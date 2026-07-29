Spatenstich für neuen Kunstrasenplatz in Loshausen

Mit einem symbolischen Spatenstich ist heute der offizielle Startschuss für den Bau eines neuen Kunstrasenplatzes in Loshausen gefallen. Zu der Feierstunde hatte die SpVgg Zella/Loshausen 1920 e.V. als Bauherrin eingeladen, auf deren Sportgelände die neue Anlage entsteht.
Die Investitionskosten von rund einer Million Euro werden zum Großteil von der Gemeinde Willingshausen getragen. Durch einen Antrag beim Land Hessen konnte eine Landeszuwendung von 198.200 Euro erlangt werden. Der Schwalm-Eder-Kreis unterstützt das Vorhaben mit 95.720 Euro. Auch die VR Verbundbank Hessenland trägt mit einer Crowdfunding-Aktion zur Finanzierung der Renovierung des Vereinsheimes bei.
Von dem Neubau profitieren sollen alle ansässigen Sportvereine. Besonders freut sich die JSG Willingshausen, die von den Stammvereinen SV Antrefftal, TSV Wasenberg und SpVgg Zella/Loshausen getragen wird: Mit inzwischen 16 Jugendmannschaften erfreut sich die Spielgemeinschaft wachsender Beliebtheit und wird von dem neuen Platz maßgeblich profitieren. Auch die Seniorenmannschaften freuen sich auf optimale Bedingungen. Ebenso blickt die Frauenmannschaft der neu gegründeten SG Willingshausen den künftigen Trainings- und Spielbedingungen mit Vorfreude entgegen.
Die bauliche Umsetzung übernimmt die Firma Klei aus Baunatal. Die Bauzeit wird etwa drei bis vier Monate betragen, so dass das Projekt noch in diesem Jahr fertiggestellt werden kann.
Neben dem neuen Kunstrasenplatz hat der Verein zudem den Umbau seines Vereinsheims vorangetrieben, finanziert durch Eigenmittel, Eigenleistung der Mitglieder sowie durch die Unterstützung von Sponsoren und der Crowdfounding Aktion der VR Verbundbank Hessenland, bei der über 12.000 Euro gesammelt werden konnten.
Die Verantwortlichen bedanken sich bei der Gemeinde Willingshausen und den Gemeindevertretern, beim Land Hessen und dem Schwalm-Eder-Kreis sowie bei allen Sponsoren für die Unterstützung der Projekte. Ein besonderer Dank gilt der VR Verbundbank Hessenland für die Begleitung der Crowdfunding-Maßnahme.