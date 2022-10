Späte Strafe für schwache Leistung: SE Freising verliert auch in Grünwald Fußball-Landesliga

Die Landesliga-Fußballer des SE Freising haben sich die dritte Schlappe in Serie eingehandelt. In Grünwald war die rechte Seite die große Schwachstelle.

Freising – Bei den Landesliga-Fußballern des SE Freising ist weiterhin der Wurm drin. Am Freitagabend unterlagen die Lerchenfelder beim TSV Grünwald mit 0:1 (0:0).

Nein, zum Straftraining mit eineinhalbstündigem Waldlauf wird Spielertrainer Florian Bittner die Seinen in dieser Woche zwar nicht verdonnern. Aber merklich angefressen war der 31-Jährige durchaus. Denn immerhin hatten sich die Gelb-Schwarzen im Münchner Nobelvorort gerade die dritte Niederlage in Serie eingehandelt. Auch wenn das Ergebnis knapp ausgefallen und zumindest ein glückliches Remis in Reichweite war: „Wir haben verdient verloren“, brachte es Bittner auf den Punkt. „Und wenn wir so weitermachen, werden wir bis zum Winter nicht mehr viele Punkte holen.“ Das saß.

Was den Coach am Freitagabend vor allem ärgerte, war, dass all das, was er mit seinem Team während der Woche einstudiert hatte, nicht umgesetzt wurde. „Die Mannschaft hat nicht das gespielt, was wir sehen wollten“, sagte Bittner. Man habe gezielt Dinge trainiert, doch auf den Platz gebracht habe seine Elf davon wenig. Der Boden in Grünwald war tief und daher schwer zu bespielen, „doch das darf keine Ausrede sein“.

Grünwald lässt vier Chancen aus

Dabei hatten die Freisinger schon im ersten Durchgang Glück, dass sie nicht früher in Rückstand geraten sind. Viermal standen die Angreifer des zuletzt ebenfalls arg gebeutelten TSV Grünwald in aussichtsreicher Position – doch entweder vergaben sie ihre Chance kläglich, oder Keeper Maximilian Oswald hatte seine Finger im Spiel.

Insbesondere die rechte Seite des SE Freising hatten die Hausherren rasch als Schwachstelle ausgemacht. Fabian Löw erwischte einen rabenschwarzen Tag und wurde folgerichtig in der 52. Minute ausgetauscht. Und auch Maximilian Rudzki, ansonsten der Mister Zuverlässig, hatte wenig auszurichten. Für ihn war die Begegnung ebenfalls frühzeitig beendet.

Luka Brudtloff verpasst Freisinger Führung

Und in der Offensive? Da spielten es die Lerchenfelder zumindest etwas gefälliger als in der hintersten Reihe. Die Freisinger Angreifer mühten sich redlich, viel sprang dabei allerdings auch nicht heraus. Besonders ärgerlich: Obwohl Grünwald viel mehr vom Spiel hatte, bekamen die Lerchenfelder Kicker die Chance zur Führung quasi auf dem Silbertablett serviert. Der eingewechselte Luka Brudtloff schoss nach dem Seitenwechsel aus mehr als aussichtsreicher Position jedoch nur den Grünwalder Schlussmann Kevin Mertes an, anstatt platziert abzuschließen.

Wenngleich ein Remis am Ende doch etwas schmeichelhaft angemutet hätte, ärgerten sich die Domstädter über das späte 0:1, das noch dazu mehr als vermeidbar gewesen wäre. Statt das Leder einfach aus der Gefahrenzone zu wuchten, spielten die Verteidiger lieber dreimal quer. Irgendwann landete der Ball bei Harouna Boubacar, der sich nicht zweimal bitten ließ (90.+2).