz in Loshausen

v.l. Jürgen Kaufmann, Daniela Schamari VR Bank, Hennung Stecher SpVgg, Luca Fritsch, Joachim Schneider Firma Klei, Kai Hennighausen SpVgg, Carsten Liehr JSG Willingshausen, Martin Schultheis Bauamtsleiter – Foto: Verein

Mit einem symbolischen Spatenstich ist heute der offizielle Startschuss für den Bau eines neuen Kunstrasenplatzes in Loshausen gefallen. Zu der Feierstunde hatte die SpVgg Zella/Loshausen 1920 e.V. als Bauherrin eingeladen, auf deren Sportgelände die neue Anlage entsteht.

Die Investitionskosten von rund einer Million Euro werden zum Großteil von der Gemeinde Willingshausen getragen. Durch einen Antrag beim Land Hessen konnte eine Landeszuwendung von 198.200 Euro erlangt werden. Der Schwalm-Eder-Kreis unterstützt das Vorhaben mit 95.720 Euro. Auch die VR Verbundbank Hessenland trägt mit einer Crowdfunding-Aktion zur Finanzierung der Renovierung des Vereinsheimes bei.

Von dem Neubau profitieren sollen alle ansässigen Sportvereine. Besonders freut sich die JSG Willingshausen, die von den Stammvereinen SV Antrefftal, TSV Wasenberg und SpVgg Zella/Loshausen getragen wird: Mit inzwischen 16 Jugendmannschaften erfreut sich die Spielgemeinschaft wachsender Beliebtheit und wird von dem neuen Platz maßgeblich profitieren. Auch die Seniorenmannschaften freuen sich auf optimale Bedingungen. Ebenso blickt die Frauenmannschaft der neu gegründeten SG Willingshausen den künftigen Trainings- und Spielbedingungen mit Vorfreude entgegen.